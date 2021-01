Ex-parin Ronja-tytär sanoo dokumentissa, että uskoo vanhempiensa pystyvän sopimaan välinsä, mikäli molemmat todella yrittäisivät. Jere itse kokee, ettei hänellä ole tarvetta minkäänlaisiin väleihin ex-vaimonsa kanssa.

Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahdesta julkaistaan helmikuussa dokumenttielokuva Karalahti. Elokuvassa haastatellaan useita Karalahden tuntevia henkilöitä, kuten hänen entisiä kiekkokollegoitaan, perheenjäseniään ja valmentajiaan. Dokumentissa Karalahti ei puhu kovinkaan paljon elämässään olleista naisista. IS tahtoi tietää Karalahden elämään vaikuttaneista naisista ja kysyi entiseltä kiekkotähdeltä heistä

Jeren ja hänen ensimmäisen vaimonsa Susanna Karalahden 14 vuotta kestänyt avioliitto päättyi eroon vuonna 2014. Susannalle oli selvinnyt valkovenäläisen Oksana Chaikon Facebookissa julkaisemista kuvista, että tämä oli raskaana hänen aviomiehelleen. Vuosi 2014 oli Jerelle rakkausrintamalla muutoinkin vaiherikas, sillä avioeron ja salarakkaan lisäksi hän alkoi seurustella nykyisen vaimonsa Nanna Karalahden (o.s. Koivisto) kanssa.

– Kaikki tuo säätö kertoo siitä, kuinka sekaisin minä silloin olin oman elämäni kanssa. Enhän minä ollut onnellinen sillä hetkellä omaan elämääni. Silloinhan sitä hakee jotain muuta.

– Ne olivat todella rankkoja aikoja minulle henkisesti. Nyt olen saanut niistä mielettömän määrän oppia ja oivallusta. En minä enää ikinä toimisi tuolla tavalla. Olenhan minä satuttanut paljon läheisiä ihmisiä ja olen siksi joutunut nöyrtymään elämän edessä.

Jere ja Susanna Karalahti olivat yhdessä 19 vuotta. Kuva vuodelta 2003.­

Jeren ja Susannan ero oli riitaisa ja ex-pari kävi elatusavuista kiistaa oikeudessa asti.

– Tällä hetkellä meillä ei ole minkäänlaisia välejä. Oikeudessa oli ihan käsittämättömiä juttuja, kun hän vaati itselleen rahaa tuhat euroa kuukaudessa Ronjan samansuuruisen elatusmaksun lisäksi.

Jere ja Susanna Karalahden erosta ja oikeuskiistoista uutisoitiin laajalti mediassa vuonna 2014. Muun muassa IL uutisoi tuolloin, että Susanna Karalahti vaati lapsen elatusavuksi 1300 euroa kuukaudessa ja puolison elatusavuksi 1000:ta euroa kuukaudessa.

– Olin elättänyt perheemme koko 19 vuoden suhteemme ajan ja maksanut kaiken. Olihan suhteessamme paljon hyviäkin juttuja ja meillä oli aikoinaan hyvä meininki.

Susanna Karalahti ei tahtonut esiintyä Jerestä kertovassa dokumentissa, mutta hän oli lähettänyt elokuvan tekijöille kirjeen, joka luetaan ääneen dokumentissa.

Jere Karalahti toteaa, ettei tekisi enää samoja virheitä ihmissuhteissaan.­

Ex-parin Ronja-tytär sanoo dokumentissa, että uskoo vanhempiensa pystyvän sopimaan välinsä, mikäli molemmat todella yrittäisivät. Jere itse kokee, ettei hänellä ole tarvetta minkäänlaisiin väleihin ex-vaimonsa kanssa.

–Ei meillä oikeastaan mitään riitaakaan ole, mutta ei meillä enää ole mitään puhuttavaa keskenämme.

Dokumentissa nähdään sekavaa videomateriaalia kotibileistä. Videolla sohvalla istuu päihteistä sekaisin oleva Jere Karalahti, jonka ystävä yrittää saada tätä lähtemään kotiin, koska Ronjalla on seuraavana päivänä 4-vuotissynttärit. Lopulta Susanna saapuu hakevaan erittäin päihtyneen Jeren autolla kotiin sanasopan saattelemana.

–Se oli aikamoista sekoilua, mutta täytyy sanoa, että yhtiäkään synttäreitä en ole missannut. Olen aina suojellut Ronjaa päihteidenkäytöltäni. Ronja oli kahdeksanvuotias, kun jouduin koomaan. Hän ei ollut ikinä nähnyt minua kännissä tai sekoilemassa.

Jere ja on aina ollut läheinen esikoisensa Ronjan kanssa. Kuvassa tytär ja isä vuonna 2005, kun Ronja oli viisivuotias.­

Kooman jälkeen Jere oli yhdeksän vuotta juomatta alkoholia.

–Nyt Ronja on jo aikuinen nuori nainen ja olemme käyneet yhdessäkin juomassa ja festareilla. Ne ovat olleet makeita kokemuksia, kun olemme olleet yhdessä minun ja Ronjan ystävien kanssa festareilla pitämässä hauskaa.

20-vuotias Ronja Karalahti asuu nykyään omillaan poikaystävänsä kanssa.

–On ollut makeaa huomata, kuinka Ronja on noussut omille jaloilleen ja hän ei edes pyydä mitään taloudellista tukea, vaan maksaa itse omat juttunsa ja elää omaa elämäänsä täysillä.

–Minulla on maailman paras isä. Kuinka monen muun isä käy tyttärensä kanssa festareilla? Ronja Karalahti kysyy dokumentissa.­

Jere kuvailee Ronjaa isäntytöksi.

–Meillä on aina ollut hyvät ja läheiset välit. Minulle on suuri ylpeydenaihe, että Ronja sanoo minun olevan maailman paras isä.

–Minua ei ole ikinä kiinnostanut, mitä muut ihmiset ovat minusta mieltä. Siitäkin on jauhettu, että olisin ollut huono isä. Olen aina itse tiennyt, mitä minun ja Ronjan välillä on. En tiedä, kuinka moni faija voi sanoa sitä, että on oman parikymppisen tyttärensä kanssa näin lämmin suhde toisiinsa kuin minulla ja Ronjalla on.

–Ronja on varmasti minun tyttärenäni joutunut käymään paljon läpi. Kun Ronja oli pieni, mietin monesti, millainen hänestä tulee aikuisena. On siistiä, että Ronjasta on kasvanut todella rento muija.

