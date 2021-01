Sisäpiirilähde: Kimin ja Kanyen suhde myrkyllisessä jamassa: "Riitely muuttui rumaksi" – näin realitykaunottaren perhe reagoi

Kim Kardashianin ja Kanye Westin aviokriisistä tihkuu lisätietoa.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashianin, 40, ja räppäri Kanye Westin, 43, eroaminen on puhuttanut siitä asti, kun amerikkalaismediat uutisoivat Kardashianin palkanneen avioeroasianajajan ja aikovan hakea avioeroa pian.

West tai Kardashian eivät ole toistaiseksi kommentoineet erohuhuja.

Jo joulukuussa uutisoitiin, että pari elää jo täysin erillistä elämää. Kardashian asuu parin neljän yhteisen lapsen kanssa Los Angelesissa, kun taas West on tiettävästi pysytellyt tilallaan Wyomingissa.

Sisäpiiristä on kerrottu, että toistaiseksi neuvottelut avioerosta ovat sujuneet ilman sen suurempaa draamaa, vaikka eropapereita ei ole vielä jätetty.

Nyt Us Weeklyn haastattelema lähde kertoo toista. Sisäpiirilähteen mukaan parin tilanne on tällä hetkellä tukala.

– Kimillä ja Kanyella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin elää lopulta erillään, koska heidän yhteydenpitonsa muuttui suorastaan myrkylliseksi, lähde kertoo lehdelle.

– Vuoden 2020 loppuun he yrittivät parhaansa mukaan tulla toimeen, kun he viettivät aikaa yhdessä. Mutta pian heidän riitelynsä muuttui rumaksi räjähtelyksi ja vastakkainasetteluksi. Koska kumpikaan heistä ei halua lastensa kärsivän heidän vihamielisyydestään, he pysyvät erillään, lähde jatkaa.

Kim Kardashian avioitui Kanye Westin kanssa vuonna 2014. Suhde alkoi, kun Kim oli vielä virallisesti naimisissa edellisen puolisonsa kanssa.­

Kardashianin kerrotaan saaneen tarpeekseen ja haluavan, että tilanne rauhoittuu.

– Kim haluaisi kääntää uuden sivun elämässään rauhallisin mielin. Hän haluaa keskittyä itseensä ja lapsiinsa, lähde selvittää E!Newsille.

Kardashian on viime päivinä päivittänyt aktiivisesti päivittänyt someen materiaalia kuntosalilta, mutta ei ole hiiskunut sanaakaan avioliiton tilasta. Lähteen mukaan hän haluaa tuntea itsensä ”vahvaksi henkisesti ja fyysisesti”.

Realitytähti on saanut tukea perheeltään. Us Weeklyn lähteen mukaan hänen perheensä on tietoinen tilanteesta ja antaa sille täyden tukensa.

– He kaikki rakastavat Kanyea kuin veljeä, mutta ovat yhtä mieltä siitä, että heidän on parasta erota, lähde raportoi.

– He keskittyvät nyt omiin kuvioihinsa.