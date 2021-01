Menikö JVG:n Jare naimisiin? Julkaisi herkän kuvan tummahiuksisen naisen kanssa – suomalaisjulkkikset riensivät onnittelemaan

Rapduo JVG:stä tuttu Jare Brand julkaisi herkän kuvan oletettavan naisystävänsä kanssa Instagramissa.

Rapduo JVG:stä sekä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu muusikko Jare Brand on ollut vaitonainen yksityiselämästään koko sen ajan, kun hän on julkisuudessa viihtynyt. Nyt Brand on kuitenkin julkaissut Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä tummahiuksisen naisen kanssa.

– 24.12.2020, Brand on kirjoittanut kuvan yhteyteen.

Kuvassa sekä Brand että hänen vierellään oleva nainen ovat pukeutuneet valkoisiin. Tarkkaan kuvaa katsoessa voi nähdä sormuksen Brandin nimettömässä. Sitä, onko kyseessä kuitenkaan kihla- tai vihkisormus, ei kuvan perusteella voi sanoa.

Siitä huolimatta Brandin julkaiseman kuvan kommenttikenttä täyttyi nopeasti onnitteluista. Lukuisten onnittelujen perusteella pariskunnalla on ainakin jonkin kaltainen syy juhlaan. Kuvaa kommentoivat muun muassa Mikael Gabriel, VilleGalle, Juha Perälä sekä Vappu Pimiä.

– Paljon onnea, kommentoi puolestaan sometähti Miisa Rotola-Pukkila.

– Onnea, komppasi radiojuontaja Anni Hautala.

– Paljon onnea, kommentoi uutisankkuri Kirsi Alm-Siira.

Brand ei ole puhunut julkisuudessa lähes lainkaan yksityiselämästään. Vuonna 2017 Brandin kollega, rapduo JVG:n toinen osapuoli VilleGalle kertoi televisiossa, että Brand on nykyään varattu mies ja löytänyt vierelleen kumppanin. VilleGalle nähtiin tuolloin Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa ja asia nousi puheeksi.

– Olen onnellinen, että Jarella on hyvä meininki himassa ja hän on onnellinen, VilleGalle totesi ohjelmassa.

Jare Brand nähtiin viime syksynä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.­

Viime syksynä Brand kommentoi parisuhdettaan myös Seiskalle. Seiskan mukaan artisti olisi pitänyt yhtä Maria-nimisen puolisonsa kanssa jo yli kahdeksan vuoden ajan.

– En ole hirveästi puhunut hänestä mitään julkisuudessa. Olemme ihan tarkoituksella pitäneet sen niin. Onhan se kieltämättä vähän outoa, miten paljon jengiä kiinnostaa yksityiselämämme, mutta niin se vaan menee, Brand kommentoi Seiskalle elokuussa.