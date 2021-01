Roope Salminen palaa juontajaksi MTV3-kanavalle

Roope Salminen palaa pitkän tauon jälkeen tv-ruutuihin.

MTV3-kanavan tosi-tv-kilpailu Myyrä saa jatkoa. Ohjelman toisella kaudella kilpailijoina nähdään julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Myyrän juontaa Roope Salminen.

Salminen nähdään tv:ssä juontajana ensimmäistä kertaa viime syksynä saadun tuomion jälkeen.

Salminen tuomittiin syyskuussa Helsingin käräjäoikeudessa syylliseksi pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Hänet tuomittiin maksamaan päiväsakkoja ja vahingonkorvauksia uhrille.

Tuomio ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut lainvoimainen, ja Salminen kertoi valittavansa päätöksestä hovioikeuteen. Sittemmin hän kuitenkin totesi, ettei hän aiemmista puheistaan poiketen aiokaan valittaa päätöksestä, vaan hyväksyy hänelle annetun tuomion.

Marraskuussa MTV3-kanava tiedotti, ettei Salmista nähtäisi tuttuun tapaan Putous-viihdeohjelman uuden tuotantokauden juontajana tänä keväänä, vaan ohjelman juontaa Christoffer Strandberg.

Salminen on tullut tunnetuksi muusikkona, näyttelijänä ja juontajana.­

Salminen juonsi suosikkisarjaa vuodesta 2017 saakka. Hän kuitenkin siirtyi sivuun tehtävästään jo viime syksynä, kun televisiossa nähtiin Putouksen All Stars -kausi, jota juonsi Joonas Nordman.

Maaliskuussa MTV3-kanavalla alkava Myyrä on seikkailuohjelma, jossa 10 kilpailijaa ratkoo yhdessä erilaisia tehtäviä tavoitteenaan kasvattaa yhdessä rahapottia, jonka yksi lopulta voittaa. Yksi kymmenestä kisaajasta on kuitenkin kaksoisagentti, eli myyrä, jonka tehtävänä on muiden huomaamatta sabotoida tehtäviä ja pitää potti mahdollisimman pienenä.

Belgialaiseen De Mol -formaattiin perustuvan seikkailuohjelman ensimmäinen tuotantokausi esitettiin vuonna 2019. Salminen juonsi myös ohjelman ensimmäisen tuotantokauden.