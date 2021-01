Pyhimys kieltäytyi toistuvasti The Voice of Finland -ohjelmasta – paljastaa nyt, miksi tällä kertaa suostui mukaan

Pyhimys nähdään The Voice of Finlandin tähtivalmentajana ennennäkemättömässä roolissa.

Pyhimys nähdään ensimmäistä kertaa The Voice of Finland -ohjelmassa.­

The Voice of Finland -ohjelma palaa ensi viikolla ruutuun jo 10. tuotantokauden voimin.

Ohjelma kokee mullistuksen, kun samalla starttaa uusi The Voice of Finland: Comeback Stage -sarja, jonka tähtivalmentajana toimii Pyhimys. Ruutu-palvelussa nähtävässä osiossa Pyhimys pelastaa ohjelmasta jo pudonneita kilpailijoita omaan tiimiinsä.

Pyhimys, oikealta nimeltään Mikko Kuoppala, 39, paljastaa saaneensa aiemmin kyselyitä ohjelmaan osallistumisesta, mutta hän toistuvasti tyrmäsi idean.

– Olen todennut, että en halua mukaan monta vuotta pyörineeseen ohjelmaan, vaikka se olisi kuinka suosittu. Olen antanut speksit, minkälaisiin ohjelmiin ylipäätään minua kannattaa pyytää, Pyhimys taustoittaa.

– Olen kieltäytynyt useista ohjelmista, koska formaatti usein sanelee tekemisen ja asettaa tiukat rajat, hän perustelee.

Tällä kertaa uusi Comeback Stage -tähtivalmentajan pesti herätti artistin mielenkiinnon.

– En hyppää kenenkään saappaisiin ja siten yritä täyttää katsojien odotuksia, vaan tämä on räätälöity konsepti. Ei ole kääntyvää tuolia eikä kilpailua laulajista tai joukkueen voittamisesta, vaan olemme laulajien kanssa takahuoneessa ilman ison lavan tuomaa jännitystä.

Pyhimys on nähty aiemmin Vain elämää- ja Yökylässä Maria Veitola -ohjelmissa.­

Valmentajan rooli on tuttua artistille, joka on toiminut niin matematiikan opettajana kuin levy-yhtiön tuotantopäällikkönä sekä managerina. Sählykerhoa naapurin lapsille nuorena vetäneelle Pyhimykselle toisten mentoroiminen tuntuu luonnolliselta.

– Pedagogiikkaa opiskellessani törmäsin generatiivisuuden käsitteeseen, eli kun on tyydyttänyt omat tarpeet elämässään ja saanut itselleen kaiken, elämässä kokeekin tärkeäksi antaa eteen päin.

– Oivalsin, että se pätee minun kohdallani. Arvostan itseäni enemmän, kun minulla on annettavaa muille.

Jo parikymmentä vuotta musiikkialalla toiminut Pyhimys kokee, että hän tuo omat vahvuutensa ohjelmaan.–En usko, että olisi olemassa valmiita artisteja. Painotan aina, että vaikka ponnahtaisi nopeasti suosioon, tie on silti pitkä, hän linjaa.­

Pyhimyksen kuluva vuosi tuo mukanaan laulukilpailun lisäksi jättikonsertin Hartwall-areenalla sekä UMK-kilpailun. Teflon Brothers kilpailee euroviisupaikasta yhdessä Pandoran kanssa.

Pyhimyksen mukaan Teflon Brothers on haaveillut euroviisuihin pääsystä jo pitkään.

Pyhimys noteeraa, että moni iso artisti saattaa pelätä euroviisuartistin leimaa. Hänen mukaansa Teflon Brothers haluaa juuri rikkoa raja-aitoja.

– Alalla koetaan, että euroviisuihin osallistuminen olisi riski uskottavuudelle. Olen sitä mieltä, että jos on joku paikka, jossa uskottavuuden voi menettää, haluan ehdottomasti sinne ja päästä uskottavuudesta eroon niin pian kuin mahdollista, koska ”uskottavuus” rajoittaa luovuutta, hän painottaa.

Pyhimys toteaa, että vaikka korona-aika on ollut valtava kriisi alalle, hänen luovuutensa on päässyt keikkatauon aikana kukkimaan.–Itse sopeuduin uuteen tilanteen nopeasti. Olen luonteeltani suhteellisen introvertti eli en ehtinyt siinä ajassa kaivata normaalia sosiaalista elämää, hän kertoo.­

Muusikko kertoo pyrkivänsä musiikissaan ja tekemisessään monipuolisuuteen, mistä kielii muun muassa euroviisupaikan havitteleminen sekä The Voice of Finland -pesti. Räppärinä olemiselle hän ei aseta reunaehtoja.

– Aika usein artistit pitävät kiinni imagostaan, kun taas ajattelen niin, että f*ck imago. Teen valintoja, jotka tuntuvat hyvältä, ja se on minua. Jos joku ei jostain tekemästäni tykkää, niin sitten ei vaan pitänyt minusta tarpeeksi alun perinkään, hän tilittää.

Tuleva The Voice of Finland -tuotantokausi on ohjelman juhlavuosi, mutta 2021 on juhlavuosi Pyhimyksen mukaan myös hänelle itselleen.

– The Voice of Finland ja euroviisut näyttävät uusia puolia minusta. Haluaisin kuitenkin tämän vuoden aikana näyttää itsestäni vielä muutaman puolen lisää, Pyhimys vihjaa.

The Voice of Finland Nelosella ja Ruudussa perjantaisin ja sunnuntaisin 22.1. alkaen kello 20.

The Voice of Finland: Comeback Stage Nelosella ja Ruudussa 22.1.