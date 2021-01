David Bowien kuolema aloitti synkkien musiikkiuutisten vuoden 2016. Hyvästit sanottiin muun muassa Riki Sorsalle, Leonard Cohenille ja Princelle.

Sunnuntaina 10. tammikuuta 2021 on kulunut viisi vuotta siitä, kun musiikkimaailma tyrmistyi David Bowien kuolinuutisen äärellä.

Amerikkalaistunut englantilaislaulaja ehti tehdä 69 vuoden elämänsä aikana musiikkia kuudella vuosikymmenellä. Uusi albumi oli saatu vain pari päivää ennen kuolemaa – Bowien 69-vuotissyntymäpäivänä.

Bowien kuolemaa oli edeltänyt englantilaisen aikalaisen, Motörhead -yhtyeen Lemmy Kilmisterin kuolema vain pari viikkoa aikaisemmin, muutama päivä vuoden 2015 puolella.

Valitettavasti suru-uutisia riitti Lemmyn ja Bowien jälkeenkin: 2016 jäi historiaan mitä moninaisimpien legendaaristen musiikintekijöiden hyvästelystä. Siis sen lisäksi, että legendaarisia henkilöitä Fidel Castrosta Muhammad Aliin menehtyi saman kalenterivuoden aikana.

IS muistelee vuonna 2016 kuolleita musiikkimaailman kiintotähtiä, joiden loisto ei ole himmennyt.

BOWIEN LESKI Iman Mohamed Abdulmajid kertoi omasta surutyöstään Harper Bazaarin tuoreessa haastattelussa – puhuen puolisostaan preesensissä.

– David on elämässämme edelleen päivittäin, sydämissämme ja mielissämme, hän sanoi tarkoittaen hänen ja Bowien yhteistä, nyt 20-vuotiasta Lexi-tytärtä, Zulekha-tytärtään aiemmasta liitostaan sekä Bowien ennen 1992 alkanutta Iman-liittoa syntynyttä elokuvaohjaajapoikaa, Duncan Jonesia.

David Bowien viimeinen albumi ilmestyi postuumisti. Kuvassa hän esiintyy New Yorkissa vuonna 2005.­

Jompikumpi tytär oli kysynyt nyt 65-vuotiaalta Imanilta, voisiko tämä ajatella avioituvansa Bowien jälkeen ja vastaus oli selkeä:

– En koskaan, Iman siteerasi haastattelussa itseään.

Bowie ja Iman olivat yhdessä Bowien vielä musiikillisesti vilkkaan 1990-luvun.

2004 Bowie lopetti kiertueet ja näyttäytyi julkisuudessa vain satunnaisesti.

Perhe-elämä kukoisti New Yorkissa, eikä edes aktivoituminen uudestaan musiikintekijänä kymmenen vuoden tauon jälkeen saanut häntä palaamaan sen enempää mediaan kuin esiintymislavoillekaan.

Vuonna 2013 tuli uusi Bowie -albumi kymmenen vuoden tauon jälkeen – ja 2016 kuolemasta kertova albumi Blackstar.

Bowie ei siis menettänyt luovuuttaan vakavasti sairaanakaan, vaan saatuaan diagnoosin parantumattomasta maksasyövästä ammensi levyllisen lauluja väistämättömän kohtaamisesta.

Pitkällä urallaan Bowie oli vaihtanut näkökulmaa ja musiikkityyliä useasti.

Hän oli etsijä, joka löysi itsensä hyödyntämästä omiin tavoitteisiinsa niin amerikkalaista bluesia kuin funkiakin tai vaikkapa jaetun Berliinin ahdistunutta esipunk-sointia.

Ulkopuolisuuden tunnetta hän kuvasi avaruuslentäjän yksinäisyyteen eläytyen. Välillä tanssitettiin. Ja ennen kuin yleisöstä kaikki ehtivät mukaan, innostuttiinkin jo in­dustrial-rockista.

Ehkäpä oman loppusuorataipaleen ikuistaminen levylle oli luonnollinen jatkumo kaikelle tuolle. Hän eli kuin taiteilija – ja kuoli myös.

Bowien kuolema kosketti faneja ympäri maailmaa.­

KUOLEMA selitti levyä, jonka kolkkoutta olivat ihmetelleet tammikuussa 2016 parin päivän ajan Bowie -fanit kautta maailman.

Äkkiä sanoituksille oli selitys. Vaikkapa sille, kun Lazarus -kappaleessa Bowie pyysi kääntämään katseensa taivaaseen:

Look up here, I’m in heaven

Bowie tiesi, että hänen laulujaan kuunnellaan ja tulkitaan lähinnä hänen kuolemansa jälkeen.

Vaikka Blackstar -levy hakee vaikuttavuudessaan vertaistaan, viidessä vuodessa on ollut aikaa muistaa myös Bowien muu runsas tuotanto. 27 studioalbumia, jotka eivät muistuta toisiaan.

Bowie kuului – ja kuuluu – rockin suuriin vaikuttajiin Beatlesin ja vaikkapa Princen rinnalla. Bowien menettämisestä tuli hänen musiikkinsa soidessa eläneille samanlainen sukupolvikysymys kuin Kennedyn, Elviksen tai Lennonin yllättävät kuolemat olivat olleet aikaisemmin:

– Missä olit, kun kuulit hänen kuolemastaan?

Kanadalaislaulaja Leonard Cohen kuoli 82-vuotiaana 7. marraskuuta 2016. Hänen kuolemastaan kerrottiin julkisuuteen 10. marraskuuta. Samana päivänä, kun Cohenin hautajaisia vietettiin juutalaisin menoin Montrealissa.

Vain kolmisen viikkoa ennen kuolemaa Cohenilta oli julkaistu uusi albumi. You Want It Darker sisältää terävästi kirjoitettuja, armottomia ja huvittaviakin havaintoja vanhenemisesta – ja lähestyvästä kuolemasta.

Leonard Cohenin viimeinen albumi ilmestyi kolme viikkoa ennen hänen kuolemaansa.­

Cohen kuoli kotonaan nukkuessaan kaaduttuaan aiemmin, mutta hänen kerrottiin myös sairastaneen leukemiaa.

Cohen ehti saada kuulla aikalaisensa, yhdysvaltalaislaulaja-lauluntekijä Bob Dylanin tulleen palkituksi Nobelin kirjallisuuspalkinnolla lokakuussa 2016 – ensimmäisenä rocksanoittajana.

Musiikkiväki tietysti intoili Dylanin palkinnosta kautta maailman, mutta oli niitäkin, joiden mielestä Dylanin sijasta olisi pitänyt palkita Cohen. Hänen uransa oli alkanut jo 1950-luvulla, ja siihen oli mahtunut sanoitusten lisäksi runoutta – ja yritys pärjätä kirjailijana.

George Michael muistetaan joululauluklassikoksi nousseen Last Christmasin kirjoittajana ja esittäjä.

Oli siis iso suru-uutinen jouluna 2016, että George Michael menehtyi joulupäivänä – tiedottajansa mukaan rauhallisesti nukkuessaan.

George Michaelin 1984 kirjoittama Last Christmas nousi tänä jouluna ensimmäistä kertaa Britannian listaykköseksi.­

Englantilaislaulaja oli vasta 53-vuotias, mutta takana oli pitkä, kaksivaiheinen ura.

Ensin George Michael menestyi teiniyleisölle suunnatun Wham! -duon puolikkaana. Hittejä riitti. Last Christmasin lisäksi Wham! -biiseistä soivat edelleen muillakin kuin nostalgiaan luottavilla radiokanavilla muun muassa kappaleet Wake Me Up Before You Go-Go sekä The Edge of Heaven.

George Michael onnistui kasvamaan yleisönsä mukana – ja aikuistumaan artistina. Sooloura oli menestyksekäs. Se muistetaan muun muassa kappaleista Careless Whisper, Faith ja Father Figure.

Prince kuoli vain 57-vuotiaana – ja kesken esiintymiskiertueensa.

Yhdysvaltalainen oli esiintynyt pahasti influessaoireisena lauantaina, vain viisi päivää ennen kuin hänet löydettiin kuolleena Paisley Park -koti- ja studiokompleksistaan läheltä Minneapolisia 21. huhtikuuta 2016.

Princen kuolema kuuluu niihin viime vuosien yhdysvaltalaistähtien kuolemiin, joiden yhteydessä on herännyt keskustelu lääkärien vastuusta lääkemääräysten suhteen.

Princellä oli vahva lääkitys.­

Myös muun muassa Michael Jacksonin (2009) ja Tom Pettyn (2017) yhteydessä on ihmetelty heille määrättyjä pitkiä reseptejä moninaisia lääkeaineita – ja pidetty niiden yhteisvaikutusta mahdollisesti kohtalokkaana ja määrättyjä lääkeaineita varsin vahvoina.

Princen kuolinsyyksi on epäilty fentanyylin, opiaattijohdannaiseksi kutsutun särkylääkkeen yliannostusta.

Kuolemaa ei pidetä itsemurhana.

Prince ehti saada paljon aikaiseksi. Hän teki 1980-luvulla vastaavan, levy levyltä uusiutumisen kuin Bowie oli tehnyt oman läpimurtonsa aikoihin 1970-luvulla. Molempien musiikillinen leikki, etsiminen jatkui kuolemaan saakka.

Princen viimeinen kiertue oli nimeltään Piano & A Microphone. Sillä hän, loistavista bändeistään tunnettu multi-instumentalisti esiintyi yksin pianon kanssa.

Se oli hänelle uusi juttu, joka jäi valitettavasti myös viimeiseksi.

Synkkä vuosi Suomessakin

Zarkus Poussa kuoli vain 40-vuotiaana 24. tammikuuta. Monipuolisen uran tehnyt multi-instrumentalisti, sooloartisti ja tv:stäkin tuttu koomikko sai sairauskohtauksen Ruotsin-laivalla ja hän kuoli matkalla sairaalaan.

Riki Sorsa kuoli 10.5.­

Suurena persoonallisuutena ja lahjakkaana muusikkona tunnetun Poussan kuolema järkytti laajasti, ja hänen kunniakseen järjestettiin Helsingin Tavastialla tunteikas muistokonsertti.

Suuria tunteita liittyi myös laulaja Riki Sorsan kuolemaan. Hän kuoli 10. toukokuuta 63-vuotiaana. Sorsa sairasti keuhkosyöpää ja teki ennen kuolemaan tiedotustyötä tupakoinnin vaaroista.

Lasse Mårtenson kuoli 14. toukokuuta 81-vuotiaana. Jo 15-vuotiaana alkanut ura hiipui sairauteen viimeiseksi vuodeksi, mutta vielä 2013 hän ihmetteli musiikinteon mysteeriä IS:n haastattelussa.

– Jos tietäisin, miten Myrskyluodon Maija syntyi ja vastaavia sävellyksiä tehdään, olisin rikas mies.