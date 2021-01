Danny kommentoi Me Naiset Radiolle suhdettaan 19-vuotiaaseen Helmiin: ”Katsotaan mitä siitä tulee”

Danny kiistää seurustelevansa itseään 59 vuotta nuoremman avustajansa kanssa ”tällä hetkellä”.

Danny kertoo olevansa tietoinen, että hänestä ja Helmistä on liikkeellä huhuja.­

Viime aikoina suhdehuhut ovat jälleen kerran velloneet valtoimenaan Dannyn, 78, ympärillä. Musiikkineuvoksen, oikealta nimeltään Ilkka Lipsasen, on väitetty seurustelevan 19-vuotiaan avustajansa Helmi Loukasmäen kanssa.

Danny ja hänen aiempi naisystävänsä, laulaja Erika Vikman, 27, ilmoittivat syyskuussa erostaan. Tämän jälkeen Dannyn ja Helmin välien on huhuttu lämmenneen seurustelutasolle.

Helmi aloitti Dannyn avustajana kesätöissä tämän Rauman huvilalla. Hän kertoi tuolloin Ilkka-Pohjalaiselle asuvansa Dannyn huvilalla ja työnkuvansa pitävän sisällään muun muassa toimistotöitä, arkistointia ja nettisivujen päivittämistä, ja lisäksi kotitaloustöitä sekä edustustilaisuuksien järjestämistä.

Helmi jatkoi Dannyn avustajana kesän jälkeenkin, ja hän on sittemmin asunut Dannyn kotona Kirkkonummella.

Danny kommentoi suhdehuhuja tiistaina Me Naiset -radiolle Jenni Alexandrovan ja Ellen Jokikunnaksen haastattelussa. Alexandrova esitti Dannylle suoran kysymyksen: ”Mikä on totuus?”

– Kuka sellaista sanoo, että minä seurustelen. En ole sitä kenellekään väittänyt, eikä henkilö, jota tämä koskee ole mihinkään ilmoittanut, Danny vastaa ihmetellen.

Danny ja Erika Vikman erosivat viime syksynä. Sen jälkeen suhdehuhut Dannyn ja Helmin välillä ovat kiihtyneet entisestään.­

Danny toteaa olleensa koko elämänsä tekemisissä eri-ikäisten ihmisten kanssa.

– Minusta hienointa – olen vain tällainen heteroihminen – hienointa, mitä tiedän, on nainen. Olen hyvin kiitollinen, jos joku viihtyy mun seurassa ja työskentelee mun kans yhdessä tai mitä hyvänsä.

Jouluna Helmi julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa poseeraa Dannyn kanssa joulukuusen vierellä. Kuvatekstissä hän toivottaa seuraajilleen hyvää joulua.

Danny kertoo olevansa tietoinen, että hänestä ja Helmistä on liikkeellä huhuja. Hän toteaa, että välit Erika Vikmanin kanssa etenivät seurustelusuhteeksi, kun he olivat olleet aikansa ”hieman löysemmässä yhteydessä”.

– Tämä henkilö, jonka kanssa olen nyt tekemisissä, hän on äärimmäisen upea ihminen ja katsotaan mitä siitä tulee. Tällä hetkellä emme ole julistaneet, enkä minä julista, mitään seurustelusuhdetta, vaan normaalia ihmissuhdetta, Danny sanoo.

Danny kertoo olevansa rakastunut monta kertaa elämässään. Hän toteaa sen olevan ohimenevä asia, jos sen antaa mennä ohi.

– Mulla on käynyt sillä lailla elämässäni, että olen tavannut aivan ylitsevuotamattoman upeita naisia, joilla on sydän paikallaan. Luojan kiitos heitä on vieläkin olemassa.