Huhumylly Melania Trumpin suunnitelmista käy kiivaana – sisäpiirilähde kertoo ensimmäisen naisen kyllästyneen rooliinsa: ”Häntä ei enää kiinnosta”

Huhut rouva Trumpin suunnitelmista kertovat paluusta luksuselämään, johon kuuluu muhkeita matkakorvauksia, rahakkaita kirjadiilejä – tai jopa avioero?

Melania Trump on ollut vaiti tulevaisuudensuunnitelmistaan. Huhujen mukaan hän on tyytyväinen, kun emännyys Valkoisessa talossa loppuu.­

Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen Melania Trump, 50, on pysytellyt Washingtonissa kaaoksen keskellä visusti poissa valokeilasta. Rouva Trump ei heti ottanut kantaa mellakoihin Yhdysvaltojen kongressissa, eikä hänen olinpaikastaan ole ollut tietoa.

Viisi ihmistä kuoli kun Trumpin kannattajat ryntäsivät Capitolin kongressirakennukseen.

Rouva Trump rikkoi hiljaisuuden viimein maanantaina. Valkoisen talon sivuilla julkaistiin hänen kirjoituksensa, jossa rouva Trump otti kantaa muun muassa Capitolin kongressirakennuksen valtaukseen. Pitkässä kannanotossaan hän tuomitsi väkivaltaisuudet.

Ensimmäinen nainen vilahti viimeksi julkisuudessa uudenvuodenaattona kun hän palasi Floridasta joulun vietosta Valkoisen taloon.

Uudenvuodenpäivänä Trump toivotti Twitterissä hyvää uutta vuotta:

– Olkoon koko vuosi 2021 täynnä iloa, terveyttä ja rauhaa!

Presidentti Donald Trump ja rouva Trump jättävät Valkoisen talon 20. tammikuuta.­

Tuoreimman tiedon mukaan rouva Trump oli kuitenkin Valkoisessa talossa keskiviikkona kun presidentti Trumpin kannattajat riehuivat kongressitalossa muutaman korttelin päässä. CNN:n mukaan Melania Trump organisoi samaan aikaan valokuvaussessiota.

Valkoisen talon ikkunoista pilkisteli CNN:n mukaan ammattimaiseen kamera- ja videotyöskentelyyn kuuluvia valoja. Lähipiiriin kuuluva henkilö kertoo nähneensä rouva Trumpin paikan päällä.

– Kuvia otettiin matoista ja muista esineistä päärakennuksessa ja itäisessä siivessä, Trumpin lähipiiristä kerrotaan.

Melania Trump ei ottanut heti kantaa kongressitalon tapahtumiin. Valkoisen talon syväkurkun mukaan rouva Trumpin viileä käytös johtuu siitä, että hän on jo kyllästynyt rooliinsa.

CNN:n lähteen mukaan Trump on ”kirjautunut ulos” Valkoisesta talosta.

– Häntä ei kiinnosta henkisesti tai tunnetasolla enää ottaa osaa tällaiseen keskusteluun, lähipiiristä väitetään.

Merkkasi muuttotavaroita

Presidentin vaimon välinpitämättömyys toi seurauksia: ainakin kaksi hänen tärkeää avustajansa erosi protestina. Toinen eronneista oli ensimmäisen naisen ”oikea käsi”, kansliapäällikkö Stephanie Grisham, joka oli Valkoisen talon entinen viestintäpäällikkö

Myös Valkoisen talon juhlista ja sosiaalisista tapahtumista vastannut sihteeri Anna Cristina Niceta erosi virastaan. Grisham ja Niceta olivat pitkäaikaisimpia Trumpin hallinnon jäseniä.

Tuorein isku tuli lauantaina kun rouva Trumpin pitkäaikainen avustaja ja ystävä, myöhemmin paljastuskirjan kirjoittanut Stephanie Winston Wolkoff sivalsi Daily Beast -saitilla:

– En voi uskoa, miten en nähnyt kuinka petollinen ja säädytön hän voi olla. Valitettavasti presidentillämme ja ensimmäisellä naisella on hyvin vähän, tai ollenkaan kunnioitusta ihmiselämää ja demokratiaa kohtaan, kirjoitti Winston Wolkoff.

Lue lisää: Eroaalto käynnistyi Valkoisesta talosta protestina Trumpille

Rouva Trump kuitenkin on nähty hymyilemässä julkisuudessa marraskuun hävityn presidentinvaalin jälkeen miehensä rinnalla. Tavallisesti kivikasvona tunnetun ex-mallin myhäilyn on tulkittu merkitsevän hänen olevan hiljaisesti tyytyväinen kun voi vihdoin jättää Valkoisen talon ja palata luksuselämäänsä ilman jatkuvaa valokeilassa oloa.

” Valitettavasti presidentillämme ja ensimmäisellä naisella on hyvin vähän, tai ollenkaan kunnioitusta ihmiselämää ja demokratiaa kohtaan.

CNN kertoo ensimmäisen naisen viime aikoina myös käyneen läpi tavaroitaan Valkoisessa talossa merkaten, mitkä menevät hänen New Yorkin kaupunkihuoneistoonsa Trump Towerissa ja mitkä Donald Trumpin golfklubille Mar-a-Lagoon Floridassa. Trumpit muuttivat virallisen asuinpaikkansa Floridaan toissa syksynä.

Valkoisen talon syväkurkkujen mukaan Melania Trump laskee päiviä siihen, että hän pääsee pois Valkoisesta talosta.­

Joidenkin lähteiden mukaan rouva Trump on myös tiedustellut, mitä etuja entisen ensimmäisen naisen asema hänelle suo.

Entiset presidentit saavat lain mukaan eläkkeen lisäksi loppuikänsä salaisen palvelun suojelua, oman toimiston ja matkojen kulut sekä lopuksi valtiolliset hautajaiset. Esimerkiksi Barack Obaman vuosikulut ovat olleet noin 1,4 miljoonaa verodollaria.

Ensimmäinen nainen saa pienehkön eläkkeen lisäksi noin puoli miljoonaa dollaria matkakuluihinsa vuodessa, laskee Yhdysvaltain veronmaksajien liitto NTU.

Mitä Melania tekee seuraavaksi?

New York Postin mukaan Melania Trump on myös neuvotellut ainakin kahdesta rahakkaasta kirjadiilistä. ”Isojen rahojen” diili pitäisi sisällään muistelmat sekä kahvipöytäkirjan koriste-esineistä, joita on kerännyt ja säilyttänyt Valkoisessa talossa. Ilmeisesti juuri näitä kuvia otettiin keskiviikkona kongressin valtauksen aikana.

Jo pitkään ovat rouva Trumpin tunteneet entiset ystävät vihjailleet tämän haluavan avioeron mahdollisimman pian presidenttikauden jälkeen.

Valkoisessa talossa järjestetyn valokuvaussession uskotaan liittyvän Melania Trumpin huhuttuun kirjaan.­

Newyorkilaisen, avioeroihin erikoistuneen Berkman Bottger Newman & Rodd -lakitoimiston asianajaja Jacqueline Newman laski Town and Country -aikakauslehdelle, että mahdollisessa erossa rouva Trump saisi jopa 50 miljoonaa dollaria pariskunnan omaisuudesta.

Valkoisessa talossa työskennellyt ja Diili-ohjelmasta tuttu Omarosa Manigault Newman väittää, että Melania on hautonut eroa Trumpista jo pitkään ja aikoo toteuttaa suunnitelmansa heti, kun se on mahdollista.

– Melania laskee minuutteja siihen, kun hän jättää Valkoisen talon ja voi ottaa avioeron, Manigault Newman väitti syksyllä.