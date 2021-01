Riina-Maija Palander julkaisi mystisen päivityksen: ”Myrsky on jo historiaa”

Iltalehti uutisoi tiistaina Kalle ja Riina-Maija Palanderin avioerosta.

Iltalehti uutisoi tiistaina, että Kalle Palander on jättänyt avioerohakemuksen Lapin käräjäoikeuteen 4. tammikuuta 2021. Kalle Palander hakee eroa yksin.

IL tavoitti Riina-Maija Palanderin, joka kertoi saaneensa kuulla avioerohakemuksesta asianajajansa kautta. IS:n tavoittama Kalle Palander ei halunnut kommentoida asiaa.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kalle laittaa avioerohakemuksen vireille. Hän on sen suutuspäissään tehnyt aiemminkin. Katsotaan nyt kaikessa rauhassa, miten asiat etenevät, Riina-Maija Palander kertoi Iltalehdelle.

Nyt Riina-Maija Palander on julkaissut Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän viittaa tiistaiseen erouutiseen.

– Mahtava lumimyräkkä tänään ulkona! Näyttää myös lehdet innostuneen, mutta myrsky laantuu pian ulkona ja sisällä se on jo eilisen juttu. Täällä siis rauhallista ja seesteistä, antaa ulkona tuiskuta, Riina-Maija kirjoittaa julkaisussaan.

Aihetunnisteiksi hän on lisännyt #rakkaudella #lumisulaapian #myrskyonjohistoriaa ja #kaikkihyvin.

Hän julkaisi myös Instagramin Stories-osiossa videon hevostallilta.

– Täällä kaikki hyvin. Tulevaisuus on mielenkiintoinen ja avoin. Mutta uskon ja luotan, että kaikki kääntyy parhain päin, hän totesi videolla.

Pari kuvattuna maaliskuussa 2019.­

Palanderien aviokriisistä uutisoitiin jo viime vuoden lopulla. Marraskuussa Seiska uutisoi Kalle Palanderin haastatteluun nojaten väitteistä, joiden mukaan Riina-Maijalla olisi toinen mies avioliittonsa ulkopuolella.

Riina-Maija kommentoi kohua Me Naisille marraskuussa.

– Aivan sama, mitä tuolla huudellaan, en anna sellaisen koskettaa. Ikä ja kokemus ovat opettaneet suhtautumaan tällaisiin juttuihin huumorilla, Riina-Maija sanoi.

Kohu sai alkunsa tapahtumista Levillä maailmancupin kisaviikonloppuna, kun Riina-Maijan kerrottiin viettäneen iltaa miespuolisen ystävänsä kanssa. Riina-Maija kertoo ystäviensä saaneen myöhemmin puheluja, joissa on tentattu, olisiko tämä Riina-Maijan uusi mies.

– Minulla on paljon miespuolisia ystäviä, ja ystäväni ovat minulle rakkaita. Myös Kalle tietää heistä. Meidän seurueemme jää harvoin huomaamatta, sillä olemme äänekkäitä ja eläväisiä ja osoitamme tunteita ja välittämistä halailemalla ja poskisuukoin, Riina-Maija kertoi Me Naisille.

Hän myös sanoi keskustelleensa tilanteesta puolisonsa Kallen kanssa.

– Kalle oli aluksi tosi vihainen, ja ymmärrän kyllä hänen reaktionsa, kun tuollainen juoru heitetään syliin. Ylipäätään suomalaisille tuntuu joskus olevan hankalaa hyväksyä, että läheisiä ystäviä voi olla ilman, että ne horjuttavat avioliittoa.

Pari on kertonut avioliittonsa haasteista julkisuudessa.­

Kalle ja Riina-Maija Palander tapasivat toisensa Rukalla vuonna 2004, kun Riina-Maija oli suorittamassa opintoihinsa liittyvää työharjoittelua. Kalle oli tuolloin vielä tahollaan parisuhteessa, joten rakkaus ei roihahtanut heti ensikohtaamisella. Kaksi vuotta myöhemmin pari kihlautui Monacossa.

Parilla on kolme yhteistä lasta: teini-ikäinen Oda-Sofia sekä kouluikäiset kaksoset Mona-Lisa ja Romeo. Perheeseen kuuluu myös Riina-Maijan Pyry-poika naisen edellisestä liitosta. Viron-tilalla on myös eläimiä, jotka tarvitsevat ruokaa. Kalle Palanderilla on lisäksi parikymppinen Mathilde-tytär edellisestä liitostaan, mutta ex-alppitähti ei ole tämän kanssa tekemisissä.

Palandereilla on kodit Ranskassa, Torniossa, Tallinnassa sekä Viron Ontikassa, missä he pyörittävät hotelliaan ja hevostalliaan. Perheen nuorimmat lapset käyvät koulua Tallinnassa. Kalle tekee muun muassa rinteiden lumetustöitä Suomessa.