Oliko tämä viimeinen niitti Kim Kardashianin ja Kanye Westin liitolle? Parin tilanteesta tihkuu lisätietoa

Kanye Westin vaalikampanja oli liikaa Kim Kardashianille.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashianin, 40, ja räppäri Kanye Westin, 43, avioliitto ajautui kriisiin viime vuonna Westin presidentinvaalikampanjan keskellä.

Pari paikkaili välejään kesän ja syksyn aikana, mutta viime viikolla amerikkalaismediat uutisoivat, että Kim Kardashian on palkannut avioeroasianajajan. Kardashianien lähipiiristä kerrottiin TMZ:lle ja Peoplelle, että Kimin mielestä liitto on tullut tiensä päähän.

– Kanye on valmistautunut avioeroon, mutta hän ei tiedä koska Kim sitä hakee. Kanye on surullinen, mutta hän on kunnossa, lähde kertoi Peoplelle.

West tai Kardashian eivät ole toistaiseksi kommentoineet erohuhuja.

Nyt parin lähipiiristä kerrotaan Page Sixille tarkemmin siitä, miksi liitto ajautui kriisiin.

Nimettömänä pysyttelevät syväkurkut kertovat Page Sixille, että Westin kohuttu presidentinvaalikampanja oli viimeinen niitti Kardashianille.

West joutui sairaalaan kesken kampanjan mielenterveysongelmiensa takia, ja räppäri julkaisi Twitterissä sekavia viestejä, joissa hän väitti vaimonsa ja anoppinsa Kris Jennerin yrittäneen vangita hänet. Räppäri kutsui anoppiaan somessa myös nimellä Kris Jong-Un.

– Kim ymmärsi, että heidän on erottava lasten ja hänen oman mielenterveytensä takia, lähipiiristä kerrotaan lehdelle.

Lähipiirin mukaan tosi-tv-kaunotar järkyttyi, kun West kertoi vaalikampanjan aikana julkisuuteen perheen yksityisasioita. West muun muassa paljasti heinäkuussa 2019 ensimmäisessä vaalitilaisuudessaan harkinneensa vaimonsa kanssa parin ensimmäisen lapsen North Westin abortointia.

Kanye Westin vaalipuhe kuohutti maailmalla heinäkuussa.­

– Minä melkein tapoin tyttäreni, West huusi vaalitilaisuudessa itkuisena.

– Vaikka vaimoni eroaisi minusta tämän puheen jälkeen, hän toi Northin tähän maailmaan jopa silloin, kun minä en halunnut.

Page Sixille sanotaan, että Westin vaalikampanja sai Kardashianin miettimään eroa.

– Kim ei koskaan tukenut miestään kampanjan aikana julkisesti. Se kertoo paljon.

– Kim on tukenut Kanyea taistelussa mielenterveysongelmien kanssa, mutta hän tietää, että lasten hyvinvointi on tärkeintä.

Kanye West ja Kim Kardashian kuvattuna parempina aikoina.­

Lähteet kertovat lehdelle, että toistaiseksi neuvottelut avioerosta ovat sujuneet ilman sen suurempaa draamaa, vaikka eropapereita ei ole vielä jätetty.

– He eivät ole missään sodassa. He ovat käyneet asioita läpi jo kuukausien ajan. Ero ei johdu yksittäisestä asiasta. Ongelmat ovat kasaantuneet ja ajaneet heidät erilleen.