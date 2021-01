Johnny Deppin kartanoon murtauduttiin Hollywoodissa – syylliseksi epäilty koditon nainen jäi kiinni rysän päältä

Toistaiseksi on epäselvää, ehtikö nainen viedä mitään Deppin kodista. Depp ei ole kommentoinut asiaa julkisesti.

Kodittomaksi epäilty nainen murtautui viime viikonloppuna näyttelijä Johnny Deppin, 57, Los Angelesin Hollywood Hillsissä sijaitsevaan kotiin, uutisoi viihdesivusto TMZ.

TMZ:n mukaan nainen laukaisi kartanon hälytysjärjestelmän vahingossa, mikä sai hänet säikähtämään ja säntäämään karkuun. Poliisi kuitenkin löysi hänet lähistöltä ja otti kiinni. Naista epäillään myös toisesta murrosta, joka tapahtui samalla alueella.

Toistaiseksi on epäselvää, veikö nainen mitään Deppin kodista. Depp itse ei ollut tapahtuma-aikaan paikalla. Depp ei ole kommentoinut asiaa julkisesti.

Johnny Deppin kartanokoti sijaitsee Hollywood Hillsin kaupunginosassa Los Angelesissa.­

Näyttelijä on ollut viime vuosina useiden kohujen keskiössä. Hän ajautui syöksykierteeseen hävitessään marraskuussa oikeustaiston brittiläistä The Sun -lehteä julkaisevaa News Group Newspapersia vastaan. Depp nosti syytteen lehden kirjoitettua hänestä artikkelin, jossa näyttelijää kutsuttiin ”vaimonhakkaajaksi”.

Pian oikeuden päätöksen jälkeen Depp ilmoitti luopuvansa roolistaan Ihmeotukset-elokuvasarjasta.

Deppin uran jatkon on arvioitu olevan vaakalaudalla, sillä sisäpiiriläisten mukaan useat elokuvastudiot ovat huhujen mukaan ilmoittaneet, etteivät ne halua enää työskennellä näyttelijän kanssa.

Hollywood Reporterin haastattelemat Deppin entiset työtoverit epäilevät, että brittikustantamoa vastaan nostettu oikeusjuttu on vasta jäävuoren huippu, sillä lähitulevaisuudessa Depp joutuu oikeuteen vastaamaan syytteisiin City of Lies -elokuvan kuvauksissa tapahtuneesta välikohtauksesta.

Deppin väitetään lyöneen erästä elokuvan työntekijää kaksi kertaa kuvausten aikana. Hollywood Reporterin tietojen mukaan tapausta käsitellään oikeudessa alkuvuodesta 2021. Depp kiistää syytteet.

Lehden mukaan myös tähden entiset henkivartijat ovat uhanneet Deppiä oikeustoimilla, sillä henkivartijoiden mukaan työolosuhteet olivat ”turvattomat” ja he väittävät joutuneensa muun muassa siistimään Deppin kasvoja, jos hänellä oli naamassaan jäämiä huumausaineista.

Depp on haastanut ex-vaimonsa Amber Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Heard on väittänyt, että Depp pahoinpiteli häntä heidän suhteensa aikana.­

Depp puolestaan on haastanut ex-vaimonsa Amber Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Vulture-lehti kertoo, että joulukuussa 2018 Washintgton Post julkaisi Amber Heardin kirjoittaman esseen, jossa näyttelijä kertoi häneen kohdistuneesta parisuhdeväkivallasta. Heard ei nimennyt kirjoituksessa Deppiä.

Vuonna 2018 Depp avautui omasta elämäntilanteestaan toimittajille. Tuolloin Deppin kerrottiin tuhlanneen koko elokuvillaan tienaamansa 550 miljoonan dollarin omaisuuden lähes kokonaan.

Depp on näytellyt useita päärooleja huippusuosituissa elokuvissa kuten Pirates of the Caribbean (2003–2017), Jali ja suklaatehdas (2005) ja Saksikäsi Edward (1990).