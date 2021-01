Katie Price avautuu riipaisevasta päätöksestään – aikoo passittaa 18-vuotiaan Harvey-poikansa hoitolaitokseen

Katie Price toivoo, että asuminen ympärivuorokautista apua tarjoavassa laitoksessa voisi auttaa Harveya kohti itsenäisempää elämää.

Entinen glamourmalli ja mediapersoona Katie Price kertoo The Sun -lehdelle tehneensä kovan päätöksen Harvey-poikansa suhteen. Price on nimittäin päättänyt lähettää poikansa hoitolaitokseen, jossa tätä pystytään auttamaan paremmin.

18-vuotiaalla Harveylla on Prader-Willin oireyhtymä, joka aiheuttaa muun muassa painonnousua ja käytösongelmia. Harvinaiseen geneettiseen oireyhtymään liittyy myös lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus. Harveylla on autismikirjon häiriö ja hän on osittain sokea.

Price kertoo, että Harvey tulee jatkossa asumaan hoitokodissa, jossa hän saa kokopäiväistä apua. Pricen mukaan päätös on äärimmäisen raskas, mutta hän toivoo sen auttavan Harveya kohti itsenäisempää elämää.

– Se särkee sydämeni. En halua hänen ajattelevan, että hankkiudun hänestä vain eroon, Price sanoo The Sunin haastattelussa.

Harvey ja Katie Price toukokuussa 2019 Lontoossa.­

Price kertoo kiertäneensä puolen vuoden aikana yhdessä Harveyn kanssa läpi lukuisia oppimisvaikeuksista ja autismin kirjosta kärsiville suunnattuja kouluja ja hoitolaitoksia.cPian yhdestä niistä tulee Harveyn uusi koti.

The Sunin mukaan Harvey muuttaa kokopäiväistä apua tarjoavaan hoitolaitokseen, jossa on myös koulu, ja jossa hänelle opetetaan itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja.

– On niin järkyttävää ajatella, etten tule näkemään häntä joka päivä, mutta uskon, että tämä on paras vaihtoehto Harveylle, Price kertoo lehdelle.

– Tämä on hänen mahdollisuutensa elää itsenäistä elämää, oppia uusia taitoja ja viettää aikaa muiden ihmisten kanssa.

Pricen mukaan Harveyn on myös tärkeää oppia elämään erossa äidistään ja aikuistua. Hän kertoo koko perheen tukevan Harveya hänen uuden elämänvaiheensa alussa ja olevan innoissaan hänen puolestaan.

Silti Pricelle tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa päästää irti pojastaan.

– Minä yritän totuttaa hänet siihen, etten ole koko ajan läsnä. Mutta hän tulee soittamaan iPadillaan ja sanomaan ”äiti tarvitsen sinua”, ja minä juoksen hänen luokseen, Price myöntää.

– Kun hän on kolmen tunnin matkan päässä, tulee se särkemään sydämeni, että en voi olla hänen luonaan, sillä minun on hoidettava myös muut lapseni.

Pricella on yhteensä viisi lasta kolmen eri miehen kanssa. Harveyn isä on ex-jalkapalloilija Dwight Yorke.

Price on kertonut julkisuudessa avoimesti Harveyn oireyhtymästä ja sen vaikutuksista perheen arkeen. Pricen mukaan Harvey saa kiivaita raivokohtauksia etenkin, jos hän kuulee yllättäviä ja kovia ääniä. Mennessään tolaltaan Harvey saattaa lyödä päätään seinään tai rikkoa ikkunoita.

Yksi syy Harveyn laittamiselle hoitolaitokseen on se, että Price on huolissaan siitä, mitä tapahtuisi, jos hänen poikansa saisi väkivaltaisen raivokohtauksen julkisella paikalla. Pahimmassa tapauksessa Harvey saatettaisiin pidättää ja viedä putkaan tai psykiatriseen hoitoon vasten hänen tahtoaan.

Price toivoo, että välikohtauksilta vältyttäisiin, kun Harvey oppisi uusia taitoja ja keinoja sopeutua aikuisten maailmaan myös ilman äitiään.