Maria Veitolan lomavideo Lapista oli liikaa – juontajalle kilahti välittömästi tyrmistynyttä palautetta, jossa tivattiin vastauksia

Maria Veitola julkaisi torstaina videoita koiravaljakkoajelulta. Nyt hän kertoo, miksi hän päätti osallistua kiisteltyyn aktiviteettiin.

Juontaja, kirjailija ja toimittaja Maria Veitola lomailee parhaillaan perheensä kanssa Lapissa. Veitola on julkaissut Instagram-tilillään runsaasti kuvia ja videoita muun muassa Pyhätunturin upeista lumimaisemista. Torstaina Veitola julkaisi tilinsä Stories-osiosta videoita huskysafarilta. Hän vaikutti nauttivan koiravaljakkoajelusta lumen keskellä täysin rinnoin.

Veitolan iloinen valjakkoajelu poiki kuitenkin runsaasti palautetta ja herätti keskustelua. Hän kertoo Instagramissa, että hän sai videoidensa jälkeen viestejä, joissa ihmeteltiin, miksi hän halusi mennä valjakkoajelulle.

– Minulta kysyttiin, miksi hehkutan tällaista epäeettistä toimintaa? Veitola kertoo tuoreessa julkaisussaan.

Rekikoirien hyvinvoinnista ja koiraturismin eettisyydestä on keskusteltu myös julkisuudessa. Esiin ovat nousseet olot, joissa koirat tekevät työtään sekä eläinten tarpeet ja hyvinvointi. Asiaa puidaan paljon myös somessa ja blogeissa.

Lapin valvonta- ja läänineläinlääkärit kertoivat STT:lle vuonna 2019, että rekikoirat kuitenkin voivat alueella pääosin hyvin, ja alalla toimii ammattitaitoisia ja kokeneita yrittäjiä.

Veitola perustelee nyt pitkässä kirjoituksessaan, miksi hän päätti mennä valjakkoajelulle, vaikka toiminnan eettisyydestä on käyty keskustelua. Hän kertoo käyneensä koirasafarilla Pyhätunturilla pienen paikallisen husky- ja samojedifarmin kautta. Hänen mukaansa kyseessä on parikymmentä vuotta alalla toiminut perheyritys Luminenä, jossa on koiria alle 20 kappaletta.

Veitola kertoo, että huskyajelu oli hänelle hieno kokemus, jota hän suosittelee myös muille. Veitolan mukaa huskyfarmin ihmiset olivat sydämellisiä ja rekikoirat ystävällisiä.

– Koirat näyttivät erittäin terveiltä ja hyvinvoivilta. Ne nauttivat selvästi siitä, että ne saivat tehdä työtään eli vetää rekeä, Veitola kirjoittaa Instagramissa.

Veitola kertoo, että hänen valjakkoajelun toteuttajaksi valitsemassaan yrityksessä koirilla on puhtaat tarhat, turvalliset hoitajat ja paljon lepoa. Juontajan mukaan koirasafarit tehdään rauhassa ja pienellä porukalla. Hän myös korostaa, että mikäli koira loukkaantuu tai sairastuu, sitä hoidetaan asianmukaisesti.

Veitola kuitenkin tiedostaa, ettei tilanne ole kaikkialla välttämättä yhtä hyvä.

– Valitettavasti eläinten hyvinvointi ei ole kaikille huskysafariyrittäjille tärkeää. Se, että rekikoira-alalla toimii tai on toiminut epäeettisiä yrityksiä, ei tarkoita sitä, että koko ala olisi mätä. Ei ole oikein, että hyvin ja vastuullisesti koiransa ja työnsä hoitavat yrittäjät joutuvat kärsimään idioottien tavoista hoitaa hommansa, Veitola toteaa ja jatkaa:

– Siinä itsessään, että terveet ja hyväkuntoiset rekikoirat vetävät ihmisiä valjakossa, ei ole mitään kyseenalaista. Valjakon vetäminen on huskyille ja muille rekikoiraroduille luontaista, ja siksi suositeltavaa toimintaa.

Koronapandemia on vaikuttanut suuresti Lapin koirayrittäjiin. Syksyllä uutisoitiin yritysten hädästä, kun Lappi ammotti tyhjyyttään, mutta koirien ruoka- ja hoitokulut juoksivat silti. Moni yrittäjä ajautui ahtaalle, kun tuloja ei ollut lainkaan ja koiria uhkasi pahimmassa tapauksessa jopa lopettaminen.

Veitola muistuttaa kirjoituksessaan, että koronapandemia on kolahtanut kovaa juuri koiravaljakkoajeluita järjestäviin yrityksiin, sillä perinteisesti ajeluilla käyvät etenkin ulkomaalaiset turistit, joita Lapissa ei nyt ole käytännössä lainkaan.

– Husky-yrittäjillä on tosi vaikeaa. Koirista on pidettävä huolta ympäri vuoden, vaikka turisteja, eikä sitä myöten tuloja ole. Huono taloustilanne koituu usein koirien kohtaloksi, Veitola toteaa.

Veitola toivoo, että Lappiin matkustavat suomalaiset uskaltautuisivat valjakkoajelulle sellaisiin yrityksiin, joiden toiminta on eettistä ja joissa koiria hoidetaan ja kohdellaan hyvin.

– Jos suunnittelet koiravaljakkoajelua, kannustan sinua! Tutustu yrittäjään etukäteen. Tarkista, että kaikilla koirilla on lämmin koppi, turvallinen, iso tarha ja sulaa juomavettä. Varmista, että kaikki koirat ovat terveen oloisia. Nyrkkisääntö: mitä vähemmän koiria on, sitä varmemmin niistä huolehditaan hyvin. Tue vain sellaista yrittäjää, joka toimii vastuullisesti ja kohtelee koiriaan ihanasti.

Veitolan kirjoitus on kerännyt Instagramissa runsaasti kiitosta. Moni kommentoija toteaa, että on hienoa, että Veitola uskaltautui valjakkoajelulle.

– Hienoa, että menit ja kävit! Yrittäjillä on tiukkaa nyt ja juuri tämänkaltaisia yrityksiä pitää tukea ja käyttää, eräs nainen toteaa.

– Safari on koiran työtä ja hyvin hoidetut koirat rakastavat painaa lumessa yhdessä ja vetää rekeä! Ei ne ole mitään elefanttisafareja, toinen jatkaa.

– Husky on varmasti onnellisempi koira Lapissa ja kun pääsee vetämään rekeä, kuin seurakoirana kerrostalossa, kolmas kirjoittaa napakasti.