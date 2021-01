Tiger Woods särki vaimonsa sydämen seksikohussa ja antoi hänelle muhkeat 92 miljoonaa euroa – ex-parin väleistä on tihkunut yllättävää tietoa

Elin Nordegrenin elämä musertui totaalisesti, kun Tiger Woods jäi kiinni lukuisista salasuhteista reilu 10 vuotta sitten.

Lastenhoitajana ja mallina työskennellyt ruotsalaistaustainen Elin Nordegren, 41, tuskin arvasi, minkälaiseen sotkuun hän astui mennessään naimisiin Tiger Woodsin kanssa vuonna 2004.

Kolme vuotta myöhemmin unelmaparille syntyi parin esikoistytär Sam. Parin poika Charlie syntyi juuri ennen eroon johtavaa kohua vuonna 2009.

HBO:n kaksiosaisesta uutuusdokumentista Tiger paljastuu, miten Woodsin kymmenien salasuhteiden paljastuminen särki Nordegrenin sydämen totaalisesti. Ystävä ja kirjailija Sandra Sobieraj Westfall kertoo uutuusdokumentissa kyynelsilmin, miten Nordegren ajatteli pahimmankin kohun keskellä vain lapsiaan.

– Hän yritti kaikin keinoin suojella lapsia siltä, mitä hän itse kävi läpi. Hänen koko elämänsä paljastui valheeksi, ja se hajotti hänet, ystävä sanoo.

Tiger Woodsin ja Elin Nordegrenin unelmaliitoksi kuvailtu suhde kariutui julkisen skandaalin myötä.­

Nordegren onkin pysytellyt traumaattisesta erosta ja miehensä lukuisista syrjähypyistä visusti hiljaa. Anteeksiantoa ei auttanut edes se, että Woods piti kuuluisan tiedotustilaisuutensa vuonna 2010, jossa hän pahoitteli tilannetta julkisesti.

– Olen loukannut lapsiani, vaimoani, äitiäni ja lapsia ympäri maailmaa, jotka ovat ihailleet minua. Olen todella pahoillani, Woods lausui vakavana.

Elin-vaimo ja parin tytär Sam juhlistivat Tiger Woodsin voittoa vuonna 2009.­

Avioerossa Nordegren nettosi itselleen jättimäiset 92 miljoonaa euroa. Se takasi mukavan elintason loppuelämäksi, mutta haavoja se ei korjannut.

– Raha ei saa perhettäni takaisin ehjäksi, Nordegrenin kerrotaan sanoneen.

Nordegrenin myöhemmistä vaiheista tiedetään melko vähän. Erorahoilla hän osti liki 10 miljoonan euron arvoisen luksushuvilan Floridasta, jonne hän asettautui lasten kanssa.

Muutama vuosi sitten paljastui, että Nordegrenilla on uusi vakaa suhde amerikkalaisessa jalkapallossa menestyneen Jordan Cameronin kanssa. Parin ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi lokakuussa 2019.

Elin Nordegren katosi julkisuudesta lähes kokonaan skandaalin jälkeen. Kuvassa hän pitää puhetta entisen koulunsa valmistujaisjuhlassa 2014.­

Woods puolestaan tapaili alppihiihtäjä Lindsey Vonnia vuosina 2013–2014, mutta suhde ei kestänyt. Myöhemmin Woods oli jonkin aikaa yhdessä stylisti Kristin Smithin kanssa. He erosivat Smithin epäiltyä Woodsin pettäneen häntä.

Nyt Woods on ollut jo vuodesta 2017 asti yhdessä ravintoloitsija Erica Hermanin kanssa. Parin rakkaus vaikuttaa kukoistavan, sillä Herman on nähty usein Woodsin tukena golf-kentillä.

Tiger Woodsin nykyinen tyttöystävä Erica Herman ja Woodsin poika Charlie kannustamassa kentän laidalla joulukuussa 2020.­

Yllättävää kyllä, skandaalista huolimatta Woods ja Nordegren ovat onnistuneet luomaan itselleen toimivan yhteishuoltajuuden. Ex-parin lapset ovat nyt 11- ja 13-vuotiaita.

– Suhteeni Tigerin kanssa keskittyy nyt lapsiin, ja kaikki on sujunut hyvin. Olen onnellinen siitä. Hän on mainio isä, Nordegren kommentoi vuonna 2014 harvinaisessa haastattelussa People-lehdelle.

Tiger ja hänen Charlie-poikansa ovat erittäin läheisiä.­

Myös Woods on iloinnut ex-parin lähentyneistä väleistä.

– Meillä on Sam ja Charlie, ja me rakastamme heitä niin paljon, että teemme mitä tahansa saadaksemme tämän toimimaan, Woods on korostanut.

– Olen puhunut hänelle niin monista asioista, ja hän myös minulle. Kommunikoimme nykyään niin paljon paremmin. Toivon, että olisimme tehneet niin jo aiemmin, mutta on ollut ihmeellistä saada tällainen paras ystävä, Woods on hehkuttanut.