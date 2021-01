Veronica Verhon video pulkkamäestä sai ihmiset nauramaan vedet silmissä – kameraan tallentui ensin hurja pyllähdys, sitten vaikeroiva sometähti

Veronica Verho otti kaiken irti kauniista talvipäivästä.

Veronica Verho tunnetaan rempseänä sometähtenä, joka on viime vuosina nähty myös useissa tv-ohjelmissa.­

Kirpsakka pakkassää ja upea auringonpaiste saivat ihmiset ulkoilemaan lauantaina Etelä-Suomessa. Myös juontaja ja somevaikuttaja Veronica Verho innostui lähtemään pulkkamäkeen ystäviensä kanssa ja otti talvipäivän aktiviteetista kaiken irti.

Verho tallensi mäenlaskunsa videolle, jonka hän sitten julkaisi Instagram-tilillään. Video paljastaa, ettei Verhon pulkkamäkireissulta puuttunut vauhtia ja vaarallisia tilanteita, sillä hän onnistui pyllähtämään mäessä näyttävästi ja lentämään lumeen vaaleanpunaisen pulkkansa kyydistä.

Verhon ensimmäisellä videolla hän kuvaa kasvojaan samalla, kun pulkka pomppii ja kiitää mäkeä alas. Juontaja huutaa ja nauraa kauhuissaan ja jää kaaduttuaan maahan vaikeroimaan ja huutonauramaan.

– Aijaijaijai, Verho vaikeroi videonsa lopussa.

Hurjan näköisestä tilanteesta huolimatta Verho selvisi ilmeisesti ilman suurempia kolhuja.

Toisella videolla näkyy, miten verho kiitää mäkeä alas pulkan poukkoillessa villisti. Lopulta hän putoaa sen kyydistä ja lentää rähmälleen lumeen. Verho toteaa Instagramissa, että pulkkailu aikuisena on yllättävän vaarallista.

– EIKU HEI EI AIKUISILLE ENÄÄ, TÄÄ ON VAARALLISTA, Verho kirjoittaa suurin kirjaimin videoidensa yhteydessä.

Voit katsoa molemmat videot alta. Näet myös toisen videon klikkaamalla julkaisun oikeassa laidassa olevaa nuolta.

Verhon näyttävä pyllähdys on herättänyt Instagramissa runsaasti huomiota ja sitä on kommentoitu vedet silmissä nauravin hymiöin. Muun muassa näyttelijä Cristoffer Strandberg reagoi Verhon pulkkareissun nauruemojeilla.

– Kuolen – toivottavasti häntäluu ehjänä, entinen Miss Suomi Alina Voronkova puolestaan kommentoi naureskellen.

– EN KESTÄ, kommentoi toinen Verhon seuraaja.

– Tulipa niin hyvä mieli näistä, jatkuvat kommentit.

– Tää on aivan parasta.

– Tätä piti katso useamman kerran. Huippu.

Veronica Verho on yksi Suomen tunnetuimmista Youtube-tähdistä ja somepersoonista. Hän on työskennellyt jo useamman vuoden myös radiojuontajana Radio NRJ:llä. Viime vuosina Verho on nähty lisäksi muun muassa Posse-, Tanssii tähtien kanssa- ja Selviytyjät Suomi -ohjelmissa.

Turusta kotoisin oleva Verho seurustelee nykyään Sohvaperunat-sarjasta tutun Juhani Koskisen kanssa. Pari osti hiljattain yhteisen asunnon Helsingin Punavuoresta ja muuttaa pian avoliittoon.