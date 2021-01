Janita Lukkarisen koskettava kuolinilmoitus julkaistiin Nurmijärven uutisissa: ”Ei enää satuta sanat ilkeät ihmisten”

Janita Lukkarisen isä ja siskot julkaisivat kuolinilmoituksen Nurmijärven uutisissa.

Marraskuussa kuolleen tv- ja sometähti Janita Lukkarisen kuolinilmoitus on julkaistu Nurmijärven uutisissa.

Kuolinilmoitus on Lukkarisen isältä ja siskoilta, ja se on osoitettu ”rakkaalle tyttärelleni ja isosiskollemme”. Mukana on koskettava runo, jossa ikävöidään vain 27-vuotiaana kuollutta Lukkarista.

”Niin lyhyt oli meidän yhteinen aika, täysiä elit ja kaiken teit. Sydämissämme on päiviemme taika, vaikka ne osin mukanasi veit. Nyt ei enää satuta sanat ilkeät ihmisten, ei kivut ja tuskat sairauden. Pääsit matkaasi jatkamaan, kohti ääretöntä. Moni täällä jäi sinua kaipaamaan, rakkauttasi iätöntä.”

Isä ja siskot kiittävät kaikkia osanotoista.

Parantumatonta syöpää sairastanut Lukkarinen siunattiin haudan lepoon 19. joulukuuta.

– Janita siunattiin läheisten läsnä ollessa. Tämä on ollut henkisesti erittäin raskas päivä meille läheisille. Ainoa lohduttava tunne on ollut, että nyt tyttäremme sai viimein leposijan, Lukkarisen surun murtama isä kertoi hautajaisista MTV Uutisille.

Lukkarisen hautajaiset siirtyivät aluksi erikoisen testamenttiriidan takia. Lukkarisen isä kertoi MTV:lle joulukuun alussa, että perhe ei saanut hautauslupaa tyttärelleen, sillä testamentin oli toimittanut seurakuntaan perheen ulkopuolinen henkilö. Perhe pitää edelleen Lukkarisen nimissä seurakuntaan toimitettua testamenttia väärennöksenä ja näiltä osin keskustelu asianomaisten ja poliisin välillä on vielä kesken. Tapaus on tällä hetkellä poliisin esitutkinnassa.

Janita Lukkarisella todettiin kesällä 2018 imusolmukesyöpä, joka oli ehtinyt levitä laajalle. Hänet siirrettiin tammikuussa 2020 saattohoitoon.

Lukkarinen antoi kasvot syövälle kertomalla sairaudestaan avoimesti sosiaalisessa mediassa. Hän julkaisi erittäin suositulla sometilillään kuvia arjestaan syövän kanssa aina marraskuuhun asti.