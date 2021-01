Keikkailu Miley Cyrusin kanssa ajoi Lily Allenin lääkekoukkuun

Brittilaulaja Lily Allen sanoo turvautuneensa äärimäisiin keinoihin laihtuakseen.

Lily Allen, 35, avautuu lääkeaddiktiostaan Recovery-podcastin tuoreessa jaksossa, kertoo The Sun. Allen sanoo suoraan romahtaneensa vuonna 2014, kun hän lähti kiertueelle amerikkalaisen poptähden Miley Cyrusin kanssa.

– Kuusi kuukautta nuorimman lapseni syntymän jälkeen rahat olivat lopussa ja minun piti palata keikkalavoille. Painoin 89 kiloa, enkä tuntenut itseäni ollenkaan poptähdeksi, Allen kertaa podcastissa.

Hän sanoo turvautuneensa äärimmäisiin keinoihin laihtuakseen. Allen sanoo jääneensä koukkuun Adderalliin, joka on neljää amfetamiinisuolaa sisältävä lääkevalmiste.

– Jäin koukkuun, sillä lääke sai minut tuntemaan itseni voittamattomaksi ja jaksoin painaa pitkää päivää.

– Päädyin Miley Cyrusin lämmittelijäksi hänen Amerikan-kiertueelleen. Kiertue oli äärimmäisen seksikäs ja minä olin viettänyt edeltävät kolme vuotta vauvoja synnyttäen, Allen kuvailee tilannetta.

Miley Cyrus uudisti 2013 imagonsa täysin ja shokeerasi muun muassa twerkkaamalla keikoillaan. Poptähden lämppärinä toiminut Allen on sanonut verranneensa itseään nuorempaan Cyrusiin ja ahdistuneensa.­

Allen sanoo elämänsä ajautuneen kiertueella pohjamutiin.

– Esiinnyin tytön kanssa, joka oli minua paljon nuorempi ja viehättävämpi. Purin pahaa oloani.

Allen kertoo podcastissa hukuttaneensa murheensa alkoholiin ja pettäneensä miestään kiertueella.

– Olin Los Angelesissa ja mietin, että alkoholista ei ole mitään apua. Ehkä minun pitäisi käyttää heroiinia. Olin kuitenkin nähnyt, mitä huumeet tekevät ihmisille, niin päätin, että minun on aika kohdata demonini.

Lily Allen kuvattuna vuonna 2013.­

Kertoi elämäkerrassa päihdehelvetistään

Lily Allen singahti poptähdeksi vuonna 2006, kun hänen debyyttialbumiltaan julkaistusta Smile-singlestä tuli jättihitti. Myös kolme vuotta myöhemmin julkaistu levy menestyi hyvin, mutta Allen oli saanut julkisuudesta tarpeekseen.

Laulaja avioitui kesällä 2011 Sam Cooperin kanssa ja sai esikoistyttärensä marraskuussa 2011. Kuopus syntyi pari vuotta myöhemmin.

Vaikka kaikki vaikutti olevan hyvin, kulissit alkoivat säröillä. Allen joutui käyttämään asuntolainansa maksaakseen levytyksen albumille, joka sai ristiriitaisen vastaanoton.

Laulaja on kertonut ongelmiensa taustalla olleen äkkisuosion myötä tullut kommentointi siitä, millainen Allen oli. Allen kertoi kaunistelematta elämästään omaelämäkerrassaan My Thoughts Exactly. Hän sanoi The Guardianin haastattelussa kirjoittaneensa kirjan ennen kaikkea kahdelle tyttärelleen.

– Jos kuolen huomenna ja he googlaavat minut – tai he asuvat isänsä luona, jolla on eri näkemys tapahtumista – haluan, että on olemassa myös minun puoleni tapahtumista. Minun tarinani, minun näkökulmani. Enkä tarkoita sanoa, että minun näkemykseni tai Samin näkemys on oikea. Tämä on vain, miltä minusta tuntui silloin, Allen kuvaili.

Allen kertoi myös kärsineensä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, eikä tilannetta auttanut se, että laulaja oli kärsinyt vain hieman ennen esikoistytärtään keskenmenon, jota hän edelleen suri. George-vauva kuoli synnytyksessä kolme kuukautta ennen laskettua aikaa.

– Mikään ei vaikuttanut tavoittavan minua tai tyydyttävän minua. Muistan heränneeni yhtenä aamuna noina synkkinä päivinä ja ajatelleeni, että ehkä minun pitäisi käyttää heroiinia, koska mikään muu ei tuntunut toimivan, Allen kuvaili.