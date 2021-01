Nightwishin kulisseissa on kiehunut jo vuosia – menestyksen varjopuoli tuli esiin, kun Tarja Turunen sai potkut ja Anette Olzon ryntäsi itkuisena lavalta

Marko Hietala ilmoitti jättävänsä Nightwishin. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun yhtyeessä on tapahtunut äkillisiä muutoksia.

Nightwish-yhtyeen basistina ja laulajana tunnettu Marko Hietala ilmoitti tiistaina jättävänsä yhtyeen. Hietalan päätös tuli yllätyksenä faneille ja yhtye tiedotti, että tulevalla maailmankiertueella Hietalan korvaa sessiobasisti.

– Jos jatkaisin näin, se olisi vaarallista minulle ja ihmisille ympärilläni. Osa ajatuksistani hetki sitten olivat synkkiä. Älkää huolehtiko, olen kunnossa. Minulla on kaksi poikaani, vaimoni, muu perheeni, ystäväni, koira ja paljon rakkautta, Hietala kommentoi tiedotteessa päätöstään.

Marko Hietala kertoi tiistaina jättävänsä Nightwishin ja vetäytyvänsä toistaiseksi julkisuudesta.­

Hietala sanoi tiedotteessaan, ettei usko, että poissa musiikkialalta pysyminen olisi pysyvä ratkaisu. Hän myös tyrmäsi kaikki salaliittoteoriat, mitä ihmiset mahdollisesti voisivat aiheesta keksiä.

– Tuomaksen (Holopainen) syyttäminen olisi loukkaus sekä häntä että minun vapaata ajatteluani kohtaan. Tämä on meille kaikille hyvin surullinen asia.

Tarja Turunen erotettiin avoimella kirjeellä

Vuonna 1996 perustettu Nightwish on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä yhtyeistä. Hietala liittyi yhtyeeseen vuonna 2001.

Nightwishin kokoonpanossa on tapahtunut vuosien saatossa useita muutoksia. Basisti Sami Vänskä jätti yhtyeen vuonna 2001 ja Hietalasta tuli yhtyeen uusi basisti.

Nightwish sokeerasi faneja ilmoittamalla vuonna 2005 yhtyeen kotisivuilla julkaistulla avoimella kirjeellä, että solisti Tarja Turunen on saanut potkut yhtyeestä.

Yhtye nosti kirjeessä esille Turusen ja Holopaisen tulehtuneet välit. Tuomas Holopainen totesi tuolloin, että arvomaailmat ja kemiat eivät enää kohdanneet.

Tuomas Holopainen on kertonut myöhemmin haastatteluissa katuvansa tapaa, jolla Turunen erotettiin yhtyeestä.

– Asiat meni niin kuin niiden piti mennä, mutta tapa millä se tehtiin oli huono. Sen voivat meistä kaikki myöntää. Nurkkaan ajettu eläin ei toimi järkevästi, se haluaa vain pois nurkasta keinolla millä hyvänsä. Mutta siinä tilanteessa kaikki toimivat väärin, se oli erittäin huonosti hoidettu tilanne, Holopainen sanoi Soundin haastattelussa vuonna 2015.

Marko Hietala avasi Tarja Turusen potkuihin johtaneita tapahtumia vuonna 2017 julkaistussa Ruostumaton-kirjassa.

Kirjan mukaan yhteistyö Turusen ja ennen kaikkea hänen managerimiehensä Marcelo Cabulin kanssa ei toiminut. Timo Kangasluoman kirjoittamassa kirjassa kerrotaan kulisseissa tapahtuneista yhteenotoista.

Kirjassa kerrotaan, että Turunen ilmoitti tekevänsä yhtyeen kanssa enää yhden levyn, mutta ei keikkoja. Hän oli myös sanonut, ettei esiintyisi enää koskaan yhtyeen kanssa Yhdysvalloissa.

– Kaikkia v*****i ihan suunnattomasti. Tiesihän jenkkirundin peruuntuminen isoa lovea koko rundiporukan tienesteihin, ja tämä tapahtui juuri kun bändin paras levy oli nousussa siellä. Oltiin hukkaamassa maailman suurin markkina-alue, Hietala kertoi kirjassa.

Tarja Turunen on sanonut potkujen olleen hänelle yllätys. –Ensimmäiset kaksi viikkoa oli hysteeristä tärinää. Itkin joka helvetin päivä Marcelon kanssa. Sen jälkeen oli pakko palata Suomeen ja lavalle. Yleisö itki ja minä itkin. Tunnelma oli käsin kosketeltava, Turunen on muistellut Radio Rockin haastattelussa.­

Yhtyeen kosketinsoittaja Tuomas Holopainen ja Hietala miettivät tilannetta bändin managementin kanssa.

– Se olin minä, joka sanoi ensimmäisenä, ettemme voi jatkaa enää näiden kahden kanssa, Hietala paljasti kirjassa.

– Tulimme sitten kaikki siihen tulokseen, että meidän on erotettava Tarja. Emme halunneet varsinaisesti Tarjasta eroon, mutta hän oli jo antanut kaiken oman päätäntävaltansa meistä vähät välittävälle Marcelolle. Vaihtoehdot olivat nollissa.

”Bring Tarja back”

Turusen mantelinperijää etsittiin avoimella haulla, ja lopulta puolitoista vuotta kestäneen etsinnän jälkeen ruotsalainen Anette Olzon liittyi yhtyeeseen.

Kaksi albumia myöhemmin Olzonin ja Nightwishin tiet erosivat kuitenkin vuonna 2012 kesken Imaginaerum-kiertueen.

Ruotsalaislaulaja Olzon on kertonut julkisuudessa, ettei lähtö Nightwishista tapahtunut kovinkaan sopuisissa merkeissä. Olzon totesi vuonna 2013 Me Naisten haastattelussa saaneensa potkut yhtyeestä juuri sen jälkeen, kun hän oli kertonut olevansa raskaana.

– Minulle kävi kuten Tarjallekin. Sain potkut, Olzon sanoi.

Hän on sanonut, ettei voisi enää ikinä nousta lavalle Nightwishin kanssa.

– He kohtelivat minua niin huonosti. Olen pahoillani, mutta ottaen huomioon kaiken tapahtuneen, en usko että voisin tehdä niin koskaan, Olzon totesi vuonna 2019 antamassaan haastattelussa.

Anette Olzon ei muistele lämmöllä aikaansa yhtyeen riveissä.­

Hietala avautui Olzonin potkujen taustoista Ruostumaton-teoksessa vuonna 2017. Hietalan mukaan Olzon kiukutteli itsensä ulos bändistä.

Yleisössä vilahdelleet ”Bring Tarja back” -kyltit murensivat ruotsalaislaulajan itsetuntoa.

– Oli itkua ja huutoa. Yhdellä keikalla Anette lauloi kolme biisiä ja lähti pois lavalta, Hietala kertasi.

Nightwish soitti muutaman biisin ilman solistiaan. Hotellissa tilanne kärjistyi.

– Hotellissa Anette itki ja raivosi. Meidän olisi kuulemma pitänyt hänen mielestään lopettaa soittaminen silloin kun hän lähti lavalta ja tukea häntä.

– Olimme kuulemma hylänneet hänet. Olimme olleet itsekkäitä paskoja, vaikka vain yritimme ja onnistuimmekin noita covereita soittamalla saamaan koko jengin paikalta ehjin nahoin pois.

Nightwishin jäsenet ovat kuvailleet yhteistyön Olzonin kanssa olleen hyvin hankalaa.­

Kaksi vuotta kestäneellä maailmankiertueella monessa bändissä soittanut Hietala huomasi, että yhteistyöstä Olzonin kanssa tuskin tulisi kovin pitkää.

– Tässä oli taas henkilö, joka vaati aina vain lisää ja lisää vain sen vuoksi, että halusi vaatia, Hietala arvioi kirjassa.

Holopainen ylistää Flooria

Yhdysvaltain kiertueella Denverissä Olzon kieltäytyi esiintymästä vedoten huonoon oloonsa. Yhtyeen nykyinen laulusolisti, hollantilainen Floor Jansen kutsuttiin paikalle Yhdysvaltoihin kolmen päivän varoitusajalla.

2014 yhtyeen rumpali Jukka Nevalainen ilmoitti jättävänsä yhtyeen vaikean unettomuuden takia. Hänen tilalleen Nightwishin rumpupatteriston taakse istahti Kai Hahto.

Floor Jansen kiersi Nightwishin mukana aluksi vierailevana solistina Anette Olzonin jätettyä yhtyeen kesken kiertueen.­

Tuomas Holopainen on kehunut haastatteluissa vuolaasti yhtyeen nykyistä solistia Floor Jansenia ja kuvaillut hänen olevan täydellinen lisä yhtyeeseen.

– Floorin kanssa työskentely on yksi helpoimmista asioista. Laulajana hän on monipuolinen, ja mikä tärkeintä, harvoin näkee samanlaista motivaatiota ja omistautumista, Holopainen on sanonut Metal Hammerin haastattelussa.