Tuntematon mies salakuvasi Sara Sieppiä baarissa – missikaunotar avautuu Iholla-sarjassa vainoajista, jotka lymyävät hänen kotinsa nurkilla

Sara Sieppi kertoo Iholla-jaksossa ”stalkereista” eli vainoajista, jotka seuraavat hänen jokaista liikettään.

Vuoden 2011 Miss Suomi Sara Sieppi nostaa Iholla-sarjassa esille sosiaalisen median ja julkisuuden kääntöpuolen. Sieppi kertoo ohjelmassa kesällä tapahtuneesta tilanteesta, johon hän joutui kesken illanvieton.

Sieppi sanoo olleensa ystäviensä kanssa helsinkiläisessä ravintolassa laulamassa karaokea, kun ravintolan työntekijä huomasi erään asiakkaan salamyhkäiset puuhat.

– Olin tiskillä ja yhtäkkiä baarityönteijä sanoi kovaan ääneen, ettet voi salaa kuvata täällä, toi on niin väärin.

Sieppi sanoo huomanneensa, että tuntematon mies oli kuvannut häntä salaa karaokebaarissa.

– Se oli ihan tavallinen kundi. Miks sun pitää kuvata siellä muita ihmisiä? Mitä saat siitä? Toi on tosi erikoista, Sieppi ihmettelee kameroille.

– Mitä järkeä tossa on? Ketä kiinnostaa se, että olen ollut baarissa. Antaa ihmisten olla ja tehdä omia juttujaan.

–Mulla on ollut vuosien varrella kummallisia juttuja. On ollut tilanteita, kun olen miettinyt rikosilmoituksen tekemistä, Sieppi sanoo Iholla-ohjelmassa.­

Siepin mukaan kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun hän on joutunut vastaavanlaiseen tilanteeseen. Hän kertoo ohjelmassa, että on tiettyjä ihmisiä, jotka seuraavat hänen tekemisiään sosiaalisen median kautta ja saattavat ilmestyä paikkaan, jossa hän on kertonut esimerkiksi Instagramissa olevansa.

– Ei ole ollut tavallaan uhkaa, mutta on tultu paikkoihin, joissa olen ollut somen perusteella.

Hän kertoo tehneensä ennen paljon muotinäytöksiä ja pr-hommia, jolloin hän huomasi, että tietyt ihmiset ilmestyivät aina samoihin tilaisuuksiin kuin hän.

– Oli tiettyjä ihmisiä, jotka näin niissä todella usein. Aina muotinäytöksen jälkeen he tulivat moikkaamaan. Siinä menee se raja, että näen ne pyörimässä mun kotikulmillani, hän painottaa.

Sieppi sanoo, että on pohtinut rikosilmoituksen tekemistä.

– Tulee kylmät väreet, että pitääkö tässä oikeasti viedä asioita eteenpäin ennen kuin tapahtuu jotain peruuttamatonta.

– On rauhallisempia ajanjaksoja kun ei tule mitään, mutta sitten tuleekin joka tuutista. Ne ei ymmärrä sanaa ”ei”, jos sanon, että älkää laittako enää viestiä.

Iholla katsottavissa Discovery+-palvelussa. Ohjelmasta julkaistaan kolme jaksoa keskiviikkoisin.