Krista Siegfrids paljastaa, millaista oli synnyttää koronan runtelemassa Amsterdamissa – yllättävä piirre esikoistyttäressä hämmästytti läheisetkin

Krista Siegfrdsin Lizzy-tyttärestä on tullut lyhyessä ajassa hänen ja Rutger-puolison silmäterä.

Krista Siegfrids, 35, puhkuu intoa ja tarmoa. Uusi vuosi on lähtenyt monesta ohjelmasta tutulla laulajalla ja juontajalla hyvin käyntiin. Siegfrids nähdään jälleen tv-ruuduissa helmikuusta alkaen, kun Talent Suomi -ohjelma alkaa.

– Tuntuu ihanalta olla mukana! Meillä on niin hyvä meininki tuomariston kanssa ja hakemuksiakin oli tullut tälle kaudelle paljon enemmän kuin viime kaudelle, Siegfrids iloitsee IS:lle puhelimitse.

Hyväntuulisuuteen vaikuttaa sekin, että Siegfrids on päässyt ohjelman tiimoilta matkustamaan pitkästä aikaa Helsinkiin. Hollannissa asuva Siegfrids lennähti juuri äskettäin Rutger-puolisonsa ja 7 viikon ikäisen Lizzy-tyttärensä kanssa Suomeen.

– Tämä on ollut todella ihanaa. Lizzy on sunshine of my life. Minusta on myös ihana katsoa Rutgeria ja vauvaa, koska he ovat ihan best friends. Rutger on niin lempeä ja ihana vauvan kanssa, Siegfrids ylistää.

Vastasyntyneen kanssa matkustaminen on ollut toistaiseksi niin vaivatonta, että se on jopa hämmästyttänyt.

– Olemme ihan nauraneet, että miten onnekkaita olemme, kun olemme saaneet niin kiltin lapsen. Hän nukkuu ja syö hyvin, ja tykkää matkustaa.

– Olemme kulkeneet autolla, junalla ja lentokoneella, mutta hän vain nukkuu. Ihan täydellinen vauva meille, koska joudumme töiden takia matkustamaan paljon. Hän sopii meidän perheeseen oikein hyvin, Siegfrids hehkuttaa.

Siegfrids kertoo osan heidän läheisistäänkin ihmetelleen pienokaisen rauhallisuutta.

– Frendit vähän kiusoittelivat minua, että miten olet saanut noin rauhallisen lapsen, eihän se voi olla sun, Siegfrids nauraa.

Siegfrids oli myös viime syyskuussa jonkin aikaa Suomessa, kun Talent Suomen kuvaukset alkoivat. Silloin Siegfrids tosin oli raskaana ja vielä odotti esikoistytärtään.

– Olin silloin hyvin raskaana, mutta kaikki meni hyvin, Siegfrids kertoo.

Pienokainen syntyi lopulta 16. marraskuuta Amsterdamissa. Raskauden alkuvaiheessa Rutgeria ei laskettu koronapandemian aiheuttamien rajoitusten takia mukaan ensimmäiseen ultraäänitutkimukseen.

Toisessa ultrassa puolisokin sai olla mukana, ja onneksi isä pääsi mukaan myös synnytykseen vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Itse synnytys sujui hyvin, vaikka Siegfrids myöntääkin, ettei synnyttäminen itsessään ollut mitään maailman hauskinta puuhaa.

– Onneksi olen sellainen, että ajattelen aina positiivisesti, että tämä tulee menemään hyvin. Ei se synnyttäminen maailman hauskin juttu ollut, mutta se meni hyvin, Siegfrids sanoo.

Koronatilannettakaan ei tarvinnut jännittää, sillä osaava henkilökunta piti huolen siitä, että kaikki sujui vaivattomasti

– Henkilökunta piti meistä todella hyvää huolta ja minulla oli sellainen olo, että olen turvallisissa käsissä. En silloin ajatellut koronaa ollenkaan, Siegfrids sanoo.

Koronan takia Amsterdamissa on rauhallista, sillä koko maa on todellisessa lockdownissa. Auki ovat vain apteekit ja ruokakaupat.

– Toisaalta kun meillä on nyt tämä vauva-arki, niin olisimme joka tapauksessa vain kotona vauvan kanssaan. Ihanaa, että meillä on ollut aikaa keskittyä häneen niin täysillä.

Siegfrids huomasikin heti, että Suomessa tilanne on aivan erilainen.

– Suomessa on paljon parempi meininki, koska täällä voi kuitenkin tehdä jotain. Tällä hetkellä tilanne on Suomessa selvästi parempi kuin Hollannissa, Siegfrids sanoo.

Siegfrids myöntää kuitenkin koronatilanteen pysäyttäneen hänet ja tuoneen hänen elämäänsä uudenlaista rauhaa.

– Viime vuosi opetti minulle, mitkä asiat ovat kaikista tärkeimpiä. Minulla on aina ollut kauhea vauhti päällä, mutta nyt oli pakko pysähtyä ja rauhoittua perusasioiden äärelle. Se on tehnyt minulle hyvää. Minulla on nyt sisäistä rauhaa, jota ei ennen ole ollut.

Nyt Siegfrids toivoo, että tämän vuoden euroviisut järjestetään normaalisti. Viime vuonna viisut peruttiin koronapandemian takia, mutta nyt ne olisi tarkoitus järjestää Hollannissa.

– Toivon, että korona ei sotke suunnitelmia euroviisujen suhteen, mutta jos kaikki menee hyvin, minulla on euroviisujen osalta töitä Rotterdamissa. En voi paljastaa siitä vielä enempää, Siegfrids vihjaa.

Suomeenkin Siegfrids tulee jälleen myöhemmin keväällä, kun Talent Suomen loppuvaiheen livelähetykset alkavat. Mukaan

lähtevät totta kai myös puoliso ja tytär. Perheellä on ollut tapana vuokrata Helsingin keskustasta käyttöönsä asunto aina silloin, kun he ovat Suomessa.

– Pieni perheeni tulee totta kai mukaan. Pyrimme olemaan kuukauden Suomessa, mutta se riippuu toki koronatilanteesta, Siegfrids sanoo.

Toki myös pienokaisen syntyminen pistää asioita uuteen tärkeysjärjestykseen.

– Elämä on muuttunut toki sillä tavalla, että nyt on yksi ihminen, joka on kaikista tärkein. Menemme hänen ehdoillaan. Hän päättää kaikesta, Siegfrids sanoo onnellisena.

Talent Suomi MTV3-kanavalla sunnuntaisin 7.2. klo 19.30 alkaen.