Alma Hätönen julkaisi kantaaottavan päivityksen laihduttamisesta – seuraajilta palautevyöry

Juontaja tunnustaa kokeneensa painonpudotuksesta paineita, joita etenkin uusi vuosi tuo tullessaan.

Uusi vuosi inspiroi monia aloittamaan elämäntaparemontin ja kilojen karistamisen. Moni päivittää sosiaalisessa mediassa projektin etenemisestä, mikä saattaa tuottaa toisille ahdistusta.

Yksi heistä on juontaja Alma Hätönen, joka kertoo ahdistuvansa laihdutusvinkeistä sekä tunnustaa kokeneensa paineita painonpudotuksesta.

– Ahdistaa mediassa ja somessa joka puolelta tursuavat laihdutusvinkit, näin pudotat koronakilot, näin pääset eroon joulun turvotuksesta, näin rasva palaa, näillä valinnoilla jopa viisi kiloa painosta pois -jutut. Oon surullinen siitä, kuinka paljon energiaa ja aikaa itsekin olen käyttänyt miettiessäni noita asioita ja sitä, kuinka sitten viisi kiloa kevyempänä olisin onnellisempi ja jotenkin parempi ihminen, Hätönen, 30, kirjoittaa Instagramissa julkaisemassaan päivityksessään.

Juontajan mukaan hän on oppinut käsittelemään laihdutukseen liittyviä negatiivisia ajatuksiaan. Hätösen julkaisemassa kuvassa hän nauttii ulkoilusta talvisissa maisemissa.

– Tässä kuva minusta liikkumassa siksi, että ulkona oli kaunista ja ihanaa. Siksi, että se helli kehon lisäksi mieltä. Eikä siksi, että pudottaisin painoa, hän alleviivaa tekstissään.

Kantaaottava päivitys on saanut monet juontajan seuraajista jakamaan omia kokemuksiaan laihdutukseen liittyvistä paineista.

– Näin nimenomaan! Me nähdään päivittäin somessa aivan liikaa mainostusta siitä miltä "pitäisi" näyttää. Mikä on "normaali" Kuinka ne "joulukilot pitäisi" pudottaa. F that! Jos haluaa tehdä jonkinlaisen muutoksen itselleen on tärkeintä että se halu ja into lähtee susta itsestä! Suurin pudottaja -voittaja Aarni Mikkola kommentoi.

– Niin totta. Minäkin liikun mielen takia ja koirat on lenkitettävä.

– Aivan samaa mieltä! Kaikki hulluillee nyt laihdutuksen suhteen... Ulkona on kaunista ja ihanaa ilman kilojen miettimistä!

Moni myös kiitteli tv-kasvon avoimuudesta ja aiheeseen tarttumisesta.

– Niin tärkeä postaus, kiitos Alma!

Hätönen kertoo liikkuvansa nykyään hyvän olon takia.­

Alma Hätönen tunnetaan tv- ja radiojuontajana, joka on työskennellyt aiemmin YleX-kanavalla ja juontaa nykyään HitMix-kanavalla. Lisäksi hänet on nähty Big Brother Suomi -juontajana sekä Fort Boyard- ja Selviytyjät Suomi -sarjoissa kilpailijana.