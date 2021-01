Jere Karalahden Merja-äiti luki shokkiuutiset lehdestä ja pettyi – yhdestä seikasta sekä äiti että poika ovat suhteessaan ylpeitä

Uudessa dokumenttielokuvassa Merja Karalahti kertoo tiiviistä suhteestaan poikansa kanssa. Jere piilotteli äidiltään asioita, mutta syöpä muutti kaiken.

Entisestä jääkiekkoilijasta Jere Karalahdesta julkaistaan helmikuussa dokumenttielokuva Karalahti, jossa ääneen pääsee myös hänen äitinsä Merja Karalahti. Jere ja Merja jäivät kaksin asumaan Tapulikaupungissa sijaitsevaan kerrostalokolmioon, kun vanhemmat erosivat. Äiti muistelee dokumentissa tehneensä parhaimmillaan kolmea työtä samaan aikaan, minkä vuoksi hän ei huomannut poikansa huumeiden käyttöä. Äidin ja pojan välit ovat olleet aina läheiset.

–Äitini on mielettömän lämmin ja suurisydäminen ihminen. Hän ymmärtää elämää ja minua.

Merja Karalahti sairastui reilu vuosi sitten syöpään ja kävi läpi rankat hoidot. Tuona aikana äiti ja poika keskustelivat kaikki mahdolliset välillään olleet asiat.

–Kun kuulin äitini puhuvan asioistamme dokumentissa, asiat menivät syvälle ja havahduttivat. Olen perinyt äidiltä taistelutahtoni. Hän ei kertaakaan valittanut syövästään. Väsyttävien hoitojaksojen välissä hän tahtoi aina nähdä lapsenlapsiaan ja olla heille läsnä. Mummo on lapsilleni aivan ykköstyyppi.

Merja Karalahti toteaa dokumentissa, etteivät hänen omat syöpähoitonsa olleet mitään verrattuna siihen, kun hän näki poikansa Jeren koomassa sairaalasängyssä.­

Kun Jere ensimmäistä kertaa kärähti huumeista, uutinen tuli myös äidille yllätyksenä ja hän sai lukea asiasta lehdestä. Dokumentissa äiti puhuu siitä, kuinka rumasti läheisetkin ihmiset puhuivat hänelle Jerestä eivätkä ymmärtäneet, että hän on edelleen ensisijaisesti poikansa äiti.

–Äiti ei koskaan ole kommentoinut otsikoita tai lehtijuttuja minusta. Äiti on aina ymmärtänyt minua ja antanut minulle sen tilan, jonka olen tarvinnut. Olen aina tuntenut äidistä sen lämmön, että hän on tukenut minua kaikissa tilanteissa ja ollut turvani. Hän ei ole koskaan olettanut mitään tai vaatinut minulta mitään.

–Eihän äiti tietenkään hyväksynyt huumeidenkäyttöäni. Totta kai minä häntä suojelin viimeiseen asti ja salailin, ettei hän tietäisi asiasta. Sekä äitini että minä itse olemme ylpeitä siitä, etten ole ikinä haistattanut äidille vittuja. Emme ole oikeastaan ikinä edes riidelleet äänekkäästi.

–Varmasti mutsikin on ollut todella surullinen ja pettynyt minuun. Samalla hän on kuitenkin halunnut ymmärtää, tukea ja kannustaa minua hakemaan omaa onnellisuuttani. Hän on aivan älyttömän mahtava tyyppi.

Jere Karalahti vuonna 2014 jääkiekon MM-kisoissa.­

Merja Karalahti on dokumentissa ainoa, joka ottaa Jeren salasuhteesta syntyneen tyttären Stella Karalahden puheeksi. Merja ja Stella eivät ole koskaan tavanneet toisiaan, mutta Stellasta Jere kertoi äidilleen itse ennen kuin tämän tarvitsi lukea asia lehdestä.

Karalahti elokuvateattereissa 5. helmikuuta.