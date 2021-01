Anne Kukkohoville tarjottiin maksua pyynnön toteuttamisesta.

Mallina, juontajana ja yrittäjänä tunnettu Anne Kukkohovi kertoo saaneensa sosiaalisessa mediassa erikoisen pyynnön. Hän julkaisi Twitter-tilillään kuvan saamastaan viestistään, jossa Kukkohovia pyydettiin lähettämään kuva hänen jalkapohjastaan.

Viestin lähettäjä tarjoutui maksamaan kuvista. Kukkohovia tarjous hämmästytti.

– Say waaaaaaaath? Kukkohovi, 50, kuvaili päivityksessään häkeltyneenä.

Kukkohovin päivitys sai aikaan kommenttivyöryn Twitterissä. Radiojuontaja Suvi Hartlin jakoi kommenttiketjussa kuvakaappauksen, jossa hänelle esitettiin samanlainen pyyntö.

– Kato, sama kaveri, Hartlin kommentoi jakamansa viestin yhteydessä.

Urheilutoimittaja Kaj Kunnas kommentoi viestiketjuun vitsikkäästi.

– Jännityksellä odotan vastaavaa kysymystä... Vai? Onko mun jalkapohjat liian tympeet...? Kunnas pohdiskeli.

Eräs Twitter-käyttäjä kyseenalaisti Kukkohovin päätöksen jakaa viesti julkisesti.

– Olenkohan minä ainoa, joka miettii sitä kysyjää. Siis, sitä että ei kauheasti ymmärrystä tule laajalta yleisöltä ja miten yksin on tämän perusteella asiansa kanssa. Toivottavasti ei tule paha mieli. Kuinkahan paljon vaatii rohkeutta kysyä moista? twiitissä pohdittiin.

– Siksi en näytä tätä nimellä. Tämä on kieltämättä kaksipiippuinen juttu, koska tällä alalla saa kaikenmaailman viestejä, joita ei haluaisi nähdä... Kukkohovi vastasi.

Kukkohovi on kertonut saaneen mitä erikoisempia yhteydenottoja.­

50 vuotta lokakuussa täyttänyt Kukkohovi on viihtynyt sinkkuna. Hän erosi vuonna 2019 17 vuotta kestäneestä suhteestaan.

Jonna Joutsenen emännöimässä Rakkauden nallekarkit -podcastissa Kukkohovi totesi, että hän ei kaipaa tällä hetkellä vakavaa suhdetta, vaan tapailee miehiä vain pitääkseen hauskaa.

– Mulla ei ole minkäänlainen paine saada uutta parisuhdetta. Monilla ystävillä tuntuu olevan eron jälkeen kiire saada niin kutsuttu uusintakierros, eli laastarisuhde, mutta mä olen ollu tosi leikkisä. On ollut kivaa olla sinkku, Kukkohovi kertoi podcastissa viime kesänä.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa vuonna 2019 ex-puoliso Joni paljasti, että jotkut pariskunnan ystäväperheiden miehet olivat puhuneet jättävänsä entisen elämän ja perheensä, jos Anne vapautuisi sinkkumarkkinoille.

Jonna Joutsen tiedusteli podcastissa, onko tällaisia lähestymisiä tapahtunut, ja Kukkohovi vastasi myöntävästi.

– On tapahtunut. Joku on voinut kysyä yhden kysymyksen, että tää on ensimmäinen viimeinen kerta kun kysyn ja jos sanon ei, se on ihan okei. On kysytty, onko meillä mahdollisuuksia. Ei niitä niin paljoa ole ollut, Kukkohovi paljasti.

– Mä en lähtisi varattuihin. Arvostan ihmisiä jotka on parisuhteissa, joten se ei ole oikein, hän linjasi.