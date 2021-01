Natalia Salmelan ratkaisu 10 vuotta sitten teki hänestä yhden Suomen kovapalkkaisimmista sometähdistä – tällainen on Neuvostoliitossa syntyneen suosikkibloggaajan tarina

Kun Natalia Salmela aloitti bloggaamisen, hän päätti heti, että sillä pitää myös elättää itsensä.

– Määrätietoinen, aikaansaava ja – odotas hetki – mies huikkaa tuolta, että olen kuulemma myös jääräpää, Suomen tunnetuimpiin bloggaajiin kuuluva sometähti Natalia Salmela, 32, nauraa, kun häntä pyytää kuvailemaan itseään.

Yrittäjäksi itseään mieluiten kutsuva Salmela toimii satokausi-kasviksia, reseptejä ja ruokavaliovinkkejä tarjoavan Satokausikalenterin toimitusjohtajana ja lifestyle-bloggaajana. Yksistään Instagramissa hänellä on yli 44 000 seuraajaa. Hän on kirjoittanut White Trash Disease -blogiaan jo vuodesta 2011.

Salmelan tarina ei kuitenkaan ala netistä, vaan Viron Narvasta, jossa hän syntyi vuonna 1988.

– Silloin elettiin vielä neuvostoaikaa. Narvassa vironkieliset olivat vähemmistössä. Kulttuuri oli hyvin venäläinen. Minulla on kaksos- ja isosisko. Nyt kun olen saanut oman lapsen, niin olen miettinyt, kuinka äitini klaarasi kaiken.

– Minä en ollut mikään rauhallinen lapsi. Venäjän kielessä on sellainen sanonta, että joku on kuin suutarin parsinneula takapuolessa. Minulle sanottiin niin todella usein, koska en malttanut istua aloillani edes ruokapöydässä. Olen edelleen levoton, joten sanonta pätee.

Vuonna 1997 Tolmatsovan perhe muutti Suomeen. Salmelan isän äiti oli inkeriläinen paluumuuttaja ja hänen, sekä perheenyhdistämispolitiikan avulla perhe asettui Hämeenlinnaan.

– Tulimme paremman toimeentulon ja elintason takia, Salmela sanoo suoraan.

– Faija oli rakennusalalla ja hän työllistyi heti.

Sopeutumista riitti. Kaiken lisäksi Salmelan vanhemmat erosivat.

– Se oli raju elämänmuutos. Olin 9-vuotias ja kävin niin sanottua mamuluokkaa. Lähiössämme oli paljon maahanmuuttajia. Yritin suomalaistua, mutta koulun ja asuinpaikan puolesta se oli hankalaa. Aloin integroitumaan vasta kun pääsin toiseen kouluun.

Suomi näytti nuoren tytön silmin hyvin erilaiselta kuin Viro.

– Muistan ihmetelleeni, kuinka siistiä Suomessa oli. Rappukäytävissäkin oli kuramatot. Leikkipuistot olivat hienoja. Oli keinuja ja karuselleja. Virossa kaikki oli rikottu. Vettä pystyi juomaan kraanasta.

Salmela ei pitänyt äitiyslomaa, vaan jatkoi työntekoa. Bloggari painottaa, ettei hänellä ole varaa hävitä somesta useiksi kuukausiksi.­

Salmela pääsi opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon. Samalla hän teki töitä. Niitä riitti sanomalehtipainossa, baarimikkona, puhelinmyyjänä ja vaatekaupassa. Kaikki hommat kelpasivat. Salmela luki myös blogeja.

– Olin lukenut kolme vuotta blogeja, kun päätin aloittaa itsekin. Silloin alkoi näyttää siltä, että hommalla voisi myös tienata. Perustin ensimmäisen blogini ihan työpaikaksi. Tavoitteena oli perustaa blogi ja päästä Indiedaysin listoille. Huhtikuussa aloitin ja elokuussa olin jo listoilla. Se lienee epävirallinen Suomen ennätys tällä alalla. Nopeasti sain siitä toimeentuloni.

