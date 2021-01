Esko Eerikäinen julkaisi kuvan täysin uudesta hiustyylistään – Vappu Pimiä iski kommentin, joka sai seuraajat villiintymään

Seuraajat ihastelevat juontajan uutta tyyliä.

Radioäänenä ja televisiopersoonana tunnettu Esko Eerikäinen kävi uuden vuoden kunniaksi leikkauttamassa hiuksensa siiliksi ja julkaisi uudesta hiustyylistään kuvan Instagram-tilillään.

– New Year New Me vai miten se menikään... juontaja saneli kuvatekstissään.

Kommenttiosiossa Eerikäinen kertoo, että hänellä ei ollut edes armeijassa yhtä lyhyttä tukkaa.

Päivitys uudesta hiustyylistä on poikinut useita ihastelevia kommentteja Eerikäisen seuraajilta. Juontaja Vappu Pimiä heitti kommentin, joka sai miehen seuraajat riemastumaan.

– No nyt!! Ja Tinder laulaa!! Pimiä letkautti.

Kommentti keräsi yli sata tykkäystä ja sai myötäilyä Eerikäisen seuraajilta.

– Niin muuten laulaa, eräs seuraajista kirjoitti.

Osa pisti myös merkille Eerikäisen yhdennäköisyyden Duudsonit-tähden kanssa.

– Katsoin eka et siinä on Duudson HP. Mut Eskohan se on entistä komiampana.

– Katoin eka et H.P.

Esko Eerikäinen on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hänen Instagram-tilillään on lähes 50 tuhatta seuraajaa.­

Sinkkuna viihtyvä Esko Eerikäinen erosi Martina Aitolehdestä vuonna 2011. Pari jakaa tyttärensä Victorian huoltajuuden.

47-vuotias Eerikäinen juontaa Radio Novalla. Hän on myös juontanut Hitlist-ohjelmaa, ja hänet on nähty useissa tosi-tv-ohjelmissa.