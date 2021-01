Herttuatar Meghan menetti mahdollisuutensa Britannian kansalaisuuteen – yksi tärkeä ehto jäi täyttymättä

Herttuatar Meghan on tältä erää menettänyt mahdollisuutensa hakea Britannian kansalaisuutta.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry tiputtivat uutispommin Yhdysvaltoihin muutostaan tasan vuosi sitten, 8. tammikuuta 2020. Niin sanottu Megxit tarkoitti sitä, herttuapari siirtyi syrjään brittihovin tehtävistä ja palasi herttuattaren kotimaahan.

Nyt useat brittilehdet ovat huomauttaneet, että herttuatar Meghan on virallisesti menettänyt mahdollisuutensa Britannian kansalaisuuteen. Syynä on yksinkertaisesti se, että hän on viettänyt maassa liian vähän aikaa.

Meghanin olisi pitänyt asua Britanniassa kolme vuotta, ennen kuin hän olisi voinut hakea maan kansalaisuutta ja passia. Meghan muutti Britanniaan marraskuussa 2017, heti kihlauksen jälkeen. Hän olisi siis voinut hakea Britannian kansalaisuutta marraskuussa 2020.

Harry ja Meghan iloitsivat kihlauksestaan marraskuussa 2017.­

Meghanin olisi kuitenkin pitänyt viettää maassa enemmän aikaa, sillä hän olisi saanut olla hakemusta edeltävänä kolmena vuotena alle 270 päivää Britannian ulkopuolella. Matkustelevainen ja Yhdysvaltoihin asettautunut herttuatar ei tässä onnistunut.

Jos Meghan vielä mielii joskus Britannian kansalaiseksi, hänen on muutettava uudelleen Britanniaan.

Häät olivat valtava mediatapahtuma, jota seurattiin ympäri maailmaa.­

Sattumasta tuskin on kyse, kuten The Telegraph kertoo. Herttuatar on mitä todennäköisimmin täysin tietoisesti hylännyt alkuperäiset suunnitelmansa hakea maan kansalaisuutta.

Meghanilla oli kuitenkin vielä suhteen alkumetreillä vankat aikeet hakea uuden kotimaansa kansalaisuutta, varsinkin toukokuussa 2018 vietettyjen häiden jälkeen. Asia vahvistettiin aikanaan myös brittihovin virallisilta tahoilta.

– Hän aikoo hakea Britannian kansalaisuutta. Se voi kestää vuosia, kuten tiedämme, prinssi Harryn tiedottaja Jason Knauf kertoi BBC:lle joulukuussa 2017.

Parin shokkipäätös muuttaa Yhdysvaltoihin kuitenkin osoitti, että parin tulevaisuus näyttää hyvin erilaiselta kuin moni kuvitteli.

Meghan on todennäköisesti tietoisesti päättänyt olla hakematta Britannian kansalaisuutta.­

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin uutispommi aiheutti vuosi sitten valtaisan mylläkän. BBC uutisoi, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät kertoneet päätöksestään etukäteen hoville – eivät edes kuningatar Elisabetille tai prinssi Williamille. Kuningatar Elisabet kutsui 13. tammikuuta 2020 koolle kriisikokouksen, jonka tarkoituksena oli selkeyttää Sussexin herttuaparin roolia brittihovissa.

Viikkoa myöhemmin uutisoitiin, että pari menettää kuninkaalliset tittelinsä.

Herttuaparin nykyisistä kuulumisista tiedetään varsin vähän.­

Kolmihenkinen perhe asuu tätä nykyä kartanossaan Santa Barbarassa, reilun tunnin ajomatkan päässä Los Angelesista. Herttuaparin välit brittihoviin ovat tällä hetkellä varsin epäselvät.