Tuotantotalouden opiskelijana Salmela loi blogilleen selkeän strategian, sisällön ja ansaintamallin. Liikennettä piti olla, koska tulot tulivat lähinnä bannerimainonnasta. Kaupallinen yhteistyö bloggareiden ja yritysten välillä oli vielä pelkkä unelma.

– Halusin paljon lukijoita. Otin Ilta-Sanomien etusivun esiin ja katsoin mistä kansa puhuu. Sitten otin siihen kantaa ihan tietoisesti.

Temppu toimi.

– Ilmaisen aina suoraan mielipiteeni ja puhun totta. Sen lisäksi huomasin olevani hyvä kirjoittaja. Muotoilin siis asiat aika värikkäästi. Esimerkiksi ennen joulua kerroin, miksi en pidä joulusta. Otin kantaa pressanvaaleihin, uskontoihin, parisuhteisiin. Silloin ei puhuttu klikkiotsikoista, mutta niitähän mä periaatteessa tein. Puolet tykkäsi ja loput olivat sitä mieltä, että he vihaavat minua.

Oman blogin markkinointi oli vaikeaa. Ei ollut Instagramia, ei Twitteriä, ei Facebookia, joissa mainostaa ja verkostoitua.

– Oltiin yhteydessä muiden bloggareiden kanssa. Kommentoitiin muiden juttuja ja tultiin sitä kautta löydetyksi. Media ei kirjoittanut meistä. Blogit olivat pienen piirin juttu.

Natalia Salmela aloitti asuntosijoittamisen tyhjästä. Nyt hän asuu 128-neliöisessä loft-asunnossa Helsingissä.­

Sisältöyhteistyön mukana bloggaamisen ansaintalogiikka muuttui. Salmela ottaa itse yhteyttä yrityksiin, mutta myös hänelle soitellaan ja tarjotaan diiliä.

– Itselleni tämä on helppoa, koska olen ollut aina myyntitehtävissä. Minua ei hävetä tai pelota olla yhteydessä kumppaneihin. Tiedän kyllä, että alalla on paljon ihmisiä, jotka eivät koe yhteydenottoja luonteviksi.

Nyt Salmelan brändi on tunnettu ja hänellä on vuosia kestäneitä asiakassuhteita monelta alalta.

Voisitko kutsua itseäsi somevaikuttajaksi?

– Koen olevani enemmän yrittäjä. Siihen pystyn samaistumaan. Somevaikuttaminen? Mistä se edes koostuu? Salmela miettii.

– Siihen pitää olla joku yhteiskunnallinen aspekti. Mulla on kirjoituksissa mukana aina tasa-arvo. Sekä naisten ja miesten välinen tasa-arvo, että vähemmistöjen oikeudet. Olen halunnut näyttää esimerkkiä, että vähemmistöön kuuluvanakin voi pärjätä.

– Olen ajanut naisten voimaannuttamista. Siihen liittyvät itsetuntoasiat. Voi näyttää miltä haluaa ja pukeutua kuten haluaa. Itse en ole mikään hienohelma. En esitä mitään. Vaikka elintaso on noussut, kuljen edelleen samoissa rääsyissä.

– Ehkä se juontaa juurensa siitä, että asuin opiskelijana Tampereen Pispalassa punkkarien ja hippien kanssa. Tuntui, että olin yhteiskunnan normeista erillään. Esittelin kirpparilöytöjä ja kerroin, miten tehdä halpaa safkaa.

Salmela on aina ollut tarkka rahankäyttäjä, mutta sen jälkeen kun vauva syntyi viime elokuussa, kukkaronnyörit on ollut pakko pitää tiukalla.­

Aluksi Salmela teki paljon töitä. Hän saattoi päivittää blogiaan kolme kertaa päivässä. Sitä jatkui monta vuotta. Sitten tuli Instagram ja työ helpottui.

– Nykyisin teen blogia pari kertaa kuukaudessa. Aika menee enemmän sisällöntuotantoon. Kanavavalikko on tosin kasvanut niin paljon, että sisältöä voisi tuottaa vaikka 24/7. Jos mun mieheltä kysyy, niin olen puhelimessani kiinni koko ajan.

Somekuningattaren on oltava online, vaikka hän olisi valmistamassa romanttista illallista. Työ ei katso aikaa eikä paikkaa. Siitä ei pääse eroon. Ei vaikka tulisi raskaaksi, kuten Salmelalle kävi.

– Kun aloin odottaa lasta, mietin kuinka tätä voi tehdä pienen vauvan kanssa? En voinut ulkoistaa itseäni ja jäädä äitiyslomalle.

Lopulta Salmela teki töitä entiseen malliin. Pilkkoi työtään eri aikoihin. Mies auttoi lapsen kanssa.

– Aika hauskaa, että firmani teki parhaat tuloksensa vauva-aikana. Blogissa tuli kävijäennätys. Vauva olikin onnenpotku.

Salmela tienasi viime vuonna ansiotuloja mukavat 158 559 euroa. Pääomatuloja hän sai 10 843 euroa.

Salmela kertoi äskettäin Me Naisten haastattelussa maksaneensa viime vuonna palkkaa itselleen yleensä 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hän on nostanut yrityksestään osinkoja sekä saanut tuloja muun muassa asuntosijoittamisesta.

Vauvan syntymän myötä Salmela pohti jopa bloginsa lopettamista. Mutta kun bloggaaja kertoi seuraajilleen olevansa raskaana, hän alkoi saada vertaistukea ja kiinnostuneita lukijoita tulvi ovista ja ikkunoista.

– Ehkä mulla oli sellaistakin, että pitää näyttää, että minähän pystyn tähän. En kadu mitään, vaikka ei ollut helppoa. Duunit keskeytyivät kun vauva heräsi. Stressiä oli normaalia enemmän. Mutta niin se on ollut aina mun elämässä. Aina on häiriötekijöitä. Avioero hankaloitti työtä. Sitten tein kahta työtä, kun olin myös mainostoimistossa – tai sitten on ollut joku remontti, joka vie keskittymiskyvyn.

Salmelalla on kolme intohimoa: asuminen, sijoittaminen ja ruoka.

– Ne ovat työni ja harrastukseni. Niistä saan myös sisältöä kanaviini. Olen luopunut ajat sitten ajatuksesta, että vaikkapa hyvä ruoka liittyisi vain vapaa-aikaan. Tämä työ on asennekysymys. Jos ajattelisin, että kaikki on duunia, olisi palanut loppuun jo ajat sitten.

Sometyö vaatii itsekuria ja priorisointia. Monet Salmelan läheiset ovat pelänneet, että nainen palaa loppuun.

– En osaisi kuvitella arkeani toisenlaisena. Kun mun äitiysvapaa alkoi ja mies lähti toimistolle, niin jo iltapäivällä postasin, että mulla on tylsää. Janoan haasteita, ajatustyötä ja ihmisiä. Se sama lapsuuden parsinneula on edelleen siellä perseessä, Salmela kertoo.

Salmela on aina tehnyt paljon töitä ja nauttinut siitä. Edes vauvan syntyminen ei saanut häntä pitämään käsiään erossa töistään.­

Panopasta nousi hitiksi

Salmelan kuuluisin resepti on ehdottomasti Panopasta, eli lihapullapasta treffeille.

– Jos avokadopastan jälkeen itkettiin ja mentiin naimisiin, niin panopastan jälkeen tie käy korkeintaan sukupuolitautiklinikalle, Salmela esittelee reseptin blogissaan.

– Se resepti liittyi halparuokakirjaan ja köyhäilykeittiöön. Se oli yllätys, että siitä tuli niin suosittu, Salmela nauraa.

Maukkaan pastan idea on, että raaka-aineet löytyvät lähikaupasta, eikä reseptissä ole liikaa muuttujia.

– Se ei vaadi montaa juttua. Pointti on tuore timjami. Mausteeksi valkosipulia ja päälle parmesaania.

Salmela vakuuttaa, että resepti toimii.

– Itse jouduin sen uhriksi. Tein miehelle yhden kerran sitä ja nyt mulla on lapsi. Että kyllä toimii. Yksi lukijakin on laittanut mulle viestiä, että tuli raskaaksi panopastan jälkeen.