Martina Aitolehti lataa suorat sanat kehopositiivisuudesta: etenkin yksi kommentti lihavuudesta nyppii

Martina Aitolehti, 38, tähtää triathlon-kisoihin ensi vuodelle. Hän ei ole vielä varma, aikooko kisata sitä ennen. Motivaatiota treenata ohjelmien mukaan on ollut vaikea löytää, kun kisat on peruttu niin monta kertaa.

– Kyllä minä edelleenkin treenaan runsaasti ja pidän peruskuntoni hyvänä, mutta oma fokukseni on tällä hetkellä pitkälti töissäni ja lapsissani.

Eniten Martinaa työllistävät hänen omaa nimeään kantavat verkkovalmennukset ja sosiaalisen median yhteistyöt. Instagramiin liittyvät työt hän on suurimmaksi osin ulkoistanut assistentilleen Roopelle, joka hoitaa töihin liittyvän myynnin, suunnittelun, neuvottelut ja Martina ainoastaan julkaisee itse sisältönsä 146 000 seuraajalleen.

– Jokainen tunti vuorokaudessa on käytettävä viisaasti.

Kun Martinalta kysyy, hänen omaa suosikkiliikuntalajiaan, hän parahtaa ja nauraa perään:

– Miten voisin valita vain yhden lajin. Pyöräily on kyllä sellainen laji, johon olen todella hurahtanut ja jota rakastan. Jos saisin valita, asuisin jossain lämpimässä, missä olisi hyviä pyöräilymaastoja ympäri vuoden ja saisin treenata jatkuvasti ulkona.

Martina Aitolehdelle kehon hyvinvointi on tärkeää.­

Koronan iskiessä voimalla Suomeen Martinan tapa treenata muuttui kerta heitolla.

– Treenasin monta vuotta laput silmillä todella kurinalaisesti ja niin että koko elämäni pyöri treeniohjelmien ympärillä. Nyt on ollut virkistävää treenata fiilispohjalta.

Tällä hetkellä Martina treenaa kaksi kertaa viikossa fysiikkavalmentajansa kanssa. Lisäksi hän pyöräilee, juoksee ja ui silloin kun kalenterissa on tilaa. Viime vuonna Martina harrasti jälleen innokkaasti myös raviratsastusta ja kävi nostelemassa painoja. Tämä oli virkistävää vaihtelua tavoitteelliseen treenaamiseen. Triathlon-kisoihin treenatessa Martinan on keskityttävä vain kurinalaiseen treenaamiseen triathlonin parissa, jotta tuloksia saavutetaan.

– Olen tällä hetkellä hyvässä fyysisessä kunnossa ja hyvin palautunut. Olen todella motivoitunut pitämääni itsestäni huolta.

Liikunta on ollut Martinan arjessa vahvasti läsnä lapsesta asti ja hän ei osaa kuvitella elämäänsä ilman sitä. Kerran elämässään hän on ollut sellaisessa tilanteessa, ettei saanut terveytensä vuoksi treenata. Vuonna 2017 Martina joutui selkäleikkaukseen, kun hänellä repesi välilevy Gladiaattorit-tv-ohjelman kuvauksissa. Leikkauksen jälkeen oli kolmen kuukauden kuntoutus, jonka Martina suoritti kurinalaisesti. Nykyään selkä on kuin entisensä.

Martina nähdään pian alkavassa Iholla-tosi-tv-sarjassa, jossa hän kuvasi elämäänsä rehellisesti.­

Lapsesta asti liikuntaa harrastaneita ihmisiä on usein helpompi motivoida liikkumaan kuin aikuisia, joilla liikunta ja terveelliset elämäntavat tulevat elämään vasta aikuisiällä. Kuinka Martina inspiroi työssään tällaisia ihmisiä liikkeelle?

– Eihän ihmistä voi pakottaa salille, jos hän ei siitä tykkää. Sellainen ei tule kestämään. Olen täysin vakuuttunut, että jokaiselle löytyy mieluinen laji, josta motivoituu.

– Tietenkin on olemassa ihmisiä, jotka eivät tykkää yhtään hikoilla ja se on ihan fine. Sitten on esimerkiksi joogaa ja luonnossa liikkumista. Tärkeintä on löytää itselleen liikunnallinen harrastus, jonka avulla pääsee pois hetkeksi arjen rutiineista ja velvollisuuksista.

Viime vuosina sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa on puhuttu runsaasti myös kehopositiivisuudesta, mitä kohtaan Martinalla on ristiriitaiset ajatukset.

– Kehopositiivisuus on alun perin ollut hyvä juttu. Viesti siitä, että kunnioittaa ja rakastaa omaa kehoaan on se sitten, millainen tahansa, on tärkeä. Kyllähän fakta kuitenkin on se, että lihavuus on monien sairauksien aiheuttaja, Martina sanoo ja jatkaa:

– Mielestäni se, että sanotaan, että on ok olla lihava, niin se ei ole ok. Tuossa kohtaa kehopositiivisuusviesti on mennyt metsään.

Martina on ollut liikunnallinen lapsesta asti.­

Ylipainoisia ihmisiä Martina kannustaa laihduttamaan myönteisen ajatusmaailman kautta.

– Ei laihdutusta tietenkään pidä tehdä sitä kautta, että inhoaa itseään ja omaa kehoaan. Ei tarvitse myöskään olla langanlaiha ja sixpack näkyvissä, mutta tietyt terveysnormit on hyvä olla olemassa.

Martina muistuttaa, että liikuntaakin tärkeämpää on noudattaa tasapainoista ruokavaliota.

– Ihminen voi treenata vaikka kymmenen tuntia päivässä, mutta jos hän syö päin hemmettiä, mitään ei tapahdu kehossa.

Omassa ruokavaliossaan Martina arvostaa ruoan puhtautta, hyviä ravintoarvoja ja säännöllisyyttä.

– Suhteen ruokaan pitäisi olla mahdollisimman terve. Syömisen jälkeen ei saisi soimata itseään siitä, että on syönyt. Eihän ihminen soimaa itseään senkään jälkeen, kun on nukkunut. Kyse on kuitenkin ihmisen perustarpeista.

Martina liikkuu paljon myös lapsiensa kanssa. Sen lisäksi,että se on hauskaa, hänelle on tärkeää tuoda liikunta osaksi lastensa elämää.­

Martina muutti omaa ruokavaliotaan reilu vuosi sitten jättämällä pois punaisen lihan ja kanan. Tämän vuoksi hän välillä valmistaa itselleen ja tyttärilleen eri ruoat. Maitotuotteita hän ei ole juustoa lukuun ottamatta käyttänyt kymmeneen vuoteen.

– Kasvissyöntini lähti siitä, että katsoin kaikkia kamalia teurastusvideoita, kun aloin kiinnostua lihateollisuudesta. Kipuilin asian kanssa vuoden ajan ja minulla oli aina kamala olo sen jälkeen, kun olin syönyt lihaa.

– Yksittäisen ihmisen suurin ekoteko on jättää lihansyönti tai vähentää sitä. Tämä oli myös yksi syy sille, miksi luovuin lihasta. Minähän siis rakastan lihaa ja minulla valuu vieläkin kuola, jos joku syö pihviä vieressäni.

Kuten tässäkin elämänmuutoksessa, niin muissakin Martinasta tärkeintä on sitoutuminen.

– Ilman sitoutumista mistään ei tule mitään. Ratkaiseva asia on, millä asenteella asioita tekee. Asioita ei tarvitse tehdä hampaat irvessä, mutta pitää tietää omat tavoitteensa ja sitoutua niihin.