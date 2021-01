Viron supertähden Lauran UMK-kappale julki – huomio kiinnittyi seikkaan, jota kilpailun järjestäjä joutui pian selventämään

Laura Põldvere pyrkii Suomen viisuedustajaksi kappaleella Play. Virolaisen megatähden osallistuminen UMK-kilpailuun herätti kiinnostusta kansainvälisissä faneissa.

Euroviisut lähestyvät, ja tänä vuonna seitsemän erilaista artistia kilpailevat paikasta Suomen euroviisuedustajana. Tämän vuoden UMK-kilpailukappaleet julkaistaan yksi kerrallaan. Tiistaiaamuna päivänvalon näki Lauran kappale Play.

Laura on eli Laura Põldvere on naapurimaamme Viron supertähti, jonka kappaleet ovat kivunneet toistuvasti maan radiosoittolistojen kärkeen. Laura on edustanut Viroa Euroviisuissa kaksi kertaa, vuosina 2005 ja 2017.

Poppia ja countrya yhdistävässä Play-kappaleessa kerrotaan on-off-ihmissuhteesta, jossa toinen osapuoli kyllästyy palaamaan aina takaisin ja antamaan anteeksi. Biisin takana on Lauran itsensä lisäksi tuottaja-säveltäjä Karl-Ander Reismann, jonka kynästä on useita vuosia peräkkäin syntynyt Viron euroviisukarsinnoissa menestyneitä kappaleita, sekä Latvian X-Factorissakin kilpaillut laulaja-lauluntekijä Reinis Straume.

– Haluan, että kuulija avaa kappaleelle sielunsa ja saa musiikista voimaa ja tukea, joka auttaa eteenpäin jokapäiväisessä elämässä ja ihmissuhteissa, Laura kertoo tiedotteessa.

Voit kuunnella kappaleen alla olevalta videolta.

Kappale herätti muiden tapaan runsaasti mielipiteitä viisufanien keskuudessa. Youtubessa kehuttiin vuolaasti Lauran ääntä ja karismaa, mutta itse kappaleen vastaanotto jäi monin osin vaatimattomammaksi.

– Upea ääni, mutta kappale ei tee oikeutta sille!

– Ei paha! Tykkään tästä. Henkilökohtaisesti olisin ehkä kaivannut vähän enemmän voimaa kappaleeseen.

– Hyvä biisi! Veikkaan, että itse live-esityksestä tulee vieläkin kovempi.

– Tää on yllättävän hyvä, mutta ei kuitenkaan mikään kovin erikoinen.

Osa huomautti, että UMK:n taso on ollut tänä vuonna todella kova.

– UMK on tosissaan tänä vuonna! Jokainen kappale on erilainen ja niissä on oma, ainutlaatuinen taika ja esittäjä. Hyvää työtä.

Viron supertähden osallistuminen UMK:hon herätti myös kysymyksiä varsinkin kansainvälisten fanien keskuudessa. Eräs kommentoija utelikin Lauran kansalaisuutta.

– Onko hän siis virolainen? Miksi hän kilpailee UMK:ssa? eräs fani kyseli englanniksi.

Uuden musiikin kilpailun virallinen käyttäjä kävi pian selventämässä tilannetta kommenttikentässä.

– Laura asuu 50/50 Suomessa ja Virossa, UMK tarkensi.

Laura oli viime vuosikymmenellä Viron eniten radiosoittoa saanut artisti ja hänen vuonna 2007 julkaistu debyyttinsä nousi yhdeksi Viron suosituimmaksi albumiksi kymmeneen vuoteen.

Suomessa jo pienestä pitäen paljon aikaa viettänyt, musiikkia tehnyt ja nykyään Espoossa myös HR-alalla työskentelevä Laura asuu puolet ajastaan Suomessa.

Hänen kymmenes, talvella 2019 julkaistu albuminsa tuotettiin Vaasassa, ja Laura on myös aloittanut suomen kielen opinnot.

Tähän seitsemästä potentiaalisesta edustuskappaleesta on julkaistu yhteensä neljä: Lie (Oksr), I Love You (Teflon Brothers x Pandora), Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua (Danny) ja Play (Laura). Suomen tämänvuotinen euroviisuedustaja selviää 20. helmikuuta järjestettävässä UMK-finaalissa.

Euroviisut järjestetään Alankomaiden Rotterdamissa 18.–22. toukokuuta.