Viisuehdokas Pandora koki Suomessa kulttuurishokin – hämmentävä tapa ravintolassa tyrmistytti ruotsalaislaulajaa

Pandora ehti jo vannoa, ettei hän koskaan enää pyri viisuihin, mutta sitten Teflon Brother teki hänelle vastustamattoman ehdotuksen. Ruotsalaistaustainen Pandora kertoo pyrkivänsä Suomen edustajaksi suurella ylpeydellä.

Suomen suosituimpiin rap-yhtyeisiin kuuluva Teflon Brothers yhdistää tämän vuoden UMK-kilpailussa voimansa ruotsalaisen Pandoran kanssa. Teflon Brothers x Pandora havittelee paikkaa maamme euroviisuedustajana kappaleella I Love You, joka julkaistaan perjantaina.

Pandora ja Teflon Brothersin Pyhimys vakuuttavat, että suomalaisruotsalainen yhteistyö on sujunut mitä parhaiten.

– Tämä on ollut aivan mahtavaa. Olen pitänyt tiettyä linjaa siitä, kenen kanssa teemme yhteistyötä, koska siinä pitää olla kemiaa, joka natsaa. Minulla on ollut hyvä fiilis Pandorasta jo siitä asti, kun näimme ensimmäistä kertaa keikalla, ja tunne on vahvistunut, Pyhimys ylistää puhelimessa IS:lle.

Myös Pandora myöntää odottaneensa julkistamispäivää enemmän kuin mitään muuta.

– Olenko innoissani? Se on vähättelyä! Olen ihan sekoamispisteessä ja odottanut tätä päivää keväästä asti. Saamme vihdoin paljastaa tämän suuren salaisuuden, Pandora hehkuttaa puhelimessa.

Teflon Brothers ei ole aiemmin pyrkinyt euroviisuihin, mutta Pandora sen sijaan on. Pandora kilpaili synnyinmaassaan Ruotsissa Melodifestivalen-kilpailussa vuosina 2003 ja 2004, mutta edustuspaikka viisuihin jäi tuolloin saamatta.

– Kokemuksestani on nyt ehdottomasti hyötyä nyt. Tiedän mitä odottaa itseltäni, ja tiedän mitä yleisö odottaa ehdokkailta. Tiedän myös, että mitä tahansa voi tapahtua, Pandora muistuttaa.

Pandora ehti jo aikanaan vannoa, ettei hän edellisten pettymysten jälkeen osallistuisi enää koskaan minkään maan viisukarsintoihin.

– Olen yrittänyt kahdesti, ja se oli silloin pienestä kiinni. Kun en päässyt jatkoon toisellakaan kertaa, päätin, että en koskaan enää tekisi tätä uudelleen. Nyt olen parannellut haavojani 17 vuoden ajan, joten kun Teflon Brothers pyysi minua mukaan, tämä tuntui sataprosenttisesti oikealta päätökseltä, Pandora kertoo.

– Minua on kosiskeltu aiemminkin pyrkimään Suomen viisuehdokkaaksi, mutta silloin se ei ole toteutunut syystä tai toisesta. Tällä kertaa kaikki on täydellistä, tämä on nyt oikea aika tarttua tällaiseen haasteeseen, Pandora vakuuttaa.

Pandora tunnetaan ysäripopin tähtenä. Kuvassa laulaja vuonna 2007.­

Euroviisuihin pyrkiminen Suomen lipun alla tuntuu Pandorasta enemmän kuin luontevalta. Suomi on yksi Pandoran kotimaista jo vuosien ajan, sillä hänen puolisonsa on suomalainen ex-kiekkotähti Mikko Peltola. Pari asuu pääkaupunkiseudulla, ja lisäksi Pandoralla on asunto myös Ruotsissa.

– Sydämenihän on Suomessa, koska puolisoni on suomalainen ja olen viettänyt niin monta vuotta työn ja yksityiselämän puolesta täällä. Toki sydämeni on Ruotsissakin, mutta ajattelen, että voin rakastaa kahta maata samaan aikaan.

– Minusta tuntuu hyvin luonnolliselta pyrkiä edustamaan Suomea. En tietenkään pyrkisi minkään muun maan edustajaksi, Pandora huomauttaa.

Sen Pandorakin kuitenkin on huomannut, että euroviisuihin suhtaudutaan Suomessa ja Ruotsissa hieman eri tavalla. Ruotsissa kyse on vuosittain valtavasta spektaakkelista, joka saa parhaimmillaan lähes kaiken ilmatilan lehdistössä ja fanien keskuudessa.

– Viisut ovat olleet Ruotsissa niin iso juttu vuosikausia, koska olemme myös voittaneet monesti. En ole vielä ihan varma, miten iso juttu viisut ovat Suomessa, Pandora pohtii.

Pandora yhdessä puolisonsa Mikko Peltolan kanssa.­

Vaikka suomalainen kulttuuri on Pandoralle koko ajan tutumpi, hän myöntää nauraen, että alkuaikoina vastassa oli muutamia yllätyksiä.

– Sanoisin, että rakkauteni Suomea kohtaan on kasvanut vuosien varrella. Enää minua ei yllätä mikään täällä, mutta alussa yllätti. Ensimmäistä kertaa kun vierailin Suomessa, olin 23-vuotias nuori tyttö. Olin hieman shokissa koko kulttuurista, Pandora myöntää.

– Täällä oli aivan liian hiljaista. Kun ravintolassa saimme ruuan pöytään, kukaan muu ei puhunut kuin minä. Poikaystäväni sanoi, että kun syödään, niin sitten syödään, ja vasta sen jälkeen puhutaan. Mietin, että ahaa, niinkö täällä toimitaan, Pandora muistelee.

Tätä nykyä Pandora ui jo tottuneesti suomalaisen kulttuurin syövereissä.

– Tänäkin aamuna kun join aamukahvia, alkoi päässäni yhtäkkiä pyöriä neljä sanaa: sauna, sisu, silence (hiljaisuus) ja sausage (makkara), Pandora nauraa.

– Aluksi se oli vaikeaa sopeutua, mutta enää se ei ole ongelma, koska olen suomalaistunut. Arvostan nykyään hyviä asioita, joita Suomessa on paljon. Suomalaiset ovat suurisydämisiä, vaikka eivät aina sano asioita ääneen. Rakkautta voi osoittaa niin monella tavalla, kuten kappaleemme I Love You myös osoittaa, Pandora sanoo.

Nykyään Pandora pyrkiikin kertomaan myös Ruotsin puolella siitä Suomesta, jonka hän tuntee.

– Koen itseni usein jonkinlaiseksi lähettilääksi Suomen ja Ruotsin välillä. Olen saanut suomalaisilta alusta asti todella korvaamatonta tukea ja kannustusta hyvinä ja huonoina aikoina. Ja teillä on myös niin hyvä huumorintaju! Haluaisin levittää sen ilosanomaa muuallekin.

– Haluan kertoa ruotsalaisille Suomesta, koska moni ruotsalainen ei tiedä paljon todellisesta Suomesta. Minulle on ollut tärkeää kertoa heille myös siitä, Pandora huomauttaa.

Nyt Teflon Brothers ja Pandora keskittyvät antamaan kaikkensa UMK:lle. Suomen viisuehdokkuudesta kisaavat heidän lisäkseen Oskr, Danny, Laura, Aksel, Blind Channel ja Ilta.

–Tämä on ollut jo pitkään mielessä asiana, jonka haluamme toteuttaa. Odotan jännityksellä, miten muut reagoivat. Tämä tuntuu vielä vähän epätodelliselta, Pyhimys myöntää.

Suomen euroviisuedustaja valitaan UMK-finaalissa 20.2.