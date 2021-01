Marketta Tikkasella on kova nälkä tehdä työtä, jota hänen isänsä Antti Pääkkönen on tehnyt 35 vuotta.

Marketta Tikkanen, 27, muistuttaa isäänsä Antti Pääkköstä, 56, ainakin yhdessä asiassa: he ovat molemmat hulluina jouluun. He saivat myös ylipitkän ”joululoman”, mutta se ei ollut toiveissa.

– Se harmitti, Marketta toteaa Saituri-näytelmän ensi-illan siirtymisestä, mutta toki hän ymmärtää päättäjien sanelemat rajoitukset koronavaiheen pahentuessa.

Isä ja tytär esiintyvät molemmat Kansallisteatterissa Saituri-näytelmässä, jonka ensi-illan piti olla marraskuussa pienen näyttämön väliaikaisessa tilassa Vallilassa. Viimeisen ennakkoesityksen jälkeen teatterin ovet suljettiin koronavaaran lisääntymisen takia. Ensi-ilta siirtyi tammikuuhun.

– Viimeinen ennakkoesitys oli meille pieni ensi-ilta: tilattiin pitsaa ja juotiin lasi kuohuvaa. Saatiin juhlistettua esityksen valmistumista, Antti kertoo.

Marketta Tikkanen valmistui näyttelijäksi 2019 Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselta, kuten isänsä aikoinaan. Hän on tehnyt jo yhden pääroolin: Amélie-musikaalissa Turun Kaupunginteatterissa.

Marketta Tikkanen oli nimiroolissa Amélie-musikaalissa Turun kaupunginteatterissa. Ensi-ilta oli syyskuussa 2019.­

– Tämä aika on haasteellista freelancerille. Esitysten peruuntuminen lisää epävarmuutta. Nyt olisi niin kova nälkä tehdä paljon töitä, Marketta kertoo.

– Mutta muuten on ihana olla nuori näyttelijä nyt, kun ammatissamme tapahtuu hyviä muutoksia, Marketta lisää.

Hyvillä muutoksilla Marketta tarkoittaa metoo-keskustelun herättämiä muutoksia sekä näyttelijän työn laajentumista. Monilla nuorilla näyttelijöillä on nyt valmiuksia tehdä myös omia esityksiä.

– Kun itse aloitin Kansallisteatterissa 35 vuotta sitten, haluttiin teatteriin vakinaiseksi näyttelijäksi, Antti toteaa.

– On sekin ihanaa, kun voi luottaa työn pysyvyyteen ja on työyhteisö, Marketta miettii.

Marketan mielestä isällä olisi syytä juhlia 35 vuotta kestänyttä näyttelijän uraansa, mutta Antilla ei nyt ole juhlasuunnitelmia.

Vesa Vierikon ohjaamassa Saiturissa molemmilla on pieni, mutta juonen kannalta tärkeä rooli. Marketta on Marianena, jota saita Harpagon (Markku Maalismaa) tavoittelee. Antti Pääkkönen on vanha Anselme, Marianen isä.

Vaikka he ovat isä ja tytär myös oikeasti, se ei vaikuta mitenkään roolin tekemiseen.

– Teatterissa olemme vain kollegoita, he toteavat.

Moliéren klassikkokomediassa nauretaan pihiydelle, hienostelulle ja ahneudelle.

– Tyylilaji siinä on ronski, Antti kertoo.

Saituutta on ollut maailmassa aina, mutta Antti Pääkkösen kohdalle sitä ei ole osunut, hän tietää olevansa ”tuulenviemä rahan kanssa”. Tytär on kuitenkin toista maata, ainakin vielä.

– Olen säästäväinen, mutta ruuassa en pihtaile, Marketta kertoo.

Kun Marketta tarvitsee tukea näyttelijän työssään, hän ottaa yhteyttä isäänsä Antti Pääkköseen.­

Marketta ja Antti osaavat nauraa myös omalle arkielämälleen – itselleenkin. Molemmat ovat niin kiinnostuneita terveysasioista, että se on jo koomista. Yhdistää heitä musiikkikin.

– Terveysasiat kiinnostavat jopa pikkutarkasti. Perheen kokkina otan selvää, mitkä ruoka-aineet esimerkiksi väsyttävät. Toisaalta, olemme molemmat myös hedonisteja, Antti naurahtaa.

– Minähän myös mietin vähän neuroottisesti, mitä tämä nyt on, jos on pienikin vaiva. Iskä sitten rauhoittelee tyyliin: se on vain näppylä, Marketta naureskelee.

Marketta asuu avopuolisonsa kanssa, joten isänsä kanssa hän käy vain ajoittain terveyskeskusteluita. Marketasta se ei johdu, jos heidän keskustelunsa ovat varsin kuuluvia.

– Kotona olen savolaiskarjalaisesti kovaääninen, vanhemmiten minusta on tullut myös yrmy. Marketta on loivaliikkeisempi, ei näin kulmikas, Antti miettii.

Antin ääni voi kohota, mutta kyse ei ole taisteluhuudosta.

– Me ei olla riidelty koskaan, Marketta kertoo.

” Kotona olen savolaiskarjalaisesti kovaääninen, vanhemmiten minusta on tullut myös yrmy. Marketta on loivaliikkeisempi, ei näin kulmikas.

Antti Pääkkösellä on viisi lasta kolmesta eri liitosta. Myös Marketan pikkusisko Petra on näyttelijä. Antin ja hänen puolisonsa Outin lapset ovat vielä teinejä.

– Outi on ollut jo 20 vuotta ihana ihminen elämässäni, Marketta sanoo isänsä puolisosta.

Marketta oli kolmevuotias, kun hänen vanhempansa erosivat. Kahden kodin välillä kulkeminen oli hänestä ihan luonnollista, ei mikään draama.

– En edes muista sitä edeltävää aikaa, Marketta toteaa.

Suvussa on muitakin näyttelijöitä: Seppo Pääkkönen on Antin veli. Hänen poikansa Jasper Pääkkönen on siis Marketan serkku. Mutta koskaan Marketalle ei kotona tuputettu näyttelijän työtä.

– Olen nähnyt teatteria lapsesta asti, mutta nuorempana pohdin muitakin ammatteja, koska olin aika arka, Marketta kertoo.

– Mutta kun Marketta meni Kellariteatteriin ja Laajasalon opiston näyttelijätyön linjalle, hän teki määrätietoisesti töitä, Antti muistaa.

Kun Marketalla tulee töissä epävarma hetki, hän saattaa lähettää isälleen viestin tuen tarpeesta – ja aina sitä on tullut.

Somessa Marketta ei viestittele lähes ollenkaan. Antin someaktiivisuus on nolla, eikä hän avaa tietokonetta kuin pakkotilanteessa.

– En kaipaa somea elämääni, teen mieluummin muita asioita. Olen vain Facebookissa, mutta sielläkin passiivisesti, Marketta kertoo.

Marketta muistaa vielä yhden asian, jossa hän muistuttaa isäänsä: molemmat tykkäävät risteilyistä. Ei mistään loistoristeilyistä, vaan ihan tavallisista Tukholman- ja Tallinnan- ristelyistä.

– Tykkään käppäillä siellä laivan käytävillä. Siinä tunnelmassa on jotakin, Marketta naureskelee.

– Laivahan on kuin teatteri lavasteineen, Antti innostuu vertailemaan.

Nyt juuri ei ole myöskään rentojen risteilyjen aika. Mutta voi olla, että tammikuussa isä ja tytär pääsevät töihin teatterin lavalle. Toivottavasti.

– Tämä on ensimmäinen yhteinen työ, he toteavat.