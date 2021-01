Sara Sieppi myöntää olevansa ihastunut ”erääseen henkilöön” – julkaisi Instagramissa intiimejä paljastuksia itsestään

Sara Sieppi vastailee Instagramissa seuraajiensa oletuksiin itsestään.

Instagramissa on viime viikkoina levinnyt haaste, jossa ihmiset pyytävät seuraajiaan esittämään erilaisia oletuksia itsestään ja kertovat sitten, pitävätkö ne paikkansa vai eivät.

Maanantaina haasteeseen otti osaa myös juontaja ja somevaikuttaja Sara Sieppi, joka pyysi reilua 208 000 seuraajaansa esittämään oletuksia hänestä. Pian Sieppi kertoikin saaneensa valtavat määrät erilaisia olettamuksia ja vastaavansa niihin useammassa osassa.

Ensimmäisessä osassa Sieppi vastaa Instagram-tilinsä Stories-osiossaan oletuksiin muun muassa siitä, millainen ystävä on, missä hän haluaisi asua ja haaveileeko hän lapsista.

Erästä Siepin seuraajaa kiinnosti myös, oliko hänellä mielessään joku tietty ihminen.

– Olet nyt ihastunut? oletus kuului.

– Totta, Sieppi myöntää.

– Oon ollut ihastunut erääseen henkilöön jo pitkään. Järki haluaisi sanoa muuta, mutta sydän on silti toisaalla. Ihastun todella harvoin, mutta silloin kun ihastun, sydämen kestää hetken poimia se tyyppi sieltä pois, hän jatkaa.

Sieppi ei ole puhunut juurikaan parisuhdeasioistaan julkisuudessa sen jälkeen, kun hän erosi ex-avopuolisostaan Roope Salmisesta syksyllä 2018.

Siepiltä tiedusteltiin Instagramissa myös, mahtaako hänellä olla tällä hetkellä vauvakuume. Hän toteaa, ettei oletus pidä paikkansa, sillä hän ei koe, että olisi vielä valmis perustamaan perheen. Hän kuitenkin kertoo haluavansa jonain päivänä suurperheen.

– Rakastan lapsia. Oon aikamoinen kodin hengetär ja uskon vahvasti siihen, että oisin hyvä äippä, jos musta joskus sellainen tulee.

Sieppi korostaa, että perheen aika vasta myöhemmin, eikä hän halua vielä muuttaa omakotitaloon elämään perheidylliä.

Eräs Siepin seuraaja oletti, että somevaikuttaja toivoisi löytävänsä rikkaan miehen. Siepin mukaan se ei pidä lainkaan paikkansa.

– Haluan määrätietoisen miehen, jolla on kunnianhimoa, hän toteaa.

Siepin vastauksista selviää lisäksi, että hän on hyvin herkkä ja hyväsydäminen ihminen. Siepin mukaan se on johtanut välillä jopa siihen, että hän on joutunut päättämään ystävyyssuhteita, sillä hän ei ole kokenut saavansa takaisin samaa kunnioitusta ja hyväsydämisyyttä, mitä on itse tarjonnut ystävilleen.

Sieppi paljastaa seuraajilleen myös, että hän oli koulussa hyvin tunnollinen oppilas, jonka keskiarvo oli 9,6. Hän kommentoi myös olettamusta siitä, että hän rakastaa luksuselämää. Hän myöntää sen olevan totta, kunhan se on rahoitettu omilla tuloilla ja työllä.

– Totta, jos sen kustannan minä itse. Rakastan kivoja laukkuja ja hienoja hotelleja, mut en usko, että rakastaisin sitä samalla tavalla, jos joku tarjoais sen mulle. Sen eteen haluan tehdä töitä, koska kyllä aina uus Chanel on kiva, hän totesi.

Sieppi on viime vuosina elättänyt itsensä sosiaalisella medialla, jossa hän on yksi Suomen suosituimmista vaikuttajista. Hänet on nähty myös tv:ssä muun muassa Onnenpyörä- ja Paratiisihotelli -ohjelmissa juontajana.