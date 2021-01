Renny Harlinin, 61, Johanna-rakas täytti 27 vuotta – ohjaaja yllätti syntymäpäiväsankarin sängystä

Harlin on kertonut Ilta-Sanomille hänen ja porilaisen Johannan tutustuneen Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa.

Johanna Kokkila, 27, on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja hän on toiminut luokanopettajana.­

Elokuvaohjaaja Renny Harlinin, 61, naisystävä Johanna Kokkila täytti tällä viikolla 27 vuotta. Harlin julkaisi Instagram-tilillään rakkaudentäyteisen julkaisun, jossa hän onnittelee rakastaan. Kuvassa Johanna makaa sängyllä pariskunnan yhteisen koiran kanssa. Vieressä näkyy kasa lahjoja.

– Ensimmäinen syntymäpäiväaamumme yhdessä. Tuntukoon jokainen päiväsi tältä kaunis enkelini. Hauskinta syntymäpäivää rakas, Harlin kirjoittaa lukuisten sydänten saattelemana.

Harlinin seuraajilta sateli onnitteluja vuosia täyttäneelle Johannalle. Seuraavana päivänä Harlin julkaisi vielä toisen kuvan Johannan syntymäpäivän kunniaksi. Tässä kuvassa rakastavaiset poseeraavat yhdessä syntymäpäiväillallisen merkeissä.

– Oli ihana ilta, kiitos, Johanna kommentoi kuvaan sydänten ja pusuemojin kera.

Harlin on kertonut Ilta-Sanomille hänen ja porilaisen Johannan tutustuneen Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa. Pari huomasi tulevansa hyvin juttuun ja vähitellen tunteet syvenivät.

– Huomasimme yhtäkkiä, ettemme halua olla erossa toisistamme ja ymmärsimme ystävyyden muuttuneen rakkaudeksi. Johanna on upea nainen, Harlin on kertonut IS:lle.

Nyt pari asuu yhdessä Bulgariassa.

Johanna Kokkila, 27, on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja hän on toiminut luokanopettajana. Hän on myös fitness-kilpailija ja hän on osallistunut menestyksekkäästi muun muassa bikinifitness-kisoihin.

Ohjaaja kuvaili IS:n haastattelussa heidän suhdettaan vakavaksi.

– Suhteemme on tarkoitus kestää ja haluamme jakaa tulevaisuuden yhdessä. Johanna on ihminen, jota olen koko elämäni etsinyt.