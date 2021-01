Donald Trumpin lapset jättävät entiset kotinsa ja pötkivät isänsä perässä Floridaan – kahden uskotaan suunnittelevan jo tietä seuraavaksi presidentiksi

Donald ja Melania Trumpin lisäksi Floridaan ovat muuttamassa tytär Ivanka, poika Donald Jr ja toinen tytär Tiffany. Aikovatko Ivanka ja Donald Jr. seurata isänsä jalanjäljissä politiikkaan?

Huhumylly Donald Trumpin ja hänen perheensä tulevaisuudensuunnitelmista käy kiivaana Yhdysvalloissa. Donald ja Melania Trump aikovat karistaa Washingtonin pölyt jaloistaan jo ennen virallista vallanvaihtoa ja suunnata etelään.

Valkoisen talon syväkurkut ovat paljastaneet, että Floridasta tulee todellinen Trumpien tukikohta, sillä myös hänen aikuiset lapsensa hamuavat Floridan lämpöön.

Syy muuttoon on amerikkalaismedioiden mukaan selkeä: Trumpit eivät enää ole tervetulleita New Yorkiin. Loppiaisen levottomuudet Capitolissa ovat vaikeuttaneet perheen suunnitelmia. Kongressitalon väkivaltaisen valtauksen jälkeen Trump-brändi koki kovan kolauksen.

Valta vaihtuu Yhdysvalloissa 20. tammikuuta, kun Joe Biden vannoo virkavalansa. Donald Trump perheineen on suurten muutosten edessä.­

Niinpä Trumpin lapset Ivanka Trump ja Donald Trump Jr. etunenässä muuttavat isänsä perässä Floridaan, jossa Donald Trumpilla on vankka kannattajajoukko.

Isän lempilapsesta tulee senaattori?

Isänsä silmäteränä tunnettu Ivanka, 39, osti joulukuussa 30 miljoonan dollarin ökytontin miljardöörien suosimalta alueelta Floridasta. ”Miljardöörien bunkkerina” tunnettu Indian Creek sijaitsee Miamin kaupungin edustalla ja on asukkaiden keskiansiolla mitattuna yksi osavaltion rikkaimmista asuinalueista.

Saari sijaitsee vain noin tunnin matkan päästä Donald Trumpin Mar-a-Lagon golfklubilta.

Huhujen mukaan Ivankalla on suuria suunnitelmia Floridan varalle, sillä hän petaa itselleen paikkaa senaattorina. Ivankaa pidetään varteenotettavana haastajana istuvalle republikaanisenaattorille Marco Rubiolle.

Ivanka Trump toimi Valkoisessa talossa isänsä avustajana. Hänen uskotaan pyrkivän senaattoriksi.­

Lähipiirin mukaan Ivankalla on niin mittava omaisuus, ettei hänen tarvitsisi tehdä Valkoisen talon jälkeen päivääkään töitä, mutta kunnianhimoinen bisnesnainen ei taatusti jää laakereilleen lepäämään

– Itseluottamusta häneltä ei ainakaan puutu, CNN:lle kerrotaan.

Äiti Ivana Trump on väläytellyt haastatteluissa, että hänen tyttärestään tulisi myös oiva presidentti.

– Hän on jo nyt joka päivä Valkoisessa talossa ja tietää kaiken mitä on tekeillä. Hän voisi ehdottomasti olla joku päivä ensimmäinen naispresidentti. Hän on hemmetin älykäs, kaunis, tietää asioista. Mitä muuta tarvitaan? Ivana intoili viime syksynä.

Entiseen kotiinsa New Yorkiin Ivanka tuskin palaa, sillä newyorkilaiset ovat tehneet selväksi, ettei hän ole tervetullut.

Ivanka Trump ja Jared Kushner ostivat tontin miljardöörien suosimasta Indian Creekistä. Asukkaita saarella on 29, ja heidän turvallisuudestaan pitää huolta oma 13 työntekijän poliisilaitos.­

Times Squaren jättimäistä mainostaulua koristi syksyllä kuva, jossa hän poseeraa tosi-tv:stä tutulla tavalla ja esittelee koronavirukseen kuolleiden amerikkalaisten määrää.

Viereisessä taulussa komeili hänen aviopuolisonsa aivan yhtä epäedullisessa asetelmassa: Kushner poseerasi ruumissäkkien vierellä ja kuvassa komeili suurilla kirjaimilla ”Newyorkilaiset tulevat kärsimään ja se on heidän oma ongelmansa”. Kushner päästi lauseen suustaan koronapandemian alussa.

Ärhäkkä aseharrastaja

Trumpin vanhin poika, 43-vuotias Donald Trump Jr., on isänsä äänekkäin ja äkäisin tukija. Isän ja pojan on kuvailtu olevan luonteeltaan niin samanlaisia, että juniorin uskotaan pyrkivän tulevaisuudessa presidentiksi isänsä jalanjäljissä.

– Hän on koko MAGA-liikkeen henkinen keskus, Valkoisen talon työntekijät ovat kuvailleet.

Donald Trump Jr.:n uskotaan olevan isänsä manttelinperijä.­

Huhujen mukaan intohimoisena aseharrastajana tunnettu junior olisi asettumassa ehdolle jo seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 2024.

– Kesti 41 vuotta ymmärtää, että olen paljon enemmän isäni kaltainen kuin olimme kumpikaan luulleet. Olemme perusluonteeltamme hyökkääviä, Donald Jr. on pohtinut.

Donald Jr. on pyörittänyt nuoremman veljensä Ericin kanssa perheen liiketoimia isänsä presidentin viran aikana. Viime vuosina hän on kuitenkin hivuttautunut mukaan politiikkaan, joten Yhdysvalloissa pidetään hyvin todennäköisenä sitä, että Donald Jr. on isänsä manttelinperijä.

Trump Jr. ja hänen naisystävänsä Kimberly Guilfoyle etsivät New York Postin tietojen mukaan kotia Jupiterista, joka sijaitsee puolentoista tunnin päässä Ivankan ja Jared Kushnerin ostamalta tontilta.

– He eivät voi jäädä New Yorkiin. Heitähän kidutettaisiin kadulla, lähipiiristä huomautetaan.

Muuttoa puoltaa myös se, että Donald Jr:n ex-vaimo Vanessa ja heidän viisi lastaan asuvat alueella. Lähipiirin mukaan yksi tärkeä kriteeri Donald Jr.:lle kodinmetsästyksessä on se, että talossa on tilaa hänen mittavalle asekokoelmalleen.

– He etsivät kotia turvallisella ja vartioidulla alueella, jossa asuu samanhenkisiä konservatiiveja. He eivät ikimaailmassa tuntisi oloaan tervetulleeksi New Yorkissa, lehdelle kerrotaan.

Presidentti Trumpin ja Melania Trumpin uskotaan muuttavan Mar-a-lagon kartanoonsa Floridan Palm Beachille keskiviikkoaamuna paikallista aikaa. Trump on ilmoittanut, ettei hän osallistu Joe Bidenin virkaanastujaisiin.­

Suihkuseurapiirikaunottaresta tuli juristi

Myös Donald Trumpin nuorempi tytär Tiffany Trump, 27, on nähty asuntokaupoilla. Tiffany asuu miljonääripoikaystävänsä Michael Boulosin kanssa Miamin South Beachilla sijaitsevassa Setai Hotelissa, mutta Page Sixin tietojen mukaan pari haluaa ostaa oman kodin samalta alueelta.

Tiffany Trump valmistui viime toukokuussa Georgetownin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Isä onnitteli häntä omintakeiseen tyyliinsä Twitterissä. –Loistava oppilas, loistava koulu. Juuri mitä tarvitsen, on asianajaja perheeseeni. Olen ylpeä sinusta, Tiff! Trump hehkutti.­

Tiffany valmistui viime keväänä juristiksi Georgetownin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, mutta hän ei ole vielä tehnyt koulutustaan vastaavaa työtä.

Läheiset kuvailevat Tiffanyn olevan enemmän kotonaan suihkuseurapiireissä, eikä hän ainakaan toistaiseksi ole ilmaissut olevansa kiinnostunut urasta politiikassa.

– Tiffany ei ole vielä tehnyt suunnitelmia uransa varalle. Hän luuli tosissaan, että hänen isänsä jatkaa presidenttinä, Page Sixille kerrotaan.

Keskimmäinen poika jää New Yorkiin

Eric Trump, 37, on jäänyt julkisuudessa auttamatta isänsä ja isoveljensä varjoon. Otsikoissa hän onkin viihtynyt lähinnä ärhäköiden Twitter-kirjoitustensa ja Afrikkaan suuntautuvien metsästysreissujensa ansiosta. Amerikkalaisissa viihdeohjelmissa hänen piikitellään olevan perheestä yksinkertaisin.

– Eric ja hänen vaimonsa Lara ovat Trumpin perheen kaikista normaalimmat jäsenet, lähipiiristä on kerrottu.

Eric Trump viiletti isänsä vaalikampanjan aikana tilaisuudesta toiseen. Hänen ei uskota lähtevän mukaan politiikkaan, vaan keskittyvän perheen liiketoimiin.­

Perheen liiketoimien pyörittäminen on viime vuodet ollut pitkälti Ericin harteilla. Isä-Trumpin kerrotaan tenttaavan toisinaan Trump Organizationin työntekijöitä siitä, miten Eric pärjää työssään konsernin varatoimitusjohtajana.

Yhdysvalloissa pidetään hyvin epätodennäköisenä, että Eric jättäisi työnsä perhebisneksissä ja hyppäisi mukaan politiikkaan. Sen sijaan hänen vaimonsa Laran huhutaan hamuavan senaattoriksi.

Näillä näkymin New Yorkin osavaltiossa asuva Eric onkin Trumpin lapsista ainoa, joka ei ole seuraamassa isäänsä Floridaan.

Lähteet: New York Post, Times, Telegraph, Forbes, Page Six, CNN