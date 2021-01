IL: Kalle ja Riina-Maija Palander: avioero!

Iltalehden mukaan Kalle Palander on jättänyt avioerohakemuksen.

Kalle ja Riina-Maija Palander eroavat, uutisoi Iltalehti.

Lehden mukaan Kalle Palander on jättänyt avioerohakemuksen Lapin käräjäoikeuteen 4. tammikuuta 2021. Kalle Palander hakee eroa yksin.

Iltalehti tavoitti Riina-Maija Palanderin, joka kertoo saaneensa kuulla avioerohakemuksesta asianajajansa kautta. IS:n tavoittama Kalle Palander ei halunnut kommentoida asiaa.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kalle laittaa avioerohakemuksen vireille. Hän on sen suutuspäissään tehnyt aiemminkin. Katsotaan nyt kaikessa rauhassa, miten asiat etenevät, Riina-Maija Palander kertoo Iltalehdelle.

– Ei hän ole aiemmillakaan kerroilla mitään sanonut. Täytyy muistaa, että Kalle on yksilöurheilija, hän on siis tottunut toimimaan yksin.

IS:n tavoittama Kalle Palander ei halunnut kommentoida asiaa.

Pariskunta Kultainen Venla -gaalassa 2019.­

Riina-Maija Palanderin, 43, ja Kalle Palanderin, 43, avioliiton kerrottiin olevan kriisissä viime vuoden lopulla. Seiska uutisoi marraskuussa Kalle Palanderin haastatteluun nojaten väitteistä, joiden mukaan Riina-Maijalla olisi toinen mies avioliittonsa ulkopuolella.

Riina-Maija kommentoi kohua Me Naisille marraskuussa.

– Aivan sama, mitä tuolla huudellaan, en anna sellaisen koskettaa. Ikä ja kokemus ovat opettaneet suhtautumaan tällaisiin juttuihin huumorilla, Riina-Maija sanoi.

– Meillä on ollut liitossamme oikeastikin vaikeita aikoja, ja ne ovat vahvistaneet kestämään tällaista.

Palandereilla on kodit Ranskassa, Torniossa, Tallinnassa sekä Viron Ontikassa, missä he pyörittävät hotelliaan ja hevostalliaan. Perheen nuorimmat lapset käyvät koulua Tallinnassa. Kalle tekee muun muassa rinteiden lumetustöitä Suomessa.

Palanderit ovat aiemmin julkisuudessa kertoneet avioliittonsa haasteista.

– Meidän suhteessamme minua kaihertaa, että joudun olemaan aivan liikaa yksin Kallen matkustaessa töidensä perässä. Nyt koronakeväänä taisi mennä kuuden viikon jakso, ettemme nähneet toisiamme kertaakaan. Sellainen on raskasta ja haastavaa sosiaaliselle luonteelleni. Kuka haluaa olla parisuhteessaan yksin? Riina-Maija pohti Me Naisten haastattelussa.

Riina-Maija on puhunut julkisuudessa myös Kallen mustasukkaisesta käytöksestä. Vuonna 2018 Riina-Maija kertoi Radio Novan haastattelussa Kallen olevan hyvin mustasukkainen vaimonsa tekemisistä. Myös uskottomuus on ravistellut parin suhdetta, sillä Kalle jäi vaimolleen kiinni pettämisestä vuonna 2011.

Parilla on kolme yhteistä lasta: teini-ikäinen Oda-Sofia sekä kouluikäiset kaksoset Mona-Lisa ja Romeo. Perheeseen kuuluu myös Riina-Maijan Pyry-poika naisen edellisestä liitosta. Viron-tilalla on myös eläimiä, jotka tarvitsevat ruokaa. Kalle Palanderilla on lisäksi parikymppinen Mathilde-tytär edellisestä liitostaan, mutta ex-alppitähti ei ole tämän kanssa tekemisissä.

Kalle ja Riina-Maija Palander tapasivat toisensa Rukalla vuonna 2004, kun Riina-Maija oli suorittamassa opintoihinsa liittyvää työharjoittelua. Kalle oli tuolloin vielä tahollaan parisuhteessa, joten rakkaus ei roihahtanut heti ensikohtaamisella. Kaksi vuotta myöhemmin pari kihlautui Monacossa.