Oliko tämä Melania Trumpin viimeinen nöyryytys? Pitkäaikainen haave haihtui savuna ilmaan – puolison twiitti ei auttanut asiaa

Kamala Harrisin valinta legendaarisen muotilehti Voguen kansikuvaksi on historiallinen monella tavalla. Se myös varmisti sen, ettei Melania päässyt Voguen kanteen kertaakaan ensimmäisenä naisena.

Maailmankuulu Vogue-lehti valitsi Yhdysvaltojen tulevan varapresidentin Kamala Harrisin helmikuun numeronsa kanteen. Se saattaa olla Yhdysvaltojen väistyvän presidentin Donald Trumpin puolison Melania Trumpin viimeinen iso nöyryytys ensimmäisenä naisena.

Huippumuoti on aina ollut lähellä Melania Trumpin sydäntä, työskentelihän hän useita vuosia huippumallina ennen liittoaan Donald Trumpin kanssa.

Vogue puolestaan on oikea muotimaailman raamattu, jonka kanteen pääseminen on äärimmäisen haluttu ja tavoiteltu asia.

Melaniaa ei ole valittu Voguen kanteen kertaakaan ensimmäisen naisen tehtävässään. Tätä äimisteltiin avoimesti julkisuudessa jo silloin, kun Trumpin presidentinkautta oli vielä hyvän aikaa jäljellä.

Esimerkiksi Independent-lehti kirjoitti vuosi sitten helmikuussa, että ensimmäistä naista ei ole näkynyt lainkaan isojen muotilehtien kansikuvissa. Entisen presidentin Barack Obaman puoliso Michelle Obama esiintyi ensimmäisenä naisena kolme kertaa Voguen kannessa sekä muun muassa Glamour-, Time-, InStyle- ja Essence-lehtien kansissa.

NBC News kertoi puolestaan lokakuussa, että rouva Trump oli ilmaissut olevansa yllättynyt siitä, että laulaja Beyoncé valittiin lehden kanteen syyskuussa 2018.

Kalifornialainen sanomalehti Mercury News kirjoittaakin nyt, että ”Kamala Harris sai Vogue-kannen, jonka Melania Trump aina halusi”.

Presidentti Trump haukkui yhdysvaltalaiset muotilehdet Twitter-tilillään joulukuussa asian takia. Business Insider -lehden mukaan Trump twiittasi, että ”muotilehdistön eliittisnobit hyljeksivät Amerikan historian eleganteinta ensimmäistä naista”. Twiitistä ei vaikuttanut olevan ainakaan apua tilanteeseen.

Vogue on muotilehti, mutta maineensa vuoksi sillä on merkittävästi yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. Lehdellä on tänä päivänä yli 30 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Sen kansivalinnat kiinnittävät huomiota ympäri maapalloa.

Lehden legendaarinen päätoimittaja Anna Wintour puhui aiheesta CNN:n haastattelussa keväällä 2019. Wintour sanoi, että ”nyt ei ole oikea aika olla ottamatta kantaa”.

– Mielestäni on hyvin, hyvin tärkeää, että on näkökulma asioihin, ja me profiloimme lehdessämme naisia, joihin uskomme...

– Erityisesti sen jälkeen, kun (Hillary) Clinton hävisi vuonna 2016, uskomme, että naisten pitäisi päästä johtavaan asemaan ja meidän tarkoituksemme on tukea heitä siinä, hän lisäsi.

Voguen kannessa on nähty vuosien varrella useita ensimmäisiä naisia. Kansikuvissa ovat poseeranneet muun muassa Eleanor Roosevelt, Mamie Eisenhower, Jacqueline Kennedy, Bird Johnson, Lou Henry Hoover, Pat Nixon, Betty Ford, Rosalynn Carter, Nancy Reagan, Barbara Bush, Hillary Clinton, Laura Bush ja viimeisenä Michelle Obama.