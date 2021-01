Dubaissa asuva Anni Uusivirta asetti avopuolisolleen kosimiskiellon – lapsihaaveita jarruttaa ikävä seikka

Miss Suomi -kilpailusta ja Viidakon tähtöset -tosi-tv-sarjasta tuttu Anni Uusivirta, 34, työskentelee Dubaissa lentoemäntänä. Hän haaveilee perheenlisäyksestä, mutta asiat eivät ole aina niin yksinkertaisia.

Dubai on Annin mukaan muuttunut runsaasti niiden 13 vuoden aikana, jotka hän on kaupungissa asunut.­

Täysin erilaista. Näillä sanoilla malli ja juontajanakin työskennellyt Anni Uusivirta, 34, kuvailee Helsingissä näkyvää koronatilannetta kotikaupunkiinsa Dubaihin verrattuna.

Vuoden 2011 missikisoista tutuksi tullut Uusivirta on asunut Dubaissa 13 vuotta. Hän lomaili hiljattain Suomessa tapaamassa perhettään.

– Maaliskuussa Dubaissa tuli saman tien täysi lockdown, maski- ja hanskapakko. Dubai lähti heti rankalla kädellä toimimaan, Uusivirta kertoo viime keväästä. Suomessa hän pystyi nyt liikkumaan paljon vapaammin, mikä tuntui mukavalta.

Uusivirta asuu miljoonakaupungissa yhdessä brasilialaisen miesystävänsä Leandro Fidelesin, 41, kanssa. Hän muistelee, että pari sai poistua pilvenpiirtäjässä sijaitsevasta kaksiostaan ainoastaan pakollisille menoille, kuten ruokakauppaan tai apteekkiin. Näihinkin käynteihin piti erikseen varata aika applikaatiosta. Viranomaiset ilmoittivat, onko käynti hyväksytty vai ei.

– Tuntuu nyt absurdilta, kun poliisit pysäyttelivät meitä kaduilla ja vahtivat, liikummeko siellä luvan kanssa. Meillä on koira, joten käytimme koiraamme salaa tarpeillaan poliisia vältellen rapulta lähimpään pusikkoon juosten.

Iltaisin Anni katsoi kotinsa ikkunasta, kun katuja desinfioitiin isojen rekkojen kanssa. Ilmassa lentelevät dronet puhdistivat katuja suihkuttelemalla desinfiointiaineita kaduille. Edelleen ilman maskia olosta voi napsahtaa parin sadan euron lasku.

– Tuntuu hassulta, ettei minulta ole kertaakaan mitattu kuumetta Suomessa ollessani. Dubaissa ruokakauppoihin, ostoskeskuksiin ja ravintoloihin ei pääse ennen kuin kuume on mitattu.

Anni ja Leandro ovat seurustelleet neljän vuoden ajan. Kuva vuodelta 2017, kun Leandro oli Annin kanssa Suomessa käymässä.­

Korona on vaikuttanut paljon sekä Annin että brasilialaisen jujutsu-valmentajana työskentelevän Leandron töihin. Anni on töissä pienessä yksityisessä lentoyhtiössä, ja lentoja on ollut erittäin vähän. Jossain vaiheessa niitä ei ollut lainkaan. Hän on onnekas, että on silti saanut jatkuvasti palkkaa. Myös Leandron työt olivat pitkään tauolla.

– Yhteiselomme meni aika lailla tv:n katsomiseen. Olihan se kivaa jonkin aikaa, muttei sitä kuukausi tolkulla jaksa.

Anni totesi monesti korona-aikana, että puolisonvalinta on osunut oikeaan, sillä hänellä ja Leandrolla ei tullut kertaakaan sen suurempia kiistoja.

– Huomasin, että meillä on hyvä olla yhdessä. Meille ei tullut kriisejä. Parisuhteemme ei mennyt huonommaksi tai paremmaksi, vaan meillä on edelleen ihan yhtä hyvä olo toistemme kanssa.

– Suhteemme junnaa paikoillaan. Se kuulostaa ehkä negatiiviselta, mutta miellän sen hyväksi asiaksi.

Jujutsu-salilla tavannut pari on ollut yhdessä neljä vuotta ja Leandro tahtoisi jo kovasti naimisiin. Anni ei kuitenkaan vielä ole valmis avioliittoon.

– Minulla on tällä hetkellä voimassa kosintakielto. Olen sanonut Leandrolle, että älä edes ajattele kosimista.

– Minusta tuntuu, että brasilialaiset tahtovat heti naimisiin, Anni sanoo ja nauraa.

– Aina jos jollain hänen kaverillaan on uusi tyttöystävä, aletaan kysellä parin kuukauden päästä jo naimisiinmenosta. Kaikilla on kauhea kiire!

– Naimisiinmeno tuntuu niin suurelta asialta, vaikka se tuskin muuttaisi elämäämme mitenkään. Ajatus hieman ahdistaa, Anni myöntää ja selventää:

– Olen sanonut Leandrolle, että tämä ei tarkoita sitä, että olisin jotenkin epävarma suhteestamme. Olen aiemmin haaveillut kihloista ja häistä, mutta asioista oli sinkkuna helppo haaveilla, kun ne olivat jossain kaukana tulevaisuudessa. Nyt kun asia, jota olen toivonut, on nenäni edessä ja saisin sen oikeasti, se jännittää ja pelottaa.

Anni Uusivirta kertoo, ettei ole vielä valmis avioliittoon. Avopuolisolleen hän on antanut kosimiskiellon.­

Annin mukaan Leandro ymmärtää häntä hyvin, eikä painosta mihinkään. Avioliitto olisi Leandrolle toinen, sillä tämä on ollut jo kerran aiemmin naimisissa. Leandro avioitui jo 18-vuotiaana, ja pari oli naimisissa lähes 20 vuotta. Entisestä avioliitostaan Leandrolla on myös kolme Brasiliassa asuvaa lasta.

Anni ja Leandro ovat keskustelleet myös mahdollisesta perheenlisäyksestä.

– Olen nyt 34-vuotias. Olisi kiva joskus saada lapsia, mutta mitä kauemmas voisin sen siirtää, sitä parempi, Anni naurahtaa.

Leandro toivoisi lisää lapsia ja hän tahtoisi myös Annin kokevan sen onnellisuuden tunteen, mitä omat lapset elämään tuovat.

– Leandro on hyvä isä, ja mielestäni hän on hoitanut asiansa mallikkaasti, vaikka onkin kaukana lapsistaan.

Anni ei ole vielä tavannut puolisonsa lapsia.

– Leandro on lapsirakas touhuaja ja varsinainen kotitonttu, joka tykkää olla kotona ja hemmotella minua laittamalla hyvää ruokaa.

Niin kauan kuin pariskunta asuu Dubaissa toive lapsesta ei ole aivan yksinkertainen.

– Nykyisessä lentoyhtiössäni ei ole mahdollista olla samaan aikaan äiti ja lentoemäntä. Tahdon olla työssäni mahdollisimman pitkään. Vauvan saaminen ei tarkoita sitä, että luopuisin vain töistäni, samalla luopuisin Arabiemiraateista.

Anni sano, että hänen työpaikassaan säännöt vain ovat sellaiset. Työssä pitää olla valmis lähtemään lennolle heti puhelimen soitua lyhyellä varoitusajalla, eikä se ole perheellisille aina helppoa.

Anni kertoo työkavereistaan, jotka ovat piilotelleet raskausvatsaansa viimeiseen asti, vaikka työpaikan sääntöjen mukaan raskaudesta pitäisi kertoa välittömästi työnantajalle. Jos yhtiön lentoemäntä on raskaana, hän siirtyy kolmeksi kuukaudeksi toimistotehtäviin, minkä jälkeen lopettaa työssään.

Anni valittiin vuoden 2011 Miss Suomi -kisoissa lehdistön ihannetytöksi. Kisojen jälkeen hän oli paljon esillä mediassa.­

Arabiemiirikunnissa pariskunnan pitää olla naimisissa lapsen syntyessä.

– Jos nainen tulee raskaaksi, on parempi olla hiljaa ja avioitua. Jos menee lääkäriin, on aina riski, että sieltä soitetaan poliisille.

Mikäli avioton nainen on raskaana Dubaissa, hän voi joutua vankilaan vauvansa kanssa heti synnytyksen jälkeen. Myös esiaviollisesta seksistä voidaan tuomita vankilaan vähintään vuodeksi, minkä jälkeen ulkomaalaisia saattaa odottaa karkotus.

Viime marraskuussa Arabiemiirikunnat ilmoitti uudistuksista, joiden myötä avoliitossa asumisesta tuli sallittua. Jo aiemmin monet maassa olevat ulkomaalaiset olivat asuneet yhdessä, vaikka eivät olleet naimisissa. Näin olivat tehneet myös Anni ja Leandro, tosin asunto oli varmuuden vuoksi ollut vain Annin nimissä.

– Vaikka tuokin asia oli laissa, ei ketään kiinnostanut, miten me asuimme.

– Dubai on muuttunut monessa asiassa näiden 13 vuoden aikana, jotka olen siellä asunut. Itse elän edelleen niiden standardien mukaan, joihin tutustuin silloin aikoinaan. Olen esimerkiksi kommentoinut järkyttyneenä ystävilleni siitä, että he menevät ulos liian lyhyessä hameessa tai shortseissa. He ovat vain nauraneet ja sanoneet sen olevan nykyään ok Dubaissa.

Vaikka Dubain ihmisoikeuskysymyksistä ja etenkin naisten ja vähemmistöjen asemasta keskustellaan ja uutisoidaan säännöllisesti, Anni sanoo, ettei itse ole Dubaissa asuneena kokenut koskaan tulleensa kaltoin kohdelluksi.

Anni on viihtynyt Dubaissa hyvin, mutta silti hän tahtoo tulevaisuudessa asua jossain muualla. Missä, sitä hän ei vielä tiedä.

– Ei sitäkään ole suljettu pois, että muuttaisin vielä jonain päivänä takaisin Suomeen. Leandro on sanonut, että minne vain tahdon muuttaa, hän tulee kanssani.

– Jos muuttaisin Suomeen takaisin, tahtoisin nähdä, mihin ura viihde- ja mediamaailmassa voisi minut viedä.

Anni Uusivirta vuonna 2011.­

Anni on nähty televisiossa aiemmin muun muassa Tilt-peliohjelman juontajana ja Viidakon tähtöset -tosi-tv-sarjassa.

– Tällä kertaa tekisin kaiken päämäärätietoisesti ja aikuismaisemmin. Missiaikojen elämäntilanteeseeni sopi hyvin, että sain rahaa vähän sieltä sun täältä. Nyt kokisin sen stressaavana. Olen tottunut siihen, että elämiseen on kuussa tietty summa rahaa ja että tietyt standardit täyttyvät. Siksi aikoinani lähdinkin Suomesta lentoemännäksi.