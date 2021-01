Kamala Harrisin Voguen kansikuva sai ihmiset suunniltaan – tarkkasilmäiset huomasivat heti jotain outoa

Yhdysvaltojen ensimmäinen naispuolinen varapresidentti poseeraa maailmankuulun muotilehden helmikuun numeron kannessa.

Muotilehti Vogue paljasti viikonloppuna, että lehden helmikuun kannessa komeilee Yhdysvaltojen tuleva varapresidentti Kamala Harris.

Lehti julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa maan Harris poseeraa tummassa jakkupuvussa ja tennareissa. Kuvan yhteydessä komeilee kansiotsikko ”Rouva varapresidentti ja uusi Amerikka”.

Muun muassa CBS:n, Daily Mailin ja The Guardianin mukaan Voguen kansikuva joutui kuitenkin nopeasti ikävään valoon, sillä lukuisat somekäyttäjät kokivat sen loukkaavaksi ja täysin epäonnistuneeksi. Lehden kansikuvaa arvosteltiin Twitterissä kovasanaisesti ja asia nousi kansainväliseksi uutiseksi.

Arvostelijoiden mukaan Harrisin ihoa oltiin vaalennettu kansikuvaa varten. Twitteriin tulvi twiittejä, joissa ihmeteltiin, miksi Yhdysvaltojen ensimmäisen värillisen varapresidentin iho näyttää kuvassa niin vaalealta.

Monien mielestä kuvan valaistus ja tausta oli valittu niin, että Harrisin iho vaikutti vaaleammalta kuin todellisuudessa. Tämän koettiin olevan loukkaavaa värillisiä naisia kohtaan ja asiaa kommentoitiin kiivaasti.

– Kamala Harris on niin vaaleaihoinen kuin värillinen nainen voi olla ja silti Vogue tyri hänen valaistuksensa, eräs tuohtunut kommentoija totesi Guardianin mukaan.

Myös Harrisin asua ihmeteltiin. Moni hämmästeli, miksi hänet oli puettu Conversen tennareihin kansikuvaan ja miksei hänen vaatevalintansa ollut näyttävämpi. Harris tunnettiin kampanjansa aikana siitä, että hän pukeutui aina lenkkareihin korkokenkien sijaan.

Myös kuvan laadusta nousi metakka, sillä moni koki kykenevänsä ottamaan jopa itse paremman potretin kuin maailman tunnetuimman muotilehden kansikuvassa oli.

– Onko tuo todella kuva, jota aiotte käyttää? Se näyttää testikuvalta, kommentoitiin Twitterissä tyrmistyneenä.

– Yhdysvaltojen ensimmäisen naisvarapresidentin kohdalla odotin enemmän Voguen kannelta, eräs nainen totesi Instagramissa.

– Tämä näyttää kuvalta, jonka minä olisin ottanut 9. luokalla. Tämä on kammottava, toinen kommentoija jatkoi.

– Isäni, isoisäni ja isoisoisäni olivat valokuvaajia. Minä kasvoin isoisäni pimiössä. Voguen kansi on kammottavasti valaistu, tausta laiska ja värin on tarkoitus vaalentaa Kamala Harrisin kaunista ihon sävyä, journalisti Victoria Brownworth totesi Twitterissä.

– Tämä ei ole kuva, jonka valitset ensimmäisestä naisvarapresidentistä. Valtava virhe. Olkaa hyvä ja tehkää uusi versio ja antakaa varapresidentti Harrisille kansi, jonka hän ansaitsee, kommentointi jatkui Instagramissa.

Kritiikkiä satoi myös Voguen päätoimittaja Anna Wintourille, jonka katsottiin olevan vastuussa kuvasta.

– Mikä hitto tuo pinkki tausta ja stailaus on? Hyvänen aika, tämä on laiskin kansi, jonka Wintour on koskaan tehnyt ottaen huomioon, että Harris on ensimmäinen naispuolinen varapresidentti. Anna Wintourin on lähdettävä, kuului yksi twiiteistä.

– Teidän koko tiiminne ansaitsee saada potkut, toinen julisti.

Pian kansikuvakohun leimahdettua journalisti Yashar Ali julkaisi omalla Twitter-tilillään twiitin, joka heitti lisää vettä myllyyn. Ali väitti, ettei Harrisista julkaistu kuva ollut todellisuudessa se kuva, jonka oli määrä päätyä helmikuun Voguen kanteen.

Alin mukaan hän sai sisäpiirin lähteestä tiedon, että Harrisin tiimi ja Voguen johto olivat päätyneet aivan toiseen kuvaan, joka jostakin syystä oli kuitenkin vaihdettu muotilehden toimesta. Ali väitti, että kansikuvaksi suunnitellussa kuvassa Harrisilla oli yllään vaaleansininen puku. Hän väittää myös, että Harrisin tiimin valitsema kuva tulisi olemaan Voguen digiversion kansi ja kritiikkiä saanut kuva puolestaan paperisen lehden kansi.

Vogue julkaisi myöhemmin somessa kuvan, joka vastasi Alin kuvausta toisesta kansivaihtoehdosta. Siinä Harris poseeraa vaaleansinisessä jakkupuvussa puolikuvassa. Uuden kuvan katsottiin olevan huomattavasti ensimmäistä parempi ja moni toivoi, että se tulisi olemaan Voguen virallinen kansikuva.

Voguen edustajat kiistivät Alin väitteet New York Postille ja totesivat, että Harrisin tiimi oli hyväksynyt molemmat käytössä olevat kuvat. Lehti kiisti myös vaalentaneensa Harrisin ihon sävyä millään tavalla. Päätoimittaja Anna Wintour ei ole kommentoinut Harrisin kuvan aiheuttamaa kohua.

Vogue kertoo artikkelissaan, että alkuperäinen kansikuva on kunnianosoitus Harrisin menneisyydelle. Lehden mukaan Harris kuului opiskeluaikanaan Howardin yliopistossa Alpha Kappa Alpha -sisarkuntaan, joka oli hänelle hyvin tärkeä.

Lehti kertoo, että Harrisin kansikuvan taustan pinkki ja vihreä väri kunnioittavat hänen opiskelijajärjestönsä tunnusvärejä, sillä Alpha Kappa Alphasta tuli Harrisille tärkeä yhteisö ja hän löysi sieltä elinikäisiä ystäviä, jotka seisoivat hänen rinnallaan myös vaalikampanjan aikana.