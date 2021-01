Fanit luulivat Chuck Norrisin osallistuneen Capitolin valtaukseen – näyttelijätähden mukaan kyseessä oli kaksoisolento

Sosiaalisessa mediassa levinnyt kuva sai aikaan huhun, joka näyttelijän oli pian kiistettävä.

Näyttelijälegenda Chuck Norris, 80, joutui kohun keskelle sosiaalisessa mediassa levinneen kuvan takia.

Monet luulivat näyttelijän osallistuneen Capitolin viimeviikkoiseen valtaukseen, kun viraaliksi levinneessä kuvassa Chuck Norrisilta näyttävä mies poseerasi Trumpin kannattajan kanssa Washingtonissa. Kuvaan oli kirjoitettu teksti ”Chuck Norris”.

Twitterissä moni oli varma, että kuvassa on Chuck Norris, kun taas tarkkasilmäisten mielestä kuvan henkilö ainoastaan muistuttaa Hollywood-tähteä.

Vettä myllyyn sai aikaan myös se, että toimintaelokuvien tähti tuki julkisesti Trumpia vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Vuoden 2020 vaaleissa hän ei kertonut kantaansa.

Chuck Norris kiisti huhun Twitter-tilillään keskiviikkona ja totesi, että kuvassa on hänen kaksoisolentonsa. Hän korosti päivityksessään, että ei missään nimessä tukisi väkivaltaa.

– Kuvassa en ole minä ja minä en ollut paikalla. Yhteiskunnassamme ei ole tilaa minkäänlaiselle väkivallalle. Olen ja tulen aina olemaan lain ja järjestyksen puolella, Norris twiittasi.

Myös Chuck Norrisin edustaja vahvisti tiistaina People-lehdelle, että Norris ei ollut paikalla Washingtonin väkivaltaisissa mellakoissa 6. tammikuuta.

– Kuvassa ei ole Chuck Norris, mies vain näyttää samalta, vaikka Chuck on paljon komeampi. Chuck on pysytellyt Texasissa tilallaan, jossa hän on ollut koko ajan perheensä kanssa, näyttelijän edustaja Erik Kritzer kommentoi lehdelle.

Myöhemmin kuvan miehen henkilöllisyys paljastui.