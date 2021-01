Khloé Kardashianin tuore kuva sai fanit hämmennyksen valtaan: ”Luulin Kendall Jenneriksi”

Tosi-tv-tähti Khloé Kardashian muistuttaa tuoreessa kuvassa hämmästyttävän paljon pikkusiskoaan.

Tosi-tv-tähti Khloé Kardashianin muuttunut ulkonäkö on herättänyt runsaasti keskustelua. Hän on julkaissut toistuvasti kuvia, joista tosi-tv-tähteä ei ole tunnistaa.

Tällä kertaa Khloé Kardashian julkaisi 126 miljoonalle seuraajalleen otoksen, jossa hän muistuttaa hyvin paljon Kendall Jenneriä.

Fanit erehtyivät aluksi luulemaan Kardashiania pikkusiskokseen.

– Luulin sinua Kendall Jenneriksi. En vitsaile, eräs faneista täräytti.

– Olette kuin kaksosia Kendallin kanssa, toinen noteerasi.

– Ensinäkemältä luulin, että kuvassa on Kendall, komppasi kolmas.

Khloé vastasi fanien hämmästelyyn tyhjentävästi:

– Vain unelmissani, hän vastasi huvittuneena.

Alla kuva Kendall Jenneristä.

Khloé Kardashiania on jatkuvasti kritisoitu kuviensa muokkaamisesta. Toukokuussa hän esitteli Instagramissa uutta hiustyyliään ja sai aikaan somemyrskyn. Fanien huomio kiinnittyi tuolloin hiusten sijaan siihen, kuinka erilaiselta tv-tähti kuvassa näytti.

Elokuussa kuva nousi jälleen otsikoihin, kun Yhdysvalloissa esitettiin Kardashianit-tosi-tv-sarjan jakso, jossa Khloé nähtiin tismalleen samassa kampauksessa ja asussa kuin toukokuisessa Instagram-kuvassaan. Ero Instagram-kuvan ja todellisuuden välillä oli selkeä, eikä se jäänyt tv-katsojilta huomaamatta.

– Teinitytöt huomio, hän ei oikeasti näytä tältä, Twitterissä julistettiin.

– Stylistit pystyvät muuttamaan vain tiettyjä asioita. Sitten apuun tulee facetune, somessa ruodittiin.

Tosi-tv-tähti on puhunut julkisuudessa avoimesti ulkonäköpaineistaan ja siitä, kuinka häntä on aina verrattu siskoihinsa.

– Olin aina tukeva. Ystäväni kulkivat bikineissä, mutta en koskaan kokenut olevani sinut sellaisten vaatteiden kanssa, hän sanoi People-lehdelle 2015.

– Tiesin, etten näytä sisariltani eikä minulla ole samanlaisia muotoja kuin heillä, mutten kokenut siinä olevan mitään väärää. Minulla oli rakastavat vanhemmat, jotka saivat minut tuntemaan itseni kauniiksi.

Khloe Kardashian, Kendall Jenner ja Kylie Jenner vuonna 2014­

Vuonna 2016 Khloé myönsi muuttaneensa kasvojensa muotoa täyteaineilla. Khloé oli aikaisemmin kieltänyt hankkineensa minkäänlaisia kauneusoperaatioita, kun hänen siskonsa kyseenalaistivat tähden muuttuvan ulkonäön Kardashianit-sarjassa.

Valtavaan suosioon nousseen perheen elämää seuraava Keeping up with the Kardashians -tosi-tv-ohjelma loppuu tänä vuonna. Parhaillaan kuvataan ohjelman 20. tuotantokautta.

Realityperheen elämässä kuohuu, kun Kim Kardashianin ja hänen puolisonsa Kanye Westin kerrotaan eroavan. Kukaan perheestä ei ole vielä kommentoinut eroamista.