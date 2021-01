Poliisi selvittää: Tuttavat tehneet useita rikosilmoituksia Maisa Torpasta

Rikosilmoitusten nimikkeinä ovat muun muassa kunnianloukkaus ja perätön ilmianto. Ainakin yksi rikosilmoituksista on IS:n tietojen mukaan edennyt esitutkintavaiheeseen.

Maisa Torppa on tunnettu lukuisista tosi-tv-ohjelmista. Viime vuosina hän on työskennellyt runsaasti sosiaalisen median parissa.­

Maisa Torppa on ajautunut ystävä- ja tuttavapiirinsä kanssa välirikkoon. Tilanteen tulehtuneisuudesta kertoo se, että useat tuttavat ja lähipiiriin kuuluneet henkilöt ovat tehneet useita rikosilmoituksia tv:stä tutusta sometähdestä kuluneiden kuukausien aikana.

Rikosilmoitusten nimikkeinä ovat muun muassa kunnianloukkaus ja perätön ilmianto. Useat Torpan lähipiiriin kuuluneet henkilöt ovat tehneet rikosilmoituksen perättömästä ilmiannosta Torpan tekemien lastensuojeluilmoitusten vuoksi. Rikosilmoitusten tekijänä on myös henkilö, joka ei ole tavannut Torppaa. Lastensuojeluilmoituksista uutisoi ensimmäisenä Seiska.

IS jututti lähipiiriin kuuluneita henkilöitä ja on nähnyt rikosilmoitukset.

Yksi rikosilmoituksista on IS:n tietojen mukaan edennyt esitutkintavaiheeseen. Poliisi selvittää lisäksi kunnianloukkausväitteitä. Kunnianloukkaustapauksessa Maisa Torpan väitetään loukanneen muita. Myös Torppa väittää vastaavasti muiden loukanneen häntä. Kyse on kirjoittelusta, joka on tapahtunut sosiaalisessa mediassa.

IS tavoitti Torpan, mutta hän ei halunnut kommentoida tilannetta.

Nimettömänä pysyttelevä lähipiiriin kuuluva henkilö kertoo IS:lle tehneensä tammikuun alussa rikosilmoitukset niin ikään perättömästä ilmiannosta ja kunnianloukkauksesta.

– Rikosilmoitus liittyy väärin perustein tehtyyn lastensuojeluilmoitukseen. Minusta tehtiin perätön ilmianto lastensuojelulle joulukuun alussa, nimettömänä pysyttelevä henkilö kertoo.

Eräs rikosilmoituksia tehnyt henkilö ei ole omien sanojensa mukaan edes koskaan tavannut Torppaa. Heillä on kuitenkin yhteisiä tuttavia. Hän teki marraskuussa myös muiden tapaan rikosilmoitukset kunnianloukkauksesta ja perättömästä ilmiannosta.

– En ole koskaan tavannut Maisaa. Se on hyvin surkuhupaisaa, ja kuvastaa hyvin koko tilannetta. Hän on esimerkiksi haukkunut minua julkisesti ja syyttänyt monista valheellisista asioista.

Henkilö kertoo joutuneensa selvittämään sosiaalitoimen kanssa perätöntä lastensuojeluilmoitusta juuri ennen joulua. Torppa oli myös jakanut henkilön Instagram-tilin nimen omassa Instagramissaan.

– Jouduin sulkemaan koko tilin, kun sinne rupesi ropisemaan viestejä. Sitten keskustelupalstat alkoi olla täynnä nimeäni, firmojen nimeä ja ex-puolisoni nimeä.

Asia on nyt etenemässä poliisin toimesta.

– Olen keskustellut asiasta esitutkintaa hoitavan tahon kanssa ja saanut selkeät ohjeet siitä, miten nyt toimitaan. He ottavat minuun yhteyttä ja tänään minulla on tarkoitus lähettää loput materiaalit heille.

– Vaadin rangaistusta, ja haluan, että perheeni jätetään rauhaan. Toivon, etten joudu olemaan Maisan kanssa koskaan tekemisissä.

Vuosikausia sitten Torpan lähipiiriin kuulunut henkilö sanoo, ettei hän ole yhtään yllättynyt rikosilmoituksista.

– Olemme odottaneet, koska pakka romahtaa.