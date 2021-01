Kaisa Liski joutui karmeaan alamäkeen ja kesällä 2019 tapahtui pahin kaikesta – nyt hänellä on uusi elämä ja tunnelin päässä häämöttää vihdoin valoa

– Siitä vanhasta Kaisasta ei ole kuin pieni haju jäljellä. Pakko sanoa, että välillä en voi tunnistaa itseäni siitä, sanoo täyden elämänmuutoksen läpikäynyt Kaisa Liski.

Kaisa Liskillä on uusi ura, eikä hän meinaa enää edes tunnistaa vanhaa itseään.­

Valtatie kolmosella ajaa harvakseltaan autoja ja rekka-autoja. Riihimäen liittymän kohdalla on hiljaista. Autolla saa kurvata huolettomasti ulos päätieltä kohti lähellä sijaitsevaa teollisuusaluetta.

Kahvila Ravintola Kaisa erottuu kauas harmaansävyisten rakennusten lomasta. Ravintolan nimi komeilee ikkunassa kauniilla, kullankeltaisella kirjoituksella. Ovella vastassa ovat kutsuvat ulkolyhdyt.

Sisällä on siistiä ja tunnelmallista, jopa kodikasta. Tummat puutuolit on verhoiltu mustalla nahalla ja sohville on aseteltu pörröisiä karvamattoja. Ympäröivän teollisuusalueen harmaus unohtuu nopeasti mielestä.

Liski emännöi nykyään lounasravintolaa, jonka omistaa hänen puolisonsa.­

Ravintolan emäntä Kaisa Liski pyörii jo salissa täynnä energiaa. Kohta on lounasaika. Ovesta tuulahtaa vähän väliä kylmää ilmaa, kun sisään valuu keltatakkisia työmiehiä.

Liski tervehtii kanta-asiakkaitaan leveästi hymyillen ja heidän kanssaan tuttavallisesti jutellen. Perheyritys on perustettu elokuun puolivälissä eli noin neljä kuukautta sitten.

– Minun elämäni on nykyään aika tasaista. En voi sanoa, että mieleni olisi kauhean iloinen, mutta ei se ole surullinenkaan, Liski aloittaa.

Useimmat tuntevat tämän reippaan, huolitellun naisen tv-ruudusta ja seurapiiripalstoilta. Liski toimi melkein kaksi vuosikymmentä luksuskiinteistövälittäjänä ja kipusi alalla Suomen markkinoiden kapeaan kärkeen.

Kuuluisaksi hän tuli aikoinaan Kiinteistökuningatar Kaisa -tv-ohjelmasta vuonna 2011. Se oli tosi-tv-ohjelma, joka kertoi Kaisan urasta kiinteistövälittäjänä.

Liski paljasti vuonna 2015 taloustoimittaja Olli Harman kirjoittamassa kirjassa Myyntitykki kertoo, että julkisuudesta oli hänelle hyötyä. Hän sanoi jopa viisinkertaistaneen tulonsa tv-julkisuuden avulla. IS kertoi vuonna 2013, että Liski tienasikin sitä edeltäneenä vuotena hurjat 259 682 euroa.

Liski toivottaa asiakkaansa lämpimästi tervetulleeksi lounasravintolaansa Riihimäellä.­

Menestyksellä oli varjopuolensa. Päivät olivat pitkiä, ja työ hyvin kuormittavaa. Kiinteistökuningatar työskenteli vuosina 2011–2016 Uudenmaan Vivassa. Kun hän perusti oman yrityksen ja lopetti työnsä yrityksessä, Viva haastoikin Liskin oikeuteen.

Vuosien oikeustaistelu ja paha alamäki alkoivat tuolloin. Liski itse on edelleen sitä mieltä, että vastapuolen vaatimukset ”ovat lähteneet aivan käsistä”.

Tuli kesäkuu 2019 ja romahdus. Vuosia jatkunut paha olo ja stressi johtivat fyysiseen sairastumiseen ja Liski joutui sairaalaan. Hän ei selviytynyt enää arkisista asioistaan, ja mikä pahinta, ei olisi kohta enää voinut olla äiti pienelle pojalleen.

Siitä alkoi vuoden sairausloma ja hidas kuntoutuminen.

– Kun pääsin sairaalasta pois, tajusin, että ei hemmetti, tässä meni firmat ja kaikki.

Liski osallistui Pippa Laukan luotsaamaan Olet mitä syöt -tv-ohjelmaan sattumalta samana vuonna kun hän sairastui vakavasti. Tv-lääkärin antama apu osoittautui Liskille korvaamattoman arvokkaaksi.

– Pippa auttoi minua niin monella tavalla eri asioissa, että sitä kaikkea ei todellakaan nähty televisiossa. En tiedä, olisinko ilman häntä nyt tässä.

Riihimäkeläisen lounasravintolan pienessä takahuoneessa istuukin nyt sekä fyysisesti että henkisesti aivan toinen ihminen kuin se samppanjaa tv:ssä siemaillut vaaleaverikkö, joka tituleerasi itsensä Suomen parhaaksi kiinteistövälittäjäksi.

– Olen kokenut sen verran paljon, että en koskaan sano, että ei enää ikinä. Tällä hetkellä tuntuu kuitenkin hyvin kaukaiselta, että tekisin enää sitä työtä, Liski pohtii.

– Siitä vanhasta Kaisasta ei ole kuin pieni haju jäljellä. Pakko sanoa, että välillä en voi tunnistaa itseäni siitä.

Liski sairastui vakavasti, menetti yrityksen ja sai maksettavakseen valtavat velat. Tällä hetkellä hänen elämänsä on tasaista ja hyvin tavallista.­

Hovioikeus tuomitsi viime elokuussa Liskin maksamaan entiselle työnantajalleen puoli miljoonaa euroa. Hovioikeus katsoi, että Liski rikkoi ex-työnantajansa kanssa työsopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa, kilpailukieltoa sekä salassapitovelvollisuutta.

Joulukuussa korkein oikeus myönsi rajoitetun valitusluvan asiaan.

Aluksi Liski toivoi pitkään selviytyvänsä veloista. Nyt tilanne tuntuu niin suurelta, että sitä on vaikea täysin käsitellä.

– Kyse on niin suuresta summasta, että minä olen tässä vain ikään kuin kyydissä mukana.

– Onneksi minulla on apunani hyvät asianajajat.

Arki rullaa tilanteesta huolimatta omalla painollaan, hetki hetkeltä elämällä.

Liskit ja heidän kahdeksanvuotias poikansa asuvat kauniissa kodissa Hausjärvellä. Heillä ei ole aikomusta luopua kodistaan veloista huolimatta.

– Se on meidän poikamme koti, ja asumme siellä niin pitkään kuin se vain on hänelle mielekästä.

Liskin mies Kimmo Liski osti viime kesänä teollisuusalueella sijaitsevan vanhan ravintolan ja antoi vaimolleen vapaat kädet konseptin suunnittelemiseen. Lopputulos on rento, mutta tyylikäs lounasravintola, jossa ennen kaikkea tarjoillaan maukasta ruokaa.

Yritteliäs kaksikko sai kokea iloisen yllätyksen heti avajaisiltana.

– Vaikka se oli vain tavallinen keskiviikkopäivä, olimme myyneet kaiken ruoan mitä meillä oli varattuna. Jouduimme miettimään, mistä oikein saamme torstaiksi ruokaa, kun kaikki on jo myyty.

Perheyrityksessä työskenteleminen on kiireistä, mutta antoisaa. Pariskunta haaveilee kahdesta uudestakin ravintolasta.

– Saan iloa siitä, kun kassanauha näyttää illalla, että meillä on ollut yli 200 asiakasta. Se on tällä hetkellä se kovin juttu minulle. Sitten hymyilyttää!