Mies tyhjensi Salatut elämät -näyttelijän tilit – Susanna Indrén kertoi oikeudessa joutuneensa ulosottoon

Pariskunta asuu yhä yhdessä.

Salatut elämät -tv-sarjasta tunnetun näyttelijän Susanna Indrénin ja hänen entisen aviomiehensä oikeudenkäynti jatkui Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina. Miehelle luettiin syytteet törkeästä petoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta ja identiteettivarkaudesta.

Hänen syytetään vieneen Indréniltä kymmeniä tuhansia euroja vuosina 2018–2019, jolloin pariskunta oli vielä naimisissa. Syyttäjän mukaan mies siirsi rahaa Indrénin tileiltä omilleen tämän verkkopankkitunnuksilla, nosti rahaa Indrénin pankkikortilla sekä tehtaili Indréninä esiintyen lainahakemuksia ja luottokorttisopimuksia.

Indrénin korvausvaatimus oikeudessa on yli 47 000 euroa.

– Silloin kun olimme parisuhteessa, totta kai luotin häneen. Siinä kohtaa vasta huomasin tilanteen, kun laskuja ei oltu maksettu, Indrén kertoi oikeudessa.

Hänen mukaansa tarkoitus oli, että mies olisi maksanut verkkopankissa laskuja. Ruokaostoksiin mies sai myös luvan kanssa nostaa pieniä summia rahaa, korkeintaan 80 euroa kerralla. Tilisiirtoja ja nostoja oli kuitenkin tuhansien ja taas tuhansien eurojen edestä, usein aamuyöllä tehtyjä.

Indrén kertoi havahtuneensa tilanteeseen, kun isännöitsijä otti yhteyttä maksamattomista yhtiövastikkeista.

– Hän käytti luottamustani hyväkseen.

Indrén kertoi alkaneensa säilyttää pankkikorttiaan, passiaan ja avaimiaan patjan alla öisin. Hänen mukaansa mies kävi kuitenkin viemässä ne, kun hän oli nukahtanut.

– Yritin pitää itseni pois ulosotosta. En onnistunut, en ollut tajunnut, millaisista summista on kysymys. Nyt äskettäin olen maksanut niitä pois yli kymppitonnilla.

Pariskunnan yhteiselo oli muutenkin käytännössä Indrénin rahoittamaa. Häntä selvästi nuorempi mies oli opiskelija, joka vaimonsa tulojen ja varallisuuden takia ei kertomansa mukaan saanut opintotukia.

Indrénin ja ex-aviomiehen oikeudenkäynti alkoi jo viime lokakuussa. Silloin oikeudessa käsiteltiin mm. miehen pahoinpitelysyytteitä ja Indrénin syytteitä lievästä pahoinpitelystä. Kyse oli heidän keskinäisistä riitelyistään.

Nyt oli petossyytteiden vuoro. Mies kiistää valtaosan niistä ja myöntää syyllistyneensä ainoastaan perusmuotoiseen maksuvälinepetokseen siirtäessään 5 500 euroa tileiltä ilman lupaa. Kaikkeen muuhun hänellä sanojensa mukaan oli lupa.

Esimerkiksi lainat ja luottokortit haettiin miehen mukaan yhdessä. Niillä rahoitettiin pariskunnan elämäntyyliä.

– Se oli aika tuhlailevaa. Kävimme Kreikassa, Thaimaassa, Espanjassa pari kertaa, Tallinnassa. Käytimme rahaa huolimattomasta tai ei ainakaan säästeliäästi, mies sanoi.

Syyttäjän käsityksen mukaan miehellä oli jonkinasteinen peliriippuvuus tai peliongelma. Rahaa kului uhkapeleihin.

Hiljaisella äänellä ja varovasti oikeudessa puhunut mies myönsi pelanneensa jonkin verran, mutta kiersi kysymyksen riippuvuudesta.

Oikeudessa yritettiin selvittää myös sitä, mikä pariskunnan suhteen nykyinen tilanne on. Kävi ilmi, että he asuvat nykyään yhdessä Lohjalla, josta Indrén on ostanut asunnon. Suhteen laatuun saatiin kaksi eriävää näkemystä.

– Olemme parisuhteessa, näin minä sen ainakin ymmärrän, mies sanoi.

– Vaikea selittää. Häilyvää, on-off, sanoi Indrén.