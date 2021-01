Vuokralainen jätti asuntonsa karmeaan kuntoon – Jethro Rostedt julkaisi tyrmistyttävän kuvasarjan

Rostedtin mukaan vuokralainen oli pahoitellut etukäteen, koska hänen ”eukkonsa on vetänyt vähän röökiä sisällä”.

Kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt julkaisi Instagram-tilinsä stories-osiossa kuvasarjan asunnosta, jonka hänen vuokralaisensa oli luovuttanut järkyttävässä kunnossa.

Kuvista paljastuu, että asunto on lähes kauttaaltaan pinttyneen lian peitossa ja valkoiset pinnat ovat muuttuneet ruskeiksi. Kylpyhuone ja keittiö ovat törkyisiä ja paikoin homeisen näköisiä.

– Vuokralainen muutti pois ja pahoitteli, kun on eukkonsa vetänyt vähän röökiä sisällä, vaikka ei olis saanut. Muuten on paikat kunnossa ja toivotteli seuraaville asukkaille kivoja asuinpäiviä, Rostedt kertoo.

Rostedt kertoi viime syksynä Aki Linnanahteen podcastissa omistavansa satoja asuntoja.

– Puhutaan sitten rahasta. Paljos sulla on rahaa? Linnanahde täräyttää Rostedtille.

– No mikä nyt on rahaa. Mulla on muutama sata asuntoa, niin siitä kun ruvetaan laskemaan keskihintaa, niin siitä se lähtee ja firma jonkun verran.. Sanotaan nyt näin, että kyllä sitä ihan reippaasti on, Rostedt kiertelee.

– Sä omistat siis satoja asuntoja? Linnanahde hämmästelee.

– Kyllä. Henkilökohtaisesti ja yritysten kautta, Rostedt täsmentää.

Tuoreimpien verotietojen mukaan Rostedt ansaitsi vuonna 2019 ansiotuloja 48 819 euroa ja pääomatuloja 342 344. Mätkyjä Rostedt joutuu pulittamaan verottajalle 112 420 euroa.

Rostedt nauroi toissa vuonna IS:n veropäivän haastattelussa, että hänelle tulee joka vuosi mätkyjä.

Vuonna 2018 Rostedtin yhteenlasketut tulot olivat 1 044 466 euroa, josta ansiotuloja oli 91 327 euroa ja pääomatuloja 953 139 euroa. Mätkyjä Rostedt joutui vuonna 2018 maksamaan verottajalle 184 750 euroa.

Vuonna 2017 Rostedtin ansiotulot olivat yhteensä 122 376 euroa ja pääomatuloja hänelle karttui 540 152 euroa.