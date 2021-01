Ystävä paljastaa karun totuuden prinssi Harryn ja brittihovin jäätävistä väleistä – kumoaa sitkeän huhun nykyisestä tilanteesta

Harryn vuosikausia tuntenut dokumentaristi Tom Bradby uskoo, että prinssin ja brittihovin jäiset välit ovat järkyttäneet molempia osapuolia.

Prinssi Harryn elämä on kokenut vuoden aikana suuria mullistuksia, kun hän ja hänen puolisonsa herttuatar Meghan päättivät karistaa brittihovin pölyt jaloistaan ja aloittaa uuden elämän Yhdysvalloissa. Uusi alku ei ole kuitenkaan ollut aivan kivuton, väittää prinssin läheinen ystävä ja uutisankkuri Tom Bradby.

Bradby on tuntenut Harryn siitä asti, kun prinssi oli teini-ikäinen. Uutisankkurina ITV:lla työskennellyt Bradby oli myös herttuaparin mukana Afrikan-kiertueella kaksi vuotta sitten ja teki matkan kohokohdista dokumentin.

Nyt Bradby puhuu suunsa puhtaaksi prinssin nykyisestä tilanteesta ITV:n haastattelussa. Daily Mailin mukaan Bradby on sitä mieltä, että prinssi Harry on tosiasiassa aivan murtunut asioiden saamasta käänteestä – erityisesti viilenneistä väleistään brittihoviin.

– Viime vuosi oli tuskaa täynnä. Molemmat osapuolet ovat edelleen loukkaantuneita, Bradby sanoo.

Tin Bradby ja hänen vaimonsa Claudia kutsuttiin myös herttuaparin häihin toukokuussa 2018.­

Surua on Bradbyn mukaan aiheuttanut niin sanottu Megxit, eli pariskunnan vuosi sitten tapahtunut irtautuminen brittihovista, kuninkaallisten titteleiden menettäminen ja välirikko kuninkaallisen perheen kanssa.

– Uskon, että perheen kanssa tapahtuneet asiat särkivät prinssin sydämen. Siihen ei välttämättä tarvita faktoja, uskon, että se on totta, Bradby toteaa.

Bradby kuitenkin korostaa, että Harry ja Meghan ovat hänen mielestään melko tyytyväisiä uuteen elämäänsä Yhdysvalloissa, etenkin Archie-poikansa kanssa. Bradby ei usko huhuja, joiden mukaan Harry katuisi päätöstään.

– Huhut siitä, että prinssi kaipaisi entistä elämäänsä, eivät ole totta, Bradby väittää.

Ystävä uskoo prinssi Harryn olevan järkyttynyt välirikostaan brittihovin kanssa.­

Asian arkaluontoisuuden vuoksi Bradby ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin.

– He voivat paremmin jo, kyllä. Viime vuoden aikana tapahtui paljon isoja asioita, joista en voi puhua, enkä edes halua puhua. Iso osa asioista, joita on sanottu, eivät ole totta eivätkä pidä paikkaansa, hän sanoo.

– Ovatko he onnettomia? Eivät ole. He ovat tyytyväisiä ja innoissaan asioista, joita he tekevät, Bradby toteaa.

Herttuapari ja vastasyntynyt Archie toukokuussa 2019.­

Herttuaparin vuoden takainen yllätyspäätös muuttaa Yhdysvaltoihin tulehdutti heidän ja kuninkaallisen perheen välit. Uutinen muutosta tuli lehtitietojen mukaan yllätyksenä jopa itse kuningatar Elisabetille.

Kriisikokouksen jälkeen päätettiin, että herttuapari menettää myös kuninkaalliset tittelinsä. Viimeisen edustustehtävänsä herttuapari hoiti maaliskuussa 2020. Sen jälkeen he ovat vetäytyneet Santa Barbaraan, reilun tunnin ajomatkan päähän Los Angelesista.

Herttuaparin välit brittihoviin ovat epäselvät. Sen verran kuitenkin tiedetään, että herttuaparin uskotaan saapuvan kesäkuussa kuningatar Elisabetin 95-vuotissyntymäpäiville Lontooseen.

Kyseessä olisi ensimmäinen kerta yli vuoteen, kun Yhdysvaltoihin muuttaneet Harry ja Meghan nähtäisiin Britanniassa ja hovin edustustehtävissä.