Palkittu juontaja Aki Linnanahde on 20 vuodessa kokeillut lähes kaikkea alallaan – paljastaa, mihin ei lähtisi enää mukaan

Linnanahteen ura lähti nousukiitoon 15 vuotta sitten, kun hän juonsi Radio Cityn aamuja yhdessä Jussi Heikelän kanssa.

Vuoden radiojuontajana ja kahdella Venlalla palkittu viihteen moniottelija Aki Linnanahde, 42, viettää tänä vuonna 20-vuotistaiteilijajuhlaansa. Uransa varrella Linnanahde on toiminut juontajana, tuottajana, käsikirjoittajana, ohjaajana ja viimeisimpänä kirjailijana. Hänellä on myös oma podcast ja Youtube-kanava.

Media-ala on kiehtonut Linnanahdetta suuresti jo pienestä pitäen. Hänen molemmat vanhempansa olivat toimittajia, ja Linnanahde pääsi seuraamaan läheltä muun muassa isänsä työtä Yleisradiossa.

– Olen siellä katsellut radion tekemistä ja oppinut ikään kuin elämään ja hengittämään sitä maailmaa. Kai se on joku tarve kertoa tarinoita ja ehkä kyky havainnoida maailmaa, Linnanahde sanoo.

Tarinoita Linnanahde onkin kertonut jo 80-luvulta lähtien. Hän muun muassa nauhoitti kasettimankalla omia radio-ohjelmia, kuvasi VHS-nauhurilla elokuvia ja toimitti omaa lehteä, josta erityisesti yksi tietty kansijuttu on jäänyt hänen mieleensä.

– Entinen surmanajaja Artsi Nyqvist hyppäsi keltaisella rättisitikalla Lahden pikkumäestä. Se oli mulle kova juttu pikkupoikana, Linnanahde muistelee.

Vuonna 2001 perustettiin uusi urheiluun keskittynyt radiokanava Sport FM, jonne Linnanahde palkattiin juontajaksi. Pikkupojasta asti myös urheilua fanaattisesti seurannut Linnanahde pääsi yhdistämään kaksi intohimoaan. Hän teki suoraa iltapäivälähetystä jalkapallolegenda Atik Ismailin kanssa.

– Silloin kun meidän yhteistyö päättyi, Atik antoi minulle oman pelipaitansa vuodelta -78 Turkin Besiktasista. Se on jäänyt ikuisesti mieleen, vuonna 1978 syntynyt Linnanahde hehkuttaa.

Parin vuoden jälkeen omistajaa vaihtanut Sport FM yhdistyi Radio Cityyn, mutta juontohommat jatkuivat. Cityllä Linnanahde aloitti ”sieltä mistä yleensä lähdetään”.

– Jussi Heikelän kanssa tehtiin muun muassa viikonloppuja kahdestaan. Toinen painoi yhdeksästä kolmeen ja toinen kolmesta yhdeksään lauantaita ja sunnuntaita.

Vuonna 2005 Linnanahde alkoi juontamaan Jussi Heikelän kanssa Radio Cityn aamushow’ta. Ohjelma oli menestys ja kaksikko nousi pian koko kansan tietoisuuteen.

– Se lähti jotenkin ihan käsittämättömällä tavalla telineistä se meidän yhteistyö. Radio on sellaista pitkänmatkan juoksua, yleensä se on oikeasti aika hidasta. Me tultiin oikeassa ajassa jotenkin, ja jotain siinä sitten tapahtui. Jälkeenpäin on vasta tajunnut, miten poikkeuksellista se on.

Vuoden 2006 lopussa Radio City menetti toimilupansa ja taajuus siirtyi Sanoma-konsernille, joka perusti uuden kanavan Radio Rockin. Linnanahde ja Heikelä siirtyivät monroien kollegoidensa tapaan kilpailijan palvelukseen.

” Se, mikä silloin oli ok, ei ole enää nykyään ok. Mutta kyllä me loppujen lopuksi hyvien puolella oltiin.

Valtakunnallisen rock-taajuuden siirtyminen kilpailijalle kuohutti alalla ja tapahtui juuri vuotuisen Radiogaalan alla. Linnanahde ja Heikelä olivat muiden loikkareiden tapaan kirjoittaneet jo uudet työsopimukset, mutta asiaa ei oltu vielä julkaistu. Tilaisuuteen liittyy yksi Linnanahteen uran mieleenpainuvimmista hetkistä.

Huhut kaksikon siirtymisestä olivat jo liikkeellä, kun he saapuivat paikalle Tampereella järjestettyyn gaalaan. Samaisessa gaalassa he voittivat myös Vuoden radiojuontaja -palkinnon.

– Siinä oli vähän sellainen rokkitähti-fiilis, kun kaikki puhuu meistä ja yhtäkkiä nostetaan pyttyä ilmaan ja juostaan pitkin Ilves-hotellin yökerhoa tuulettamassa voittoa.

Linnanahde uskoo, että hänen ja Heikelän suosion salaisuus oli ennen kaikkea ajoitus. Mikko ”Peltsi” Peltola ja Juuso Myllyrinne olivat juuri lopettaneet suositun aamuohjelmansa YleX:llä, ja aamuradiosta puuttui tietynlainen miesduo.

– Peltsin ja Juuson jälkeen siinä markkinassa oli varmaan jonkinlainen tyhjiö. Jotenkin meidän kemiat kohtasi ja täydennettiin toisiamme. Oltiin riittävän erilaisia, mutta meillä oli kuitenkin kunnianhimoa ja samanlainen halu tehdä.

Miehet saivat vapaat kädet tehdä juuri sellaista ohjelmaa kuin halusivat. Se näkyi työn jäljessä ja myös suosiossa. Kuvia ei kumarreltu, mutta välillä mietittiin, tuliko mentyä liian pitkälle.

– On sellaisia hetkiä, että eräs entinen arvostettu radiojohtaja saattaa tulla studioon, kun me ollaan jotain jauhettu siellä ja molemmat oltiin vähän, että mitähän tästä nyt tulee. Se tulee sanomaan, että ”jätkät, te ootte palauttanu mun uskon kaupalliseen radioon”. Kyllä meitä kannustettiinkin tekemään sellaista, mitä me tehtiin.

Linnanahde muistuttaa, että 2000-luvun alussa aika oli eri. Hän myös toteaa itsekin kasvaneensa ihmisenä 15 vuoden aikana.

– Se, mikä silloin oli ok, ei ole enää nykyään ok. Mutta kyllä me loppujen lopuksi hyvien puolella oltiin. Meidän mielestä siinä oli aina joku oikeutus. Ei me haluttu epäreiluja olla tai kiusata täysin puolustuskyvytöntä tai mitään sellaista.

Radiosta Linnanahde poistui ensimmäistä kertaa vuonna 2009 juonnettuaan Heikelän kanssa neljä vuotta yhteistä aamulähetystä. Hän kertoo halunneensa kokeilla jotain uutta ja siirtyi television puolelle tuottajan hommiin.

– Olen aina ollut vähän sitä mieltä, että aikansa kutakin. Olen mieluummin pyrkinyt itse lähtemään, ennen kuin kuuntelijat alkaa olla, että ”eiks toi nyt tajua ikinä lähtee”.

Linnanahde tuotti ja käsikirjoitti muun muassa Tuomas Enbusken talk show’ta, mikä vei hänet pian takaisin kameran eteen, kun Enbuske ja ohjelman vastaava tuottaja Olli Haikka sitä toivoivat.

– Mä olen aina ollut sitä mieltä, että tuottajan tehtävä ei ole olla eturivissä. Sitten ne lopulta sai mut suostuteltua siihen kameran eteen ja siitä syntyi ajatus, että pitäisikö mun ja Tuomaksen tehdä yhdessä enemmänkin.

Linnanahde ja Enbuske alkoivat tehdä yhdessä Enbuske & Linnanahde Crew -ohjelmaa sekä radiossa että televisiossa. Talk show’ta tehtiin kolmen vuoden ajan, kunnes Linnanahde joutui toteamaan, ettei kaikkeen riitä aika.

– Esimerkkinä meidän molempien torstai oli sellainen, että aamuradio alkoi kuudelta ja maikkarilla kameran lamppu syttyi illalla kello 21. Siinä kohtaa, kun on toivotettu hyvää illanjatkoa katsojille, on painettu 16 tuntia töitä. Siinä on vielä viikon univelat aamuradiosta alla. Se on aika kuluttavaa.

Samoihin aikoihin hän lopetti työt myös radiossa, eikä ajatellut välttämättä koskaan palaavansa. Jo vuoden päästä häntä pyydettiin takaisin, mutta päätös ei ollut helppo.

– Mulla oli siinä jo muita suunnitelmia ja kaikkea. Vähän aikaa piti miettiä, että onko oikeasti paloa enää tehdä. Siihen liittyy monia asioita. Totta kai se rytmi vaikuttaa omaan ja perheen elämään, ja aina se on jostain pois.

Nyt Linnanahde on juontanut Radio Novan aamuja Minna Kuukan kanssa jo lähes viisi vuotta. Kuukka on hänen pitkäaikaisin työparinsa.

– Minna on aivan uskomattoman upea työpari. Toissa syksynä pyörittiin viikko asuntoautolla ympäri Suomea ja mä oon polkenut fillarilla Mikkeliin hävityn vedon jälkeen.

Eräänlaisena outolintuna Linnanahteen CV:ssä erottuu vuonna 2015 esitetty tosi-tv-julkkisten tähdittämä paneelikeskusteluohjelma Tuulitunneli, jota Linnanahde juonsi. Ohjelman vakiopanelisteina toimivat Niko Saarinen ja Maisa Torppa, jotka kilpailivat tietämyksellään ajankohtaisista asioista ja yleistiedosta.

Linnanahde sanoo, ettei enää lähtisi ohjelmaan mukaan, mutta ei myöskään kadu sen tekemistä. Hänen mukaansa ohjelma ymmärrettiin väärin – tarkoitus ei ollut pilkata osallistujia.

– Oli ihan hyvä, että se jäi yhteen tuotantokauteen. Ei sitä myöskään tilattu lisää.

Tuulitunneli aiheutti Linnanahteelle palautevyöryn, jota hän ihmettelee edelleen. Monet kyseenalaistivat, miksi hän esiintyy televisiossa ”näiden ihmisten” kanssa.

– Minusta se kertoo enemmän siitä kysyjästä. Ymmärrän ihan hyvin, jos Niko Saarisen persoona ei jotakin miellytä, mutta kyllähän Niko Saarinen on erittäin lahjakas sisällöntekijä omalle kohderyhmälleen. Se on karmea ajatus, että jotenkin on ”hienommat ja huonommat ihmiset”, joiden kanssa voi esiintyä.

Kolme vuotta sitten Linnanahde toteutti unelmansa kirjan kirjoittamisesta. Hänen esikoisteoksensa, jääkiekkoilija Jere Karalahden elämäkerta Jere oli vuoden myydyin tietokirja ja kuunnelluin äänikirja.

Ensi vuonna Linnanahteelta on määrä ilmestyä uusi kirja, jonka pääroolissa on ammattirikollinen ja jengipomo Keijo Vilhunen. Tilaisuus avautui hänelle täysin yllättäen yhteisen tuttavan kautta, eikä hänen tarvinnut kauaa miettiä siihen ryhtymistä.

– Täytyy varmaan alleviivata, että kyseessä ei siis ole millään tavalla rikollisessa elämässä oleva yhteinen tuttava, hän toteaa.

Kirjaansa varten Linnanahde haastattelee Vilhusen itsensä lisäksi muun muassa tämän perhettä, viranomaisia ja mahdollisesti muita alamaailman ihmisiä. Hänen mukaansa tärkeintä on, ettei kirjasta välity kuva, että siinä ihannoitaisiin rikollisuutta.

Kirjailijana Linnanahde näkee itsensä tulevaisuudessakin. Vaikka julkaisutahti on ollut maltillinen, on hänellä jo nippu ideoita takataskussa odottamassa jatkojalostusta. Lähes kaikkea mahdollista alallaan kokeilleella Linnanahteella on kuitenkin selkeä vastaus siihen, mikä on hänen oma juttunsa.

– Jos yksi pitää valita, niin kyllä se on radio. Siellä on turvallinen ja hyvä fiilis. On kivaa, että siinä on selkeä ja simppeli aikataulu. Joku tuollainen kirjaprojekti, se tulee joskus vuoden päästä. On ihan sama kirjoitanko sitä tänään, huomenna vai viikon päästä.