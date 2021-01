Ex-vaimo valtasi kartanon, puoliso rakastui remonttimieheen ja liitto kariutui uskottomuuteen: Phil Collinsin kolme myrskyistä avioeroa veivät häneltä 47 miljoonaa euroa

Laulaja Phil Collins täyttää pian 70 vuotta. Hiteistään tunnettu mies on ehtinyt avioitua ja erota kolme kertaa.

Genesis-yhtyeen keulamiehenä ja menestyksekkään uran soololaulajanakin luonut Phil Collins täyttää tammikuun 30. päivä 70 vuotta. Collinsin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa In the Air Tonight, You Can’t Hurry Love ja Against All Ods ( Take a Look at Me Now).

Musiikkiuransa lisäksi Collins on ollut runsaasti otsikoissa kiemuraisten naissuhteidensa vuoksi. Etenkin suhdesotkut ex-vaimo korusuunnittelija Orianne Ceveyn, 46, kanssa ovat olleet esillä viime kuukausien aikana. Collins ja Cevey olivat vuosina 1999–2007. Avioliiton aikana he saivat kaksi poikaa. Eron jälkeen Collins löysi sydänkäpysen uutisankkuri Dana Tylerista. Vanha suola kuitenkin janotti ja Collins palasi yhteen ex-vaimonsa Ceveyn kanssa vuonna 2016.

Viime heinäkuussa parin rakkaustarina päättyi jälleen raivoisaan riitaan. Tuolloin Cevey ilmoitti tekstiviestillä eroavansa Collinsista. Cevey matkusti Las Vegasiin, jossa hän avioitui pikapikaa muusikkomiesystävänsä Thomas Batesin, 31, kanssa.

Lokakuussa Cevey ja Bates ottivat Collinsin omistaman 33 miljoonan dollarin arvoisen kartanon haltuunsa. Pari palkkasi jopa aseistettuja vartijoita partioimaan Miamissa sijaitsevan kartanon tiluksilla.

Tämän lisäksi Cevey ja hänen puolisonsa olivat pimentäneet kaikki turvakamerat ja estäneet kiinteistönvälittäjiä esittelemästä paikkaa potentiaalisille ostajille. Lehtitietojen mukaan Cevey vetosi Collinsin kanssa tekemäänsä sanattomaan sopimukseen asunnon käytöstä.

Lopulta ex-pari päätyi kompromissiin, että Cevey ja Bates saavat asua talossa tammikuun 21. päivään asti. Collinsin kerrotaan suostuneen sopimukseen, jotta hänen entinen vaimonsa ehtisi löytää uuden kodin, jonne muuttavat myös parin pojat Nicholas, 19, ja Matthew, 15. Konkkaronkan on uutisoitu muuttaneen hiljattain uuteen Fort Lauderdalessa sijaitsevaan taloon.

Orianne Cevey ja Collins menivät naimisiin 1999.­

Daily Mail kuvailee sopimuksen olleen harvinainen kompromissi, sillä ex-parin erosotkuun on liittynyt likaisia käänteitä. He ovat riidelleet kartanon omistuksesta. Cevey on esittänyt oikeuden asiakirjoissa entisestä miehestään väitteitä, joissa on kerrottu tämän olevan kykenemätön petipuuhiin ja arvosteltu miehen huonoa huolenpitoaan hygieniasta.

Cevey myös väittää kertoneensa Collinsille etukäteen aikeistaan avioitua Batesin kanssa. Hän väittää yrittäneensä myös puhua Collinsille parin huonosta parisuhteesta vielä silloin kuin nämä olivat yhdessä, mutta Collins ei tahtonut kuulla asiasta.

Cevey myös väitti Collinsin terveyden olevan huonossa jamassa ja että tämä turvautuisi säännöllisesti alkoholiin ja kipulääkkeisiin.

– Hän on yleensä humalassa keskipäivään mennessä, Ceveyn väitetään sanoneen.

Ex-vaimo kertoo olleensa suhteeseen myös tyytymätön, koska Collins ei kyennyt enää harrastamaan seksiä.

– Hän lopetti suihkussa käymisen, hampaiden harjaamisen ja säntillisesti pukeutumisen. Hän ei harjannut hampaitaan lähes vuoteen, ex-vaimo väittää.

Hittiputki teki Phil Collinsista 1980-luvulla todellisen supertähden.­

Collins on itse kertonut Mirror-lehden haastattelussa vuonna 2014 elämänsä luisuneen jyrkkään alamäkeen, kun hän ja Cevey erosivat ensimmäistä kertaa. Eroaminen maksoi Collinsille 30 miljoonaa euroa, minkä vuoksi oli suuri yllätys, kun hän ja Cevey vuosia myöhemmin palasivat yhteen.

Collins kertoi tuolloin lehdelle, että hän päätti jäädä eläkkeelle 2004, kun hänen kuopuksensa, Matthew, syntyi.

– Ajattelin, että teen tämän nyt oikein, en tarvitse enää kultalevyä, palkintoja tai mielihyvää, haluan pysähtyä ja kasvattaa lapseni. Ja sitten tapahtuu kaikkea, mitä ei voi kontrolloida. Tuli avioero, enkä enää elänytkään lasteni kanssa.

Collins poikiensa Nicholasin ja Matthewin kanssa 2009.­

Hän kertoi haastattelussa alkoholinjuomisesta tulleen hänelle tapa. Hän kertoi myös käyttäneensä runsaasti eri lääkkeitä. Lääkkeiden yhteisvaikutus sai hänet kaatuilemaan välillä jopa sairaalakuntoon, ja hän sai vakavan haimatulehduksen. Lisäksi koko uraa uhkaava jännevamma ranteessa sekä yksinäisyys saivat muusikon luisumaan kohti masennusta.

– Olen ollut kolmesti naimisissa ja minulla on viisi lasta. En asu yhdenkään vaimoni tai lasteni kanssa, ja se saa välillä minut surulliseksi, Collins sanoi tuolloin.

Genesis vuonna 1980: Phil Collins, Mike Rutherford ja Tony Banks.­

Laulaja on kertonut avioliitoistaan ja eroistaan vuonna 2018 julkaistussa elämäkerrassaan.

Collinsin ensimmäinen avioliitto oli Andrea Bertorellin kanssa vuosina 1975–1980. Bertorelli oli Collinsin teiniaikainen on-off-tyttöystävä, jonka Collins tapasi uudestaan aikuisena.

Kun kaksikko tapasi toisensa uudestaan Bertorellilla oli taaperoikäinen Joelyn-tytär, jonka Collins otti heti omakseen. Parin yhteinen lapsi Simon syntyi vuonna 1976. Genesiksen alati kasvava menestys vei suuresti aikaa perhe-elämältä.

”Jälkikäteen ajatellen olisin tietenkin voinut sanoa: ”Vitut Genesiksestä, haluan pitää huolta vaimostani.” Mutta tässä vaiheessa kaikkien odotetaan antavan kaikkensa bändille”.

Hän toteaa kirjassaan perhe-elämän kärsineen siitä, että hän oli jatkuvasti poissa. Hän kuvailee Bertorellin turhautumisen alkaneen näkyä suhteessa ja pari riiteli jatkuvasti.

”Haluaisin olla pojalleni ja tyttärelleni isä sekä tarjota heille tavallisen lapsuuden. Mutta nyt näyttää pahasti siltä, että kaikki osapuolet joutuvat pettymään. Genesiksen menestys panee kapuloita rattaisiin.”

Kirjassa Collins kuvailee parin eroa raivokkaaksi. Sillä aikaa, kun Collins oli kiertueella, Bertorelli aloitti suhteen perheen kotia kunnostaneen remonttimiehen kanssa. Collins sai kuulla asiasta kesken kiertueen.

Collinsin toinen avioliitto oli Jill Tavelmanin kanssa vuosina 1984–1996. Liitosta syntyi Lily Collins, joka tunnetaan tätä nykyä näyttelijänä.

Lily Collins ja Jill Tavelman vuonna 2011. Tavelman oli Phil Collinsin toinen vaimo.­

Tässä avioliitossa Collins oli itse pettävä osapuoli. Hän aloitti salasuhteen nuoruuden mielitiettynsä Lavinian kanssa. Molemmat jättivät puolisonsa ja suunnittelevat yhteistä tulevaisuutta

”Asiat etenevät nopeasti: jätän Jillin, Lavinia jättää aviomiehensä Hudson Brothersista ja lähdemme yhdessä pakosalle. Jill ei vielä tiedä, etten pysty enää perääntymään. Ennen tätä en ole koskaan ollut uskoton. Mutta Lavinia on mielessäni todellinen poikkeus.”

Salamaromanssina roihahtanut suhde kuitenkin päättyi neljän viikon päästä, sillä Lavinian aviomies uhkasi viedä parin lapset, mikäli tämä eroaa hänestä.

”Lapset ovat tietenkin aina etusijalla. Pysymme Jillin kanssa yhdessä – jossain määrin.”

Parin välit eivät kuitenkaan koskaan palanneet ennalleen, sillä Collins aloitti uuden salasuhteen. Tällä kertaa Orianne Ceveyn kanssa, josta myöhemmin tuli hänen kolmas vaimonsa.

Oscar-gaala 2004: Vasemmalta tytär Lily toisesta liitosta, kolmas vaimo Orianne, Collins sekä adoptiotytär Joely ensimmäisestä liitosta.­

Collins kuvailee kirjassa rakkauselämänsä olleen ristiriitojen noidankattila ja ettei hän ole ylpeä siitä. Hän myös toteaa, että erojen sovittelu ex-vaimojen kanssa on maksanut hänelle 47 miljoonaa euroa, mutta se ei kiinnosta häntä.

”Vaikka kolmen avioeron voisi luulla kertovan välinpitämättömyydestä koko avioliittoinstituutiota kohtaan, mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Olen romantikko, ja uskon sekä toivon, että avioliitto on jotain, mitä pitää hoivata ja mistä täytyy pitää kiinni. Nuo kolme avioeroa kielivät kuitenkin selvästi siitä, etten ole pystynyt elämään onnellista yhteiselämää enkä ymmärtämään kumppaneitani. Ne kertovat kyvyttömyydestäni tulla osaksi perhettä ja pysyä osana sitä”

Kursiivilla merkityt kohdat kirjasta Phil Collins – Omaelämäkerta ( Minerva).

Muut lähteet: IS:n arkisto, Miami Herald, Fox News, Daily Mail, Page Six, Mirror.