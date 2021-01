Jere Karalahti paljastaa, miksi avioliitto Nannan kanssa meni katkolle – jo aiemmin ex-kiekkotähden ajattelu ”naisen roolista” johti mahdottomiin tilanteisiin

– Niin pelkuri paskahousu en enää olisi, että tekisin samoja virheitä parisuhteessa, mitä olen tehnyt aikaisemmin, Jere Karalahti sanoo IS:lle.

Nanna ja Jere Karalahti ovat olleet naimisissa viisi vuotta. Parilla on yhdessä kaksi lasta Jax, 4, ja Alexia, 2.­

Entisestä jääkiekkoilijasta Jere Karalahdesta, 45, julkaistaan helmikuussa dokumenttielokuva Karalahti. Elokuvassa ääneen pääsee myös Karalahden vaimo, sosiaalisen median vaikuttaja ja hyvinvointialalla työskentelevä, Nanna Karalahti, 33. Vuonna 2015 avioituneella parilla on yhdessä kaksi lasta Jax, 4, ja Alexia, 2.

Nanna Karalahti kertoo dokumentissa kuvitelleensa, että hänen tuleva miehensä olisi jotain aivan muuta kuin mitä Jere oli. Nanna esimerkiksi piti hyvää koulutusta tärkeänä arvona.

–Avioliittomme Nannan kanssa on ollut mieletön kasvutarina. Äitini oli huolissaan, mitä minulle tapahtuu, kun peliurani loppuu. Myöhemmin hän on sanonut, että on ollut taivaanlahja, että tapasin Nannan pari vuotta ennen urani loppumista.

–Nanna on voimakas ja määrätietoinen. Meille tulikin hirveästi alussa kaikkea vääntöä suhteessamme, koska meillä molemmilla on todella voimakas luonne ja kumpikaan ei antanut missään asiassa periksi.

Jeren mukaan he eivät enää Nannan kanssa riitele mistään. Syynä tähän on ollut molempien itsetutkiskelu ja avoin keskustelu. Molemmat ovat myös oivaltaneet, ettei toista voi omistaa tai määrätä missään asiassa. Suurimpana heikkoutenaan parisuhteissaan Jere on pitänyt sitä, että hän eli lapsesta asti valheellista elämää.

–En elänyt kaksoiselämää, vaan elin kuutoselämää, minulla oli omat jengini, kuten Tapulin jengi ja jääkiekkopiirit. Eri jengeiltä pimitin asioita ja valehtelin.

Nanna ja Jere nostivat maljan Helsingissä Johanneksen kirkon edustalla sen jälkeen, kun heidät oli vihitty elokuussa 2015.­

Nyt Jere kokee löytäneensä sisäisen rauhan ja hän pystyy olemaan sekä itselleen että parisuhteessaan rehellinen.

–Me riitelimme Nannan kanssa aikoinaan aivan kaikesta. Riita saattoi lähteä siitä, kumpi saa treenata ja kumpi jää Jaxin kanssa kotiin. Sen jälkeen tilanteet eskaloituivat ja mukaan vedettiin toisen menneisyys. Ne olivat karmeita tilanteita.

–Emme enää riitele, koska luovuimme kaikista odotuksista ja vaatimuksista toistemme suhteen. Olemme antaneet toisillemme tilan olla täysin oma itsensä.

Suhteensa alussa Jere ja Nanna yrittivät muuttaa toisiaan jatkuvasti.

–Minuun olivat iskostuneet niin sanotut miehen ja naisen roolit. Ajattelin, että naisen täytyy hoitaa koti ja lapset. Nyt Nannan kanssa olen sitten itsekin oppinut imuroimaan.

Jere Karalahti lapsuudenkotinsa edessä Tapulikaupungissa Helsingissä.­

Ajattelutapa, johti suhteessa tilanteisiin, joille pari voi nyt jo nauraa. Kun pari asui yhdessä Ruotsissa, Nanna oli välillä pidempiä aikoja Suomessa omien töidensä vuoksi.

–Olin pakannut Ruotsiin kymmenet kalsarit. Siitä voi laskea, kalsarit per päivä, kuinka nopeasti ne loppuivat kesken. Aloin soitella Nannalle, että milloin olet tulossa tänne, pyykit pitäisi pestä.

Nanna ei ollut vielä hetkeen palaamassa takaisin Ruotsiin. Niinpä Jere osti 10 uutta kalsariparia.

–Pian minulla oli 20 likaiset kalsarit ja soittelin taas Nannalle. Hän ei ollut tulossa, joten päätin ottaa härkää sarvista ja hypätä pesukoneen kimppuun.

Jere ei ollut koskaan käyttänyt pesukonetta, joten hän yritti jälleen soittaa Nannalle ja lähetti tälle vihaisia viestejä, kun tämä ei vastannut. Lopulta hän sai pyykkinsä puhtaaksi tunkemalla pesuainetta jokaiseen mahdolliseen luukkuun ja valitsemalla pesuohjelman sattumanvaraisesti.

Samanlainen ongelma oli edessä astioiden kanssa. Tiskaamista vihaava Jere söi kaikki muut ateriansa ulkona paitsi aamupuuron.

–Asunnossa oli 15 syvää puurolautasta, mikä on aika hyvä määrä. Silti en tiskannut niitä, vaan aloin syödä puuroa litteältä lautaselta. Kun Nanna tuli takaisin Ruotsiin, asunnossa oli karmeat tiskiröykkiöt ja hän joutui tiskaamaan.

Nykyään Jere tekee kaikkia muita kotitöitä, paitsi viikkaa vaatteita. Lapsiaan Jaxia ja Alexiaa hän hoitaa todella paljon päivittäin.

Vuonna 2017 Nanna ja Jere erosivat hetkeksi aikaa. Jeren mukaan eron syynä oli se, ettei kumpikaan ollut valmis tinkimään mistään tai osannut kuunnella toisen tarpeita.

–Meille pitkään kompastuskivenä oli se, että olimme liian samanlaisia. Nyt otamme toisemme oikeasti huomioon, kunnioitamme ja arvostamme toisiamme.

–Koen, että olen nyt ensimmäistä kertaa elämässäni aidosti rakastunut ja täysillä suhteessa mukana. Minulla ei ole mitään salaisuuksia ja voin jakaa Nannan kanssa aivan kaiken.

Jere sanoo oppineensa parisuhteistaan runsaasti.

–Niin pelkuri paskahousu en enää olisi, että tekisin samoja virheitä parisuhteessa, mitä olen tehnyt aikaisemmin.

