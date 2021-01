Backstreet Boysin kulisseissa kytee kummallinen jupakka – mystiset twiitit herättävät huomiota

Kahden Backstreet Boys -yhtyeen jäsenen Twitter-käyttäytyminen on herättänyt huomiota.

Backstreet Boys -yhtyeen kulisseissa muhii parhaillaan erikoinen jupakka. Muun muassa Vulture ja Daily Mail uutisoivat, että yhtyeen kahden jäsenen, Brian Littrellin ja Kevin Richardsonin twiitit ovat herättäneet runsaasti huomiota viime viikkoina.

Vulturen mukaan serkukset ja liki 30 vuotta bändikavereina olleet Richardson ja Littrell vaikuttavat ajautuneen kauemmas toisistaan. Lehden mukaan Richardson julkaisi muutama päivä sitten twiittejä, joiden epäillään olleen näpäytys Littrellille.

Richardson julkaisi Twitterissä linkin Cosmopolitan-lehden juttuun, jonka otsikko kuului vapaasti suomennettuna ”Menetin parhaan ystäväni QAnonille”, ja kertoi jutun olevan hyvin mielenkiintoista luettavaa.

Seuraavana päivänä hän julkaisi samoilla saatesanoilla toisen Cosmopolitanin artikkelin, jonka otsikko kuului ”Yllättävä yhteys hyvinvointivaikuttajien ja Trumpia tukevien mellakoitsijoiden välillä”.

Vulturen mukaan Richardsonin twiitit saattavat olla epäsuora viittaus Brian Littrellin viimeaikaiseen toimintaan.

Littrell kehotti hiljattain Twitter-seuraajiaan liittymään kiisteltyyn Parler-somepalveluun, joka nousi otsikoihin Donald Trumpin kannattajien rynnittyä Capitolille. Littrell kannusti fanejaan palvelun käyttäjiksi samana päivänä, kun presidentti Trump sai porttikiellon Twitteriin.

Yhdysvaltalaisen oikeiston suosimaa keskustelupalvelua on luonnehdittu ”Twitteriksi ilman sääntöjä”. Vulturen mukaan siellä on toiminut äärioikeistolaisia toimijoita ja QAnon-salaliittoteorian kannattajia. Palvelu katosi verkosta aiemmin tammikuussa, kun Amazon Web Services sulki sen. Kiistelty sovellus on myös poistettu Googlen ja Applen sovelluskaupoista.

Brian Littrellin tiedetään olevan presidentti Trumpin innokas kannattaja.­

Brian Littrell on Vulturen mukaan tukenut presidentti Trumpia avoimesti. Hän toivoi, että Backstreet Boys olisi esiintynyt Trumpin virkaanastujaisissa neljä vuotta sitten, mutta suunnitelma ei koskaan toteutunut.

Vulturen mukaan ei ole mitään todisteita siitä, että Littrell olisi mukana äärioikeiston salaliittoteorioissa, mutta lehti pitää silti mahdollisena sitä, että Richardson on tarkoittanut twiittinsä näpäytykseksi serkulleen.

Richardsonin seuraajat ovat kertoneet hänen julkaisujensa kommenteissa omia kokemuksiaan salaliittoteorioihin uskovista läheisistään. Kommenteissa on myös arvuuteltu, ketä Backstreet Boys -tähti mahtaa tarkoittaa twiitissään.

Backstreet Boys eli AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell, Nick Carter ja Howie Dorough.­