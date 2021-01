Legendaarinen Scorpions saapuu Suomeen – Rockfest järjestetään kesäkuussa Tampereella

Tampereen Ratinassa esiintyy kesäkuussa lukuisia huippunimiä, Rockfestin järjestäjät tiedottavat.

Rockfestivaali Rockfestin järjestelyt ovat edenneet vauhdilla ja tapahtuman ohjelmisto on nyt julkaistu. Rockfest järjestetään 10.–12. kesäkuuta Tampereella.

Suomen festivaalikesän avaavassa suurtapahtumassa Tampereen Ratinan festivaalikeitaalla eli stadionilla ja Ratinanniemen festivaalipuistossa esiintyvät kolmen päivän aikana useat huippunimet. Lavalle nousee liki 100 miljoonaa levyä myynyt saksalainen hard rock -legenda Scorpions, jonka hittilistalta löytyivät muun muassa rockballadit Wind of Change ja Still Loving You.

Livenä nähdään myös ruotsalainen heviyhtye Sabaton sekä maailmanlaajuisesti mainetta niittänyt Nightwish, jonka riveissä nähdään Rockfestin keikalla Marko Hietalan korvaava uusi basisti. Lavalle nousevat myös muun muassa Megadeth sekä Helloween.

Festareilla esiintyvät myös Black Label Society, Cradle of Filth, Amaranthe, Heaven Shall Burn, Kvelertak sekä Dropkick Murphys. Kotimaisista tekijöistä Nightwishin ohella Rockfestin lavalla nähdään Amorphis, Battle Beast, Stam1na, Michael Monroe, Lost Society, Lähiöbotox, Beast in Black, Sonata Arctica ja Mokoma.

– Rokkikansa on odottanut keikkoja ja tapahtumia vesi kielellä ja vihdoin päästään tositoimiin. Uskon, että ikävä on kova niin yleisöllä, esiintyjillä kuin järjestäjilläkin. Nyt vain toivotaan, että pääsemme yhdessä iloitsemaan siitä, mistä olemme olleet yli vuoden paitsi, yhdessä koetusta live-elämyksestä kaikilla aisteilla, promoottori Timo Isomäki Nelonen Media Livestä kommentoi tiedotteessa.

Viime kesänä useat festarit joutuivat perumaan tapahtumansa koronatilanteen vuoksi. Rockfest olisi tarkoitus järjestää Tampereella kesäkuussa 2021.­

Lippujen hinnat liikkuvat 99–189 euron välillä. Tapahtuma on K18.

Tapahtumajärjestäjä kertoo tekevänsä aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja noudattavansa sen hetkisiä viranomaisten ohjeistuksia. Mikäli tapahtuma siirtyisi koronan aiheuttamien rajoitteiden vuoksi, asiakkaiden jo ostetut liput kävisivät sellaisenaan seuraavaan tapahtumaan. Liput olisi myös mahdollista palauttaa ostopaikkaan ja saada hyvitys. Lisää tietoa turvallisuuskysymyksistä löytyy festarien kotisivuilta.