Kansalaiset raivostuivat: Ranskan presidenttipari törsäsi silmittömästi kukkasiin maan kärvistellessä koronapandemian keskellä

Emmanuel ja Brigitte Macron käyttivät lehtitietojen mukaan huiman summan Élysée-palatsin kukkaloistoon

Ranskalaiset ovat suivaantuneet presidentti Emmanuel Macronin tuhlailusta. Ranskalainen Politis-lehti ja Daily Mail kertovat, että Macron ja hänen puolisonsa Brigitte Macron käyttivät viime vuonna reippaasti yli puoli miljoonaa euroa presidentin yhtenä virka-asuntona toimivan Élysée-palatsin kukkiin.

Vuonna 1722 valmistunutta Élysée-palatsia ympäröi suuri puutarha ja näyttävät kukkaistutukset. Lehtien mukaan presidenttipari hankki Pariisissa sijaitsevaan palatsiin viime vuonna erilaisia kukkia peräti 600 000 eurolla.

Ranskalaislehti Politisin mukaan maassa paheksutaan erityisesti sitä, että Macronin kukkabudjetti kohosi pilviin juuri viime vuonna, kun maa kärvisteli koronapandemian kourissa ja Élysée-palatsi oli suljettu yleisöltä, eikä siellä järjestetty kuin kourallinen tapaamisia ja tapahtumia.

Ranskan presidentin virka-asuntona toimiva palatsi on tunnettu hulppeista puutarhoistaan.­

Kukkahankintojen hintalappu on pöyristyttänyt Ranskassa myös siksi, että koronapandemia on kurittanut maan taloutta kovaa. Maan koronatilanne on ollut erittäin vakava ja pandemia on vaikuttanut valtavasti sekä suuryrityksiin että yksityisyrittäjiin. Ranskassa on ollut voimassa laajoja ulkonaliikkumiskieltoja ja kaikki ylimääräinen kodin ulkopuolelle poistuminen on kielletty.

Daily Mailin mukaan Macronin kukkiin törsäämistä on paheksuttu muun muassa sosiaalisessa mediassa. Twitter-kommenteissa Macronin päätöstä panostaa hulppean palatsinsa kukkaloistoon on kritisoitu kärkkäästi.

– Meitä käsketään säästämään rahaa, meitä verotetaan enemmän ja hän pitää hauskaa, eräs kommentoija totesi happamasti.

– Kriisi ei kosketa kaikkia, toinen jatkoi.

Daily Mailin mukaan presidentti Macron ja hänen puolisonsa käyttivät lähes 20 000 euroa erilaisiin viherkasveihin, samoin kuin orkideoihin. Noin 32 000 euroa upposi puolestaan lehtikasveihin. Suurin summa, lähes 400 000 euroa käytettiin leikkokukkiin.

Presidentin palatsin viime vuoden kukkabudjetti on Daily Mailin mukaan liki viisi kertaa suurempi kuin Macronin edeltäjien Francois Hollanden ja Nicolas Sarkozyn.

Vuosina 2012–2017 Ranskan presidenttinä toiminut Hollande käytti lehden mukaan palatsin kukkakoristeisiin liki 130 000 euroa ja hänen edeltäjänsä, vuosina 2007–2012 presidenttinä ollut Sarkozy reilut 140 000 euroa.

Kukkiin panostamisen lisäksi Élysée-palatsia on myös entisöity viime vuonna. Palatsin kunnostukseen upposi yli 900 000 euroa, joista valtaosa tuli ranskalaisilta veronmaksajilta.

43-vuotias Emmanuel Macron on toiminut Ranskan presidenttinä vuodesta 2017. Macron on joutunut ajamiensa uudistusten ja poliittisen linjansa vuoksi epäsuosioon kansan keskuudessa.

Huomiota on herättänyt myös hänen avioliittonsa 24 vuotta vanhemman Brigitte Macronin kanssa. Presidenttipari tutustui aikoinaan, kun naimisissa ollut Brigitte toimi nuoren Emmanuel Macronin opettajana ja rakastui tähän